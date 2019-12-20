Мэр Вильнюса не разрешил мероприятие в ратуше из-за связей организаторов с Кремлем 🔊 Воспроизвести Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс



Самоуправление Вильнюса на этой неделе отклонило предложение провести в столичной ратуше бесплатный концерт из-за связей его организаторов из Эстонии с Кремлем, говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Мэр у себя в фейсбуке написал, что получил на этой неделе просьбу на литовском языке зарегистрированного в Эстонии агентства Artmusic провести в мае в ратуше Вильнюса бесплатный концерт Unity Songs.



По его словам, организаторы утверждали, что такие концерты в этом году уже прошли в 12-и странах, преимущественно – в европейских, в следующем году о проведении концертов уже договорено в Таллине и Риге, а в Вильнюсе они предложили бы концерт двух групп – Soprano и "Хор Турецкого", однако не указали, из какого государства эти исполнители. Самоуправление Вильнюса на этой неделе отклонило предложение провести в столичной ратуше бесплатный концерт из-за связей его организаторов из Эстонии с Кремлем, говорит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Мэр у себя в фейсбуке написал, что получил на этой неделе просьбу на литовском языке зарегистрированного в Эстонии агентства Artmusic провести в мае в ратуше Вильнюса бесплатный концерт Unity Songs.По его словам, организаторы утверждали, что такие концерты в этом году уже прошли в 12-и странах, преимущественно – в европейских, в следующем году о проведении концертов уже договорено в Таллине и Риге, а в Вильнюсе они предложили бы концерт двух групп – Soprano и "Хор Турецкого", однако не указали, из какого государства эти исполнители. "Мы с командой поинтересовались повнимательнее – хотя в просьбе эстонцев упоминается, что концерты привлекают внимание международных медиа, в интернете информации о них маловато. Однако быстро вылезло то, что мы и подозревали сразу – уши Кремля",– уверяет Р. Шимашюс.



По его словам, на официальном сайте проекта unitysongs.moscow значатся логотипы московских властей и МИД России, советская звезда, а также указано, что эти структуры и Министерство культуры России поддерживают данный проект.



На фотографиях сайта с состоявшихся в этом году концертов в Риме, Париже, Варшаве, Берлине исполнители одеты в военную форму с георгиевскими ленточками, а концерт в Варшаве назван по-русски "Песни Победы".



9 мая Россия традиционно отмечает окончание Второй мировой войны – "День Победы". На концерте в столице Германии, в частности, были представлены и фотографии штурма Берлина советскими войсками.



"Нам в Вильнюсе тоже показывали бы картинки, как по Вильнюсу маршировала советская армия? Таким образом, в эстонской упаковке мы получили бы самую настоящую дозу советской пропаганды – празднование "дня победы" с георгиевскими ленточками, советской военной формой, советскими картинками", – пишет Р. Шимашюс.



Как отмечает мэр, что написал организаторам, что "свободный Вильнюс не нуждается ни в российской пропаганде, ни в советской символике, по которой мы не ощущаем никакой ностальгии".



"Поэтому ни на Ратушной площади, ни в каком-то другом общественном месте Вильнюса ваш концерт не состоится. Ни в 2020 году, ни позже. А если попытаетесь организовать этот концерт в закрытых частных пространствах, напоминаю, что использование преступной советской символики в Литве влечет ответственность в соответствии с Уголовным кодексом, потому что с размахиванием ею в Литве, Европе и самой России совершены страшные преступления против человечности", – утверждает Р. Шимашюс. BNS Категории: политика, общество, культура Ключевые слова: русские, концерт, праздник, запрет, мэр География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 218 раз Комментарии