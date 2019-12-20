В судьи Конституционного суда предлагают А. Норкунаса, Г. Ластаускене и И. Данелене 🔊 Воспроизвести Судьи Конституционного суда Литвы



Судьями Конституционного суда (КС) Литвы предлагают назначить судью Верховного суда Альгиса Норкунаса, адвоката Гедре Ластаускене и канцлера КС Ингриду Данелене.



Этих кандидатов в четверг представили временный председатель Верховного суда Литвы Сигита Руденайте, президент страны Гитанас Науседа и спикер сейма Викторас Пранцкетис.



С. Рудинайте представила А. Норкунаса, обладающего 27-летним судейским опытом, "как юриста широкой эрудиции, высокой профквалификации и безупречной репутации".



А. Норкунас с 2016 года является членом Судейского совета.



Г. Науседа, представляя Г. Ластаускене, отметил, что "ее профессионализм и накопленный ею солидный опыт юридической работы должны способствовать ее успешной работе в КС". Судьями Конституционного суда (КС) Литвы предлагают назначить судью Верховного суда Альгиса Норкунаса, адвоката Гедре Ластаускене и канцлера КС Ингриду Данелене.Этих кандидатов в четверг представили временный председатель Верховного суда Литвы Сигита Руденайте, президент страны Гитанас Науседа и спикер сейма Викторас Пранцкетис.С. Рудинайте представила А. Норкунаса, обладающего 27-летним судейским опытом, "как юриста широкой эрудиции, высокой профквалификации и безупречной репутации".А. Норкунас с 2016 года является членом Судейского совета.Г. Науседа, представляя Г. Ластаускене, отметил, что "ее профессионализм и накопленный ею солидный опыт юридической работы должны способствовать ее успешной работе в КС". Г. Ластаускене с 2003 года работала адвокатом и преподавала на Юридическом факультете Вильнюсского университета, а с 2012 года в совете Литовского национального радио и телевидения (LRT), а с 2018 года – была членом Комиссии экзаменов для претендентов в судьи.



Спикер сейма предложил кандидатом в КС И. Данелене, подтвердила BNS его представитель по связям с общественностью Каролина Фроловене.



В марте завершились полномочия председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминаса Месониса и Витаса Милюса.



Конституция предусматривает, что состав КС каждые три года обновляется на треть.



По вопросу кандидатур должен проголосовать сейм. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: суд, конституция, кандидаты, судьи География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии