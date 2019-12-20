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В судьи Конституционного суда предлагают А. Норкунаса, Г. Ластаускене и И. Данелене

Судьи Конституционного суда Литвы


Судьями Конституционного суда (КС) Литвы предлагают назначить судью Верховного суда Альгиса Норкунаса, адвоката Гедре Ластаускене и канцлера КС Ингриду Данелене.

Этих кандидатов в четверг представили временный председатель Верховного суда Литвы Сигита Руденайте, президент страны Гитанас Науседа и спикер сейма Викторас Пранцкетис.

С. Рудинайте представила А. Норкунаса, обладающего 27-летним судейским опытом, "как юриста широкой эрудиции, высокой профквалификации и безупречной репутации".

А. Норкунас с 2016 года является членом Судейского совета.

Г. Науседа, представляя Г. Ластаускене, отметил, что "ее профессионализм и накопленный ею солидный опыт юридической работы должны способствовать ее успешной работе в КС".
Г. Ластаускене с 2003 года работала адвокатом и преподавала на Юридическом факультете Вильнюсского университета, а с 2012 года в совете Литовского национального радио и телевидения (LRT), а с 2018 года – была членом Комиссии экзаменов для претендентов в судьи.

Спикер сейма предложил кандидатом в КС И. Данелене, подтвердила BNS его представитель по связям с общественностью Каролина Фроловене.

В марте завершились полномочия председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминаса Месониса и Витаса Милюса.

Конституция предусматривает, что состав КС каждые три года обновляется на треть.

По вопросу кандидатур должен проголосовать сейм.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: суд, конституция, кандидаты, судьи
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 декабря, 09:30

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