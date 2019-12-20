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Актер накачался для фильма Marvel и попал в порно
Актер на протяжении целого года работал с тренерами над рельефом своего тела и оказался на порносайте, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ.
Номинант на премию Оскар актер Кумэйл Нанджиани целый год качался для фильма Marvel, а оказался на порносайте. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.
Для съемок в ленте Вечные студии Marvel 41-летний Нанджиани в течение года занимался с тренерами и под присмотром диетологов. Мужчина проработал все мышцы своего тела, создав идеальный рельеф.
Актер отметил, что никогда не думал, что станет "выкладывать томные фото без рубашки", но он работал слишком много и не удержался. В комментарии к снимкам другой голливудский "качок" Дуэйн Скала Джонсон отметил отличные формы Нанджиани.
Спустя несколько дней актер обнаружил, что порносайт Pornhub использовал его снимок для обозначения категории "Мускулистые мужчины".
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korrespondent.net
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