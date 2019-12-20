541 случай в прошлом году: почему американские военнослужащие кончают жизнь самоубийством? 🔊 Воспроизвести © AFP 2019, Geoff Robins



США намеренно скрывают ужасающую статистику суицидов среди действующих военнослужащих, а также среди ветеранов армии. Решают покончить жизнь самоубийством и молодые солдаты, которые не участвовали в реальных боевых действиях. Что чаще всего толкает их на сведение счетов с жизнью? И почему американскую армию захлестнула эпидемия самоубийств?



Официальные лица США серьезно обеспокоены ростом числа самоубийств среди американских военнослужащих, так как это негативно влияние на будущее самой могущественной армий в мире. На сегодняшний день самоубийство является второй по значимости причиной смерти среди американских военнослужащих.



Министерство обороны США опубликовало ежегодную статистику самоубийств среди американских военнослужащих: показатель частоты самоубийств на 100 тысяч человек возрос с 18,5 до 24,8 в период с 2013 по 2018 год. Официальные лица США серьезно обеспокоены ростом числа самоубийств среди американских военнослужащих, так как это негативно влияние на будущее самой могущественной армий в мире. На сегодняшний день самоубийство является второй по значимости причиной смерти среди американских военнослужащих.Министерство обороны США опубликовало ежегодную статистику самоубийств среди американских военнослужащих: показатель частоты самоубийств на 100 тысяч человек возрос с 18,5 до 24,8 в период с 2013 по 2018 год.



По официальным данным ВМС США, 46 американских военнослужащих, находящихся на действительной службе, и четыре солдата запаса совершили самоубийство в период с 1 января по 5 сентября 2019 года. Число самоубийств в американском флоте постепенно начало увеличиваться в 2016 году, когда число решивших покончить с собой достигло 52.



В прошлом году наложили на себя руки 68 военнослужащих ВМФ США, находящихся на действительной службе. Таким образом, уровень смертности из-за самоубийств среди моряков возрос до 20,7 на 100 тысяч человек, что является высоким показателем. Для сравнения: показатель частоты самоубийств на 100 тысяч человек среди гражданского населения в 2016 году составил — 26,8 человека. Большинство самоубийств было совершено молодыми военными в возрасте до 25 лет, которые не участвовали и не видели боевых действий.



Самоубийства захлестнули все рода войск США



Согласно ежегодному докладу о самоубийствах в американских вооруженных силах, в прошлом году покончили с собой 541 военнослужащий: 187 армейских солдат, 79 моряков, 77 морских пехотинцев, 63 пилота, 118 бойцов Национальной гвардии и 17 бойцов Национальной воздушной гвардии. Огнестрельное оружие стало наиболее распространенным методом самоубийства среди американских военных (около 60%).



Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению числа самоубийств. В 2018 году на военнослужащих мужского пола в возрасте до 30 лет пришлось 60% самоубийств. Также любопытно, что показатель частоты самоубийств на 100 тысяч человек среди американских военных и членов их семей составил — 9,1 женщина и 29,4 мужчина.



Эпидемия самоубийств докатилась до ветеранов американской армии!



Высокий уровень самоубийств зафиксирован не только среди действующих военнослужащих, но и среди ветеранов. В сентябре 2019 года Министерство по делам ветеранов США опубликовало отчет, в котором говорилось, что по меньшей мере 60 тысяч ветеранов покончили жизнь самоубийством в период с 2008 по 2017 год.



В 2017 году более 6 100 ветеранов совершили суицид, что на 2% больше, чем в 2016 году. Таким образом, общее количество смертей возросло на 6% с 2008 года. Кроме того, в отчете говорилось, что большинство самоубийств среди ветеранов были осуществлены с помощью огнестрельного оружия.



Министр по делам ветеранов США Роберт Уилки (Robert Wilky) заявил, что министерство не может в одиночку справиться с эпидемией самоубийств среди ветеранов, поэтому необходимо обеспечить координацию с местными, государственными и частными институтами для решения сложившейся ситуации.



«Министерство по делам ветеранов США запустило кампанию по предотвращению самоубийств среди ветеранов, в рамках которой оно использует комплексный подход, включающий взаимодействие с религиозными общинами, работодателями, школами и организациями здравоохранения», — сказал Уилки.



Когда уровень самоубийств среди военнослужащих начал расти?



Ранее уровень самоубийств среди американских военнослужащих был ниже, чем у гражданских лиц аналогичного возраста и пола, но с началом войны в Ираке в 2003 году печальная статистика начала расти. Американские власти выражают беспокойство по поводу самоубийств среди военных, поскольку солдаты, участвующие в военных действиях находятся в зоне повышенного суицидального риска. Стоит отметить, что частота самоубийств среди американских военных в 2006 году составила 17,5 на 100 тысяч человек, в то время как в 2007 году американскими солдатами было совершено 2100 суицидов.



В 2009 году количество самоубийств в действующих частях ВС США достигло рекордного уровня — 160 случаев. «Нет сомнений, 2009 год стал очень сложным для вооруженных сил», — заявил представитель подразделения по борьбе с суицидами в вооруженных силах США полковник Кристофер Филбрик (Christopher Philbrick). Отметим, что за 155 дней 2012 года покончили жизнь самоубийством 154 действующих военнослужащих. К слову, более половины инцидентов произошли в Афганистане.



Кстати говоря, количество подобных смертей после начала войны в Ираке вызывало беспокойство у Пентагона, так как статистика стала неожиданностью для военного ведомства. Еще немаловажный факт заключается в том, что ужасающие данные были собраны только в связи с самоубийствами военнослужащих действующей армии, но не ветеранов.



По каким причинам американские солдаты совершают самоубийства?



В отчете Пентагона не говорилось ни слова о причинах увеличения числа самоубийств среди американских военнослужащих, но большинство экспертов считают, что причины носят комплексный характер.



Согласно некоторым исследованиям, военнослужащие стесняются обращаться за необходимой психологической помощью, что увеличивает их шансы на самоубийство. Такого мнения придерживается командир военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдей (Michael Gilday). По его словам, моряки часто страдают от депрессии, но их сослуживцы не могут определить степень суицидального риска. Он призвал моряков обращаться за психологической помощью в случае необходимости, не боясь осуждения или последствий.



К причинам самоубийств, на которые ссылаются эксперты, относятся также увеличение количества военных операций, посттравматический синдром, злоупотребление медицинскими препаратами и личные материальные проблемы. Согласно статистики Министерства обороны США, сексуальные домогательства, чрезмерное употребление алкоголя и насилие в семье нередко приводят к печальному исходу.



По словам психологов, существует целый ряд социально-психических факторов суицидального поведения, но психологическое давление считается наиболее распространенной причиной самоубийств. Кроме того, черепно-мозговая травма, хронические боли и нарушения сна могут значительно повысить риск совершения самоубийства.



Американские военные психологи считают, что службу в армии выбирают молодые люди, которые стремятся убежать от общества, проявить себя и получать большие деньги, которые они не могут заработать в обычной жизни. К сожалению, многие американские военнослужащие начинают задумываться о самоубийстве во время сложных боевых условий, когда они не видят ничего, кроме смерти, страха, разрушений, огня и бомб.



Можно сказать, что депрессия, нервные срывы, духовная и психологическая опустошенность в сочетании с чувством вины за убийство невинных людей являются основным мотивом совершения самоубийства среди военнослужащих.



Солдаты кончают жизнь самоубийством, а США заинтересована в сокрытии фактов



Согласно исследованию, проведенному "Ренд Корпорейшен" (Rand Corporation) в 2008 году, в настоящее время насчитывается 300 тысяч ветеранов боевых действий в Ираке и Афганистане, страдающих от посттравматического синдрома или тяжелой депрессии, а ещё 320 тысяч человек страдают от черепно-мозговых травм и болезней головного мозга. Большинство из них не получают помощи от Пентагона и Министерства по делам ветеранов, которые больше озабочены сокрытием неприятных фактов, чем проблемами военных. Авторы исследования обвинили федеральное правительство в том, что оно не заботится о ветеранах, и предупреждает о далеко идущих разрушительных последствиях посттравматического расстройства и черепно-мозговых травм.



В публикации говорится, что солдаты, более склонные к самоубийству, как в армии, так и в обычной жизни, сталкиваются с большим спектром других психологических проблем, которые могут привести к большим финансовым потерям. Среди них чаще наблюдается нездоровое поведение, такое как курение, переедание и небезопасный секс, а также они больше других уязвимы перед лицом проблем физического здоровья. Кроме того, такое поведение и проблемы могут негативно влиять на отношения, разрушать брак, усложнять воспитание детей и становиться причинами других проблем. Последствия боевых травм могут проявляться на протяжении целых поколений.



Учебные семинары и психологическая помощь. Как Америка справляется с кризисом



По мнению экспертов, в связи с резким увеличением числа самоубийств среди военнослужащих необходимо разработать продвинутые психологические методы лечения и борьбы с суицидальными мыслями и поведением, а также помочь пациентам развить навыки преодоления суицидальных кризисов. В дополнение к проведению учебных семинаров для солдат, направленных на оценку их чувствительности к риску самоубийства, эксперты подчеркнули важность оказания эффективной помощи, восстановления психического здоровья ветеранов и предоставления им возможностей для лечения.



Как следует из недавнего доклада Пентагона, министерство обороны берет на себя ответственность за предотвращение самоубийств в армии и полагается на подход, принятый в общественном здравоохранении для решения проблемы увеличения числа самоубийств среди военных.



Этот подход направлен на снижение риска самоубийства среди всех военнослужащих и их семей путем устранения множества негативных социально-демографических факторов (например, нежелание обращаться за помощью, семейные проблемы и доступ к опасным сильнодействующим веществам). Кроме того, он усиливает влияние защитных факторов, таких как крепкие социальные связи, навыки решения проблем и преодоления трудностей.



Министерство обороны США разработало ряд механизмов по защите психического здоровья для обслуживающего персонала и ветеранов, в том числе службу поддержки в кризисных ситуациях для тех, кто пострадал и хочет поговорить с консультантами для решения личных проблем.



Сообщается, что в августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал будущий бюджет Пентагона на сумму 716 миллиардов долларов, который предусматривает увеличение окладов военнослужащих на 2,6%, что, по мнению некоторых, является хорошим шагом для улучшения финансового положения солдат.



Редакционная статья Sasapost, Египет, перевод Этот отчет появился сразу после того, как в сентябре три моряка из экипажа авианосца USS George H. W. Bush («Джордж Буш») покончили жизнь самоубийством. Таким образом, за последние два года количество суицидов среди членов экипажа американского авианосца достигло пяти.По официальным данным ВМС США, 46 американских военнослужащих, находящихся на действительной службе, и четыре солдата запаса совершили самоубийство в период с 1 января по 5 сентября 2019 года. Число самоубийств в американском флоте постепенно начало увеличиваться в 2016 году, когда число решивших покончить с собой достигло 52.В прошлом году наложили на себя руки 68 военнослужащих ВМФ США, находящихся на действительной службе. Таким образом, уровень смертности из-за самоубийств среди моряков возрос до 20,7 на 100 тысяч человек, что является высоким показателем. Для сравнения: показатель частоты самоубийств на 100 тысяч человек среди гражданского населения в 2016 году составил — 26,8 человека. Большинство самоубийств было совершено молодыми военными в возрасте до 25 лет, которые не участвовали и не видели боевых действий.Согласно ежегодному докладу о самоубийствах в американских вооруженных силах, в прошлом году покончили с собой 541 военнослужащий: 187 армейских солдат, 79 моряков, 77 морских пехотинцев, 63 пилота, 118 бойцов Национальной гвардии и 17 бойцов Национальной воздушной гвардии. Огнестрельное оружие стало наиболее распространенным методом самоубийства среди американских военных (около 60%).Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению числа самоубийств. В 2018 году на военнослужащих мужского пола в возрасте до 30 лет пришлось 60% самоубийств. Также любопытно, что показатель частоты самоубийств на 100 тысяч человек среди американских военных и членов их семей составил — 9,1 женщина и 29,4 мужчина.Высокий уровень самоубийств зафиксирован не только среди действующих военнослужащих, но и среди ветеранов. В сентябре 2019 года Министерство по делам ветеранов США опубликовало отчет, в котором говорилось, что по меньшей мере 60 тысяч ветеранов покончили жизнь самоубийством в период с 2008 по 2017 год.В 2017 году более 6 100 ветеранов совершили суицид, что на 2% больше, чем в 2016 году. Таким образом, общее количество смертей возросло на 6% с 2008 года. Кроме того, в отчете говорилось, что большинство самоубийств среди ветеранов были осуществлены с помощью огнестрельного оружия.Министр по делам ветеранов США Роберт Уилки (Robert Wilky) заявил, что министерство не может в одиночку справиться с эпидемией самоубийств среди ветеранов, поэтому необходимо обеспечить координацию с местными, государственными и частными институтами для решения сложившейся ситуации.«Министерство по делам ветеранов США запустило кампанию по предотвращению самоубийств среди ветеранов, в рамках которой оно использует комплексный подход, включающий взаимодействие с религиозными общинами, работодателями, школами и организациями здравоохранения», — сказал Уилки.Ранее уровень самоубийств среди американских военнослужащих был ниже, чем у гражданских лиц аналогичного возраста и пола, но с началом войны в Ираке в 2003 году печальная статистика начала расти. Американские власти выражают беспокойство по поводу самоубийств среди военных, поскольку солдаты, участвующие в военных действиях находятся в зоне повышенного суицидального риска. Стоит отметить, что частота самоубийств среди американских военных в 2006 году составила 17,5 на 100 тысяч человек, в то время как в 2007 году американскими солдатами было совершено 2100 суицидов.В 2009 году количество самоубийств в действующих частях ВС США достигло рекордного уровня — 160 случаев. «Нет сомнений, 2009 год стал очень сложным для вооруженных сил», — заявил представитель подразделения по борьбе с суицидами в вооруженных силах США полковник Кристофер Филбрик (Christopher Philbrick). Отметим, что за 155 дней 2012 года покончили жизнь самоубийством 154 действующих военнослужащих. К слову, более половины инцидентов произошли в Афганистане.Кстати говоря, количество подобных смертей после начала войны в Ираке вызывало беспокойство у Пентагона, так как статистика стала неожиданностью для военного ведомства. Еще немаловажный факт заключается в том, что ужасающие данные были собраны только в связи с самоубийствами военнослужащих действующей армии, но не ветеранов.В отчете Пентагона не говорилось ни слова о причинах увеличения числа самоубийств среди американских военнослужащих, но большинство экспертов считают, что причины носят комплексный характер.Согласно некоторым исследованиям, военнослужащие стесняются обращаться за необходимой психологической помощью, что увеличивает их шансы на самоубийство. Такого мнения придерживается командир военно-морскими операциями ВМС США адмирал Майкл Гилдей (Michael Gilday). По его словам, моряки часто страдают от депрессии, но их сослуживцы не могут определить степень суицидального риска. Он призвал моряков обращаться за психологической помощью в случае необходимости, не боясь осуждения или последствий.К причинам самоубийств, на которые ссылаются эксперты, относятся также увеличение количества военных операций, посттравматический синдром, злоупотребление медицинскими препаратами и личные материальные проблемы. Согласно статистики Министерства обороны США, сексуальные домогательства, чрезмерное употребление алкоголя и насилие в семье нередко приводят к печальному исходу.По словам психологов, существует целый ряд социально-психических факторов суицидального поведения, но психологическое давление считается наиболее распространенной причиной самоубийств. Кроме того, черепно-мозговая травма, хронические боли и нарушения сна могут значительно повысить риск совершения самоубийства.Американские военные психологи считают, что службу в армии выбирают молодые люди, которые стремятся убежать от общества, проявить себя и получать большие деньги, которые они не могут заработать в обычной жизни. К сожалению, многие американские военнослужащие начинают задумываться о самоубийстве во время сложных боевых условий, когда они не видят ничего, кроме смерти, страха, разрушений, огня и бомб.Можно сказать, что депрессия, нервные срывы, духовная и психологическая опустошенность в сочетании с чувством вины за убийство невинных людей являются основным мотивом совершения самоубийства среди военнослужащих.Согласно исследованию, проведенному "Ренд Корпорейшен" (Rand Corporation) в 2008 году, в настоящее время насчитывается 300 тысяч ветеранов боевых действий в Ираке и Афганистане, страдающих от посттравматического синдрома или тяжелой депрессии, а ещё 320 тысяч человек страдают от черепно-мозговых травм и болезней головного мозга. Большинство из них не получают помощи от Пентагона и Министерства по делам ветеранов, которые больше озабочены сокрытием неприятных фактов, чем проблемами военных. Авторы исследования обвинили федеральное правительство в том, что оно не заботится о ветеранах, и предупреждает о далеко идущих разрушительных последствиях посттравматического расстройства и черепно-мозговых травм.В публикации говорится, что солдаты, более склонные к самоубийству, как в армии, так и в обычной жизни, сталкиваются с большим спектром других психологических проблем, которые могут привести к большим финансовым потерям. Среди них чаще наблюдается нездоровое поведение, такое как курение, переедание и небезопасный секс, а также они больше других уязвимы перед лицом проблем физического здоровья. Кроме того, такое поведение и проблемы могут негативно влиять на отношения, разрушать брак, усложнять воспитание детей и становиться причинами других проблем. Последствия боевых травм могут проявляться на протяжении целых поколений.По мнению экспертов, в связи с резким увеличением числа самоубийств среди военнослужащих необходимо разработать продвинутые психологические методы лечения и борьбы с суицидальными мыслями и поведением, а также помочь пациентам развить навыки преодоления суицидальных кризисов. В дополнение к проведению учебных семинаров для солдат, направленных на оценку их чувствительности к риску самоубийства, эксперты подчеркнули важность оказания эффективной помощи, восстановления психического здоровья ветеранов и предоставления им возможностей для лечения.Как следует из недавнего доклада Пентагона, министерство обороны берет на себя ответственность за предотвращение самоубийств в армии и полагается на подход, принятый в общественном здравоохранении для решения проблемы увеличения числа самоубийств среди военных.Этот подход направлен на снижение риска самоубийства среди всех военнослужащих и их семей путем устранения множества негативных социально-демографических факторов (например, нежелание обращаться за помощью, семейные проблемы и доступ к опасным сильнодействующим веществам). Кроме того, он усиливает влияние защитных факторов, таких как крепкие социальные связи, навыки решения проблем и преодоления трудностей.Министерство обороны США разработало ряд механизмов по защите психического здоровья для обслуживающего персонала и ветеранов, в том числе службу поддержки в кризисных ситуациях для тех, кто пострадал и хочет поговорить с консультантами для решения личных проблем.Сообщается, что в августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал будущий бюджет Пентагона на сумму 716 миллиардов долларов, который предусматривает увеличение окладов военнослужащих на 2,6%, что, по мнению некоторых, является хорошим шагом для улучшения финансового положения солдат.Редакционная статья Sasapost, Египет, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, общество, культура, в мире Ключевые слова: США, нато, армия, самоубийства — статья прочитана 145 раз Комментарии