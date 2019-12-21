На глобальном потеплении заработает России 🔊 Воспроизвести



Фантастически теплая для декабря погода в Центральной России лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением – однако для России оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды. Каким образом и какие сложности при этом все же возникнут?



Если климат меняется – значит, кто-то должен извлечь из этого какую-то выгоду?



Часто звучат прогнозы, что глобальное потепление может настолько прогреть почву в районах вечной мерзлоты, что превратит изрядных размеров территории в поля, пригодные для выращивания пшеницы. Особенно это касается России – предполагается, что наша страна увеличит объемы производства сельхозпродукции, а также расширит добычу энергоносителей ввиду облегчения доступа к ним. Кроме того, заявляется, что исчезновение льда в Арктике поможет России и с точки зрения расширения транспортных возможностей. Фантастически теплая для декабря погода в Центральной России лучше других аргументов убеждает в реальности глобального потепления. Запад активно борется с этим явлением – однако для России оно, судя по всему, способно принести гигантские выгоды. Каким образом и какие сложности при этом все же возникнут?Часто звучат прогнозы, что глобальное потепление может настолько прогреть почву в районах вечной мерзлоты, что превратит изрядных размеров территории в поля, пригодные для выращивания пшеницы. Особенно это касается России – предполагается, что наша страна увеличит объемы производства сельхозпродукции, а также расширит добычу энергоносителей ввиду облегчения доступа к ним. Кроме того, заявляется, что исчезновение льда в Арктике поможет России и с точки зрения расширения транспортных возможностей.



Прибыль не только для России



Начнем с вечной мерзлоты. Общая площадь земель, находящихся в этом состоянии, составляет 35 миллионов квадратных километров. И расположены они не только в России, но также в Финляндии, Канаде, США и некоторых других странах. Так что если кому-то повезло с глобальным потеплением, то не только нам, но и кое-кому еще. И среди этих «кое-кого» – США и Канада, два крупнейших мировых производителя пшеницы.



Обозреватель издания National Interest Час Голдман даже позволил себе такую формулировку, как «благодаря таянию льда и освобождению земель Россия может превратиться в сельскохозяйственную сверхдержаву». Кроме того, издание считает, что «транспортировка товаров из Китая в Европу Севморпутем даст России невообразимое экономическое превосходство». Голдман, правда, опускает важные подробности: СМП – не ручеек, по которому дети по весне кораблики запускают. Его требуется соответствующим образом оборудовать: порты, пункты и базы, отвечающие за безопасный проход судов, и т. д. То есть нужны деньги, деньги, деньги.



Интересно, что эффект среднегодового повышения температуры на Земле начал себя проявлять вовсе не в последнее десятилетие или двадцатилетие. Как на днях было отмечено в докладе Стэнфордского университета (Калифорния, США), «Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция пользуются плодами глобального потепления уже на протяжении как минимум 50 лет». Финские СМИ обнаружили в этом документе данные, свидетельствующие, что «ВВП Финляндии был бы в настоящий момент на несколько десятков процентов ниже, если бы потепления не происходило». Остальные страны, расположенные близко к Северному полярному кругу, внакладе тоже не остались.



Американский национальный совет по разведке в своем докладе «Глобальные тенденции – 2025: изменившийся мир» еще десять лет назад говорил, что «экономика России и Канады выиграет от глобального потепления, поскольку природные ресурсы, сосредоточенные на севере, станут более доступными для разработки». По данным Геологической службы США, «в Арктике может залегать до 30% нефти и 13% газа, до настоящего момента нетронутых».



«Открытие водных путей Арктики, которые из-за потепления очистятся ото льда, может принести экономические выгоды»,– говорится в том же документе. У кого-то остались еще вопросы, почему американцы требуют лишить Северный морской путь российского национального статуса и объявить его ценностью, принадлежащей всему международному сообществу?



Правда, Соединенным Штатам этот же комитет в своем прогнозе предрекает «снижение господства, но сохранение ведущего положения в мире». На территории США мерзлота будет таять как-то по-иному или «снижение господства» явится результатом экономического усиления других государств – Китая, Индии, России, Германии? Ответа нет.



В докладе есть и предупреждение России и Канаде, что вместе с преимуществами от таяния мерзлоты возникнут и сложности. Среди них – размягчение грунтов, на которых возведена инфраструктура (дома, заводы, линии электропередач, газопроводы etc). Вашингтон не забыл пожаловаться на то, что «из-за подъема уровня океана Соединенным Штатам придется переносить и перестраивать некоторые военные базы, попадающие в зоны затопления».



Как меняется климат и чего это стоит



Теперь попробуем оценить, на каких научных данных зиждутся такие прогнозы.



Во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (2015 год) отмечается, что «средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет». Это явление наблюдается с середины 1970-х годов. Скорость потепления в приполярной и заполярной зонах превышает скорость мирового глобального потепления в 2,5 раза.



Согласно утверждениям Би-би-си, «с 80-х годов прошлого столетия толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась в среднем на 40%». Вечная мерзлота тает, бьют тревогу наши западные «партнеры», с удовольствием цитирующие все тот же доклад Росгидромета: «с середины 1990-х годов отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России».



Учеными из лаборатории космических исследований Главной Пулковской астрономической обсерватории Российской академии наук уже давно установлено существование 200-летней цикличности изменения солнечной светимости. В соответствии с которой точно с такой же периодичностью меняется и климат на Земле. По оценкам специалистов из Пулково, глобальное потепление может смениться похолоданием уже примерно в 2050 году.



А если похолодание?



К чему это отступление? Да к тому, что процесс потепления не вечен. А точечные объекты инфраструктуры добывающих отраслей (нефтеносного месторождения, например) рассчитаны на 20-30 лет. За этот период с ними ничего глобально-катастрофического не случится. 30 лет истекают в 2050 году, когда потепление сменится постепенным похолоданием. Затраты на обслуживание инфраструктуры более долгосрочного действия – нефте- и газопроводов – обходятся государству примерно в 55 миллиардов рублей в год ($850 млн).



То есть о бесплатных подарках природы российской экономике говорить нет оснований. Более того, после 2050 года температура не упадет резко и вечномерзлые грунты не вернутся в свое привычное состояние в одночасье – и, вполне возможно, в течение двух-трех десятков лет на укрепление трубопроводов, железных и автомобильных дорог потребуется выделить дополнительные средства. «Техническое решение проблемы существует, просто стоит оно дороже, чем обслуживание всего этого в стандартных для северных районов условиях», – приводит Би-би-си слова руководителя отдела Государственного гидрологического института Росгидромета Олега Анисимова.



Сложнее выглядит ситуация со зданиями, в частности, с жилыми домами. Изменения климата привели к уменьшению несущей способности мерзлоты по сравнению с 1970 годами на 17%, а в некоторых районах – до 45%, утверждает Росгидромет, а МЧС и вовсе говорит о происшедшей деформации в нескольких северных городах от 20% до 100% зданий.



Подводя итог, есть основания говорить, что глобальное потепление дает возможность России улучшить свои экономические показатели. Однако это не произойдет автоматически, а потребует приложения не только сил, но и финансовых средств. Причем вполне возможно, что собственных денежных запасов у страны окажется недостаточно и тогда к освоению северных просторов будут широко привлекаться иностранные инвесторы.



У которых, кстати, вот-вот появится дополнительный стимул вкладываться в Россию, чтобы уберечь свои капиталы от грабительских поборов, которые предусматривает «Европейский зеленый пакт» (European Green deal). Но судьба ведущих фирм ЕС – это предмет отдельного разговора.



Автор: Владимир Добрынин для Но действительно ли нашей стране удастся заработать на климатических изменениях? Попробуем разобраться.Начнем с вечной мерзлоты. Общая площадь земель, находящихся в этом состоянии, составляет 35 миллионов квадратных километров. И расположены они не только в России, но также в Финляндии, Канаде, США и некоторых других странах. Так что если кому-то повезло с глобальным потеплением, то не только нам, но и кое-кому еще. И среди этих «кое-кого» – США и Канада, два крупнейших мировых производителя пшеницы.Обозреватель издания National Interest Час Голдман даже позволил себе такую формулировку, как «благодаря таянию льда и освобождению земель Россия может превратиться в сельскохозяйственную сверхдержаву». Кроме того, издание считает, что «транспортировка товаров из Китая в Европу Севморпутем даст России невообразимое экономическое превосходство». Голдман, правда, опускает важные подробности: СМП – не ручеек, по которому дети по весне кораблики запускают. Его требуется соответствующим образом оборудовать: порты, пункты и базы, отвечающие за безопасный проход судов, и т. д. То есть нужны деньги, деньги, деньги.Интересно, что эффект среднегодового повышения температуры на Земле начал себя проявлять вовсе не в последнее десятилетие или двадцатилетие. Как на днях было отмечено в докладе Стэнфордского университета (Калифорния, США), «Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция пользуются плодами глобального потепления уже на протяжении как минимум 50 лет». Финские СМИ обнаружили в этом документе данные, свидетельствующие, что «ВВП Финляндии был бы в настоящий момент на несколько десятков процентов ниже, если бы потепления не происходило». Остальные страны, расположенные близко к Северному полярному кругу, внакладе тоже не остались.Американский национальный совет по разведке в своем докладе «Глобальные тенденции – 2025: изменившийся мир» еще десять лет назад говорил, что «экономика России и Канады выиграет от глобального потепления, поскольку природные ресурсы, сосредоточенные на севере, станут более доступными для разработки». По данным Геологической службы США, «в Арктике может залегать до 30% нефти и 13% газа, до настоящего момента нетронутых».«Открытие водных путей Арктики, которые из-за потепления очистятся ото льда, может принести экономические выгоды»,– говорится в том же документе. У кого-то остались еще вопросы, почему американцы требуют лишить Северный морской путь российского национального статуса и объявить его ценностью, принадлежащей всему международному сообществу?Правда, Соединенным Штатам этот же комитет в своем прогнозе предрекает «снижение господства, но сохранение ведущего положения в мире». На территории США мерзлота будет таять как-то по-иному или «снижение господства» явится результатом экономического усиления других государств – Китая, Индии, России, Германии? Ответа нет.В докладе есть и предупреждение России и Канаде, что вместе с преимуществами от таяния мерзлоты возникнут и сложности. Среди них – размягчение грунтов, на которых возведена инфраструктура (дома, заводы, линии электропередач, газопроводы etc). Вашингтон не забыл пожаловаться на то, что «из-за подъема уровня океана Соединенным Штатам придется переносить и перестраивать некоторые военные базы, попадающие в зоны затопления».Теперь попробуем оценить, на каких научных данных зиждутся такие прогнозы.Во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (2015 год) отмечается, что «средняя температура приземного воздуха в России повышается со средней скоростью 0,43 градуса Цельсия за 10 лет». Это явление наблюдается с середины 1970-х годов. Скорость потепления в приполярной и заполярной зонах превышает скорость мирового глобального потепления в 2,5 раза.Согласно утверждениям Би-би-си, «с 80-х годов прошлого столетия толщина морского льда в Арктическом бассейне уменьшилась в среднем на 40%». Вечная мерзлота тает, бьют тревогу наши западные «партнеры», с удовольствием цитирующие все тот же доклад Росгидромета: «с середины 1990-х годов отмечается увеличение средней глубины сезонного протаивания многолетнемерзлых пород на 1-2 см в Западной Сибири и Якутии и на 2-6 см на европейской части России».Учеными из лаборатории космических исследований Главной Пулковской астрономической обсерватории Российской академии наук уже давно установлено существование 200-летней цикличности изменения солнечной светимости. В соответствии с которой точно с такой же периодичностью меняется и климат на Земле. По оценкам специалистов из Пулково, глобальное потепление может смениться похолоданием уже примерно в 2050 году.К чему это отступление? Да к тому, что процесс потепления не вечен. А точечные объекты инфраструктуры добывающих отраслей (нефтеносного месторождения, например) рассчитаны на 20-30 лет. За этот период с ними ничего глобально-катастрофического не случится. 30 лет истекают в 2050 году, когда потепление сменится постепенным похолоданием. Затраты на обслуживание инфраструктуры более долгосрочного действия – нефте- и газопроводов – обходятся государству примерно в 55 миллиардов рублей в год ($850 млн).То есть о бесплатных подарках природы российской экономике говорить нет оснований. Более того, после 2050 года температура не упадет резко и вечномерзлые грунты не вернутся в свое привычное состояние в одночасье – и, вполне возможно, в течение двух-трех десятков лет на укрепление трубопроводов, железных и автомобильных дорог потребуется выделить дополнительные средства. «Техническое решение проблемы существует, просто стоит оно дороже, чем обслуживание всего этого в стандартных для северных районов условиях», – приводит Би-би-си слова руководителя отдела Государственного гидрологического института Росгидромета Олега Анисимова.Сложнее выглядит ситуация со зданиями, в частности, с жилыми домами. Изменения климата привели к уменьшению несущей способности мерзлоты по сравнению с 1970 годами на 17%, а в некоторых районах – до 45%, утверждает Росгидромет, а МЧС и вовсе говорит о происшедшей деформации в нескольких северных городах от 20% до 100% зданий.Подводя итог, есть основания говорить, что глобальное потепление дает возможность России улучшить свои экономические показатели. Однако это не произойдет автоматически, а потребует приложения не только сил, но и финансовых средств. Причем вполне возможно, что собственных денежных запасов у страны окажется недостаточно и тогда к освоению северных просторов будут широко привлекаться иностранные инвесторы.У которых, кстати, вот-вот появится дополнительный стимул вкладываться в Россию, чтобы уберечь свои капиталы от грабительских поборов, которые предусматривает «Европейский зеленый пакт» (European Green deal). Но судьба ведущих фирм ЕС – это предмет отдельного разговора.Автор: Владимир Добрынин для ВЗГЛЯД vz.ru Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, санкции, климал, земледелие География: Россия — статья прочитана 144 раза Комментарии