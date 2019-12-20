Загрузка... Актер накачался для фильма Marvel и попал в порно 🔊 Воспроизвести Фото: instagram.com/kumailn



Актер на протяжении целого года работал с тренерами над рельефом своего тела и оказался на порносайте, сообщает



Номинант на премию Оскар актер Кумэйл Нанджиани целый год качался для фильма Marvel, а оказался на порносайте. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.



Для съемок в ленте Вечные студии Marvel 41-летний Нанджиани в течение года занимался с тренерами и под присмотром диетологов. Мужчина проработал все мышцы своего тела, создав идеальный рельеф.



Актер отметил, что никогда не думал, что станет "выкладывать томные фото без рубашки", но он работал слишком много и не удержался. В комментарии к снимкам другой голливудский "качок" Дуэйн Скала Джонсон отметил отличные формы Нанджиани.







Спустя несколько дней актер обнаружил, что порносайт Pornhub использовал его снимок для обозначения категории "Мускулистые мужчины". Актер на протяжении целого года работал с тренерами над рельефом своего тела и оказался на порносайте, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ Номинант на премию Оскар актер Кумэйл Нанджиани целый год качался для фильма Marvel, а оказался на порносайте. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.Для съемок в ленте Вечные студии Marvel 41-летний Нанджиани в течение года занимался с тренерами и под присмотром диетологов. Мужчина проработал все мышцы своего тела, создав идеальный рельеф.Актер отметил, что никогда не думал, что станет "выкладывать томные фото без рубашки", но он работал слишком много и не удержался. В комментарии к снимкам другой голливудский "качок" Дуэйн Скала Джонсон отметил отличные формы Нанджиани.Спустя несколько дней актер обнаружил, что порносайт Pornhub использовал его снимок для обозначения категории "Мускулистые мужчины". Загрузка... korrespondent.net Категории: общество, культура Ключевые слова: кино, актер, порно — статья прочитана 96 раз Комментарии