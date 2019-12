Загрузка... Что услышали западные СМИ на пресс-конференции Путина 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Evgenia Novozhenina



Американские СМИ не могли не обратить внимание, как Путин поддержал Дональда Трампа, которому всерьез угрожает импичмент. Всех очень заинтересовало, что Путин допустил изменение конституции по вопросу президентского срока. Британцы нашли очередное доказательство «странной любви» между Трампом и Путиным.



Американскую газету The Washington Post особенно впечатлило, что Путин предлагает изменить Конституцию



Президент России Владимир Путин вызвал шквал спекуляций в четверг, когда поднял вопрос о возможности конституционных изменений, что касается президентских сроков и запрета занимать пост более двух раз подряд.



Но что Путин, который фактически правил страной с 2000 года, хотел сказать своими замечаниями на ежегодной пресс-конференции?— интересовались наблюдатели. Был ли это сигнал, что он не будет пытаться снова стать президентом, когда его срок истечет в 2024 году? Или это значит, что он планирует баллотироваться снова, но на основании новых правил и новой конституции? Президент России Владимир Путин вызвал шквал спекуляций в четверг, когда поднял вопрос о возможности конституционных изменений, что касается президентских сроков и запрета занимать пост более двух раз подряд.Но что Путин, который фактически правил страной с 2000 года, хотел сказать своими замечаниями на ежегодной пресс-конференции?— интересовались наблюдатели. Был ли это сигнал, что он не будет пытаться снова стать президентом, когда его срок истечет в 2024 году? Или это значит, что он планирует баллотироваться снова, но на основании новых правил и новой конституции?



«Я всегда приветствую критику. Она всегда позволяет не терять голову и дает пищу для размышлений. Это заставляет нас дважды подумать о поднятых вопросах», — сказал он.



The Wall Street Journal подчеркнула, что Путин критикует демократов за импичмент Трампу



Выступая на большой пресс-конференции в конце года, Владимир Путин назвал вчерашние события в Конгрессе США «продолжением политической борьбы» между демократами и республиканцами. «Я не думаю, что Трамп будет отстранен от власти по сфабрикованным обвинениям, — сказал Путин. — Демократы проиграли последние выборы, и теперь хотят победить другими средствами».



По словам Путина, Москва готова согласиться на продление последнего большого договора о контроле над ядерными вооружениями с США — СНВ-3, иначе начнется новая гонка вооружений. Трамп, который назвал СНВ-3 односторонним, неоднократно заявлял, что Китай, так же как и Россия, должен быть включен в структуру контроля над ядерными вооружениями.



«Без СНВ-3 в мире не будет ничего, что сдерживало бы гонку вооружений», — сказал Путин.



О том же пишет и The New York Times: Путин защищает в Москве Трампа, которому объявили импичмент в Вашингтоне



Осажденный в Вашингтоне президент Трамп нашел ревностного друга в Москве. На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин повторил тезисы Трампа, оценив голосование по импичменту как предвзятую попытку демократов поправить свое поражение на президентских выборах 2016 года.



Путин воспользовался вопросом Дмитрия Саймса, родившегося в России американского эксперта, чтобы поиронизировать по поводу американской политики и еще раз раскритиковать обвинения в том, что Москва вмешалась в президентские выборы 2016 года.



Телеканал Fox News тоже не остался в стороне от этой темы, особенно актуальной для американских читателей, озаглавив статью на своем сайте Путин: «надуманный» импичмент Трампа закончится в Сенате



Демократы дома описали импичмент как «печальный» и «отвечающий всем требованиям закона». Но президент России Владимир Путин? Для него это скорее «надуманно».



Российский лидер подверг резкой критике процедуру импичмента против президента Трампа во время своей ежегодной пресс-конференции в Москве в четверг. Он предсказал, что процедура дойдет только до Сената.



«Партия, которая проиграла выборы [2016 года], Демократическая партия, пытается добиться результатов другими средствами», — сказал Путин.



Британская The Guardian, вместе с другими британскими и американскими либеральными газетами, отмечает, что Путин не считает обвинения против Трампа в рамках импичмента обоснованными. Эта информация подается как еще одно доказательство «странной любви» между Трампом и Путиным. Вот что пишет газета в статье под заголовком Обвинения по импичменту Трампа абсолютно надуманы, говорит Путин:



«Владимир Путин покритиковал импичмент Дональда Трампа, отвергнув обвинения против него как „абсолютно надуманные" и заявив, что ожидает увидеть „политическое выживание" президента Трампа».



Предложенная Путиным версия событий вокруг импичмента в целом напоминает версию от Трампа: «Путин сказал во время своей пресс-конференции, что демократы в США пытаются реабилитироваться за поражение на выборах 2016 года, действуя другими средствами».



Эту же тему вынесла в первые строки своего репортажа и лондонская The Times: Путин осуждает импичмент Трампа на своей ежегодной пресс-конференции



Президент Владимир Путин осудил импичмент Дональда Трампа, сказав, что обвинения против последнего «абсолютно несостоятельны». Выступая на своей традиционной ежегодной пресс-конференции, традиционно имеющей марафонский масштаб, Путин предсказал, что попытка объявить лидера США виновным провалится в сенате.



«Обвинение [против президента Трампа] еще должно поступить в Сенат, где, насколько я знаю, у республиканцев большинство, — сказал российский лидер. — Вряд ли они согласятся снять с должности представителя своей собственной партии, да еще по причинам, которые для меня выглядят абсолютно несостоятельными».



В целом британская пресса сосредоточилась на теме власти. Ее волнует проблема сохранения у власти или ухода двух непопулярных в ее среде лидеров — Трампа и Путина. И если «Таймс» и «Гардиан» обратили внимание на попытку импичмента Трампа, то Independent озаботился президентским будущим самого Путина: Путин говорит, что правило, ограничивающее его двумя сроками подряд, может быть убрано



Владимир Путин предположил, что конституционное правило, ограничивающее количество идущих подряд президентских сроков, в течение которых высший пост в стране может занимать одно и то же лицо, — это правило может быть убрано. Таким образом, возможно, для него откроется путь сохранения поста…



В последние несколько лет в Москве циркулировали слухи насчет маневров, которые Путин может предпринять, чтобы остаться у власти, обойдя правило „нельзя одному лицу занимать президентский пост более двух сроков подряд". Назывались варианты „распасовки" с Медведевым, как в 2008 году; должности во главе обладающего широкими полномочиями совета безопасности; назывался даже вариант с избранием [Путина] главой союзного государства с Белоруссией.



Огнем из всех орудий перед 1900 журналистами называет ежегодную пресс-конференцию Путина австрийская Kurier.



На пресс-конференциях Владимира Путина вопросы бывают по крайней мере такими же интересными, как и ответы. Например, когда молодая журналистка спрашивает, не жаль ли российскому властителю, что на празднествах в мае следующего года по случаю 75-летней годовщины победы в Великой отечественной войне в Москве не будут присутствовать представители всех бывших советских республик (Грузия и Украина). Или когда сразу затем поступает вопрос, не стоит ли привлечь Михаила Горбачева к уголовной ответственности за его «нелегальные действия» по роспуску Советского Союза. Ведь он же нарушил территориальную целостность Советского Союза, и поэтому возникли все эти проблемы с Украиной, Грузией и Белоруссией.



А ответы Путина были не такими уж неожиданными: Россия хочет мира на Украине, все обвинения против Трампа надуманные, Россия никогда не вмешивалась в предвыборную борьбу в США, американские демократы — проигравшие в этой игре, которые никак не угомонятся, мир посылает тревожные и опасные сигналы и оказывает неправомерное давление на Россию, а также на ее соседей, вынуждая их выступать против Москвы. И затем Путин уточняет: Ленин должен занять свое место в истории, но главное сейчас — это смотреть в будущее.



Россия никогда не требовала выдачи преступника, с удовлетворением замечает немецкая газета Die Zeit.



Российский президент подтвердил то, о чем с самого начала говорило федеральное правительство ФРГ: Россия никогда не требовала выдачи убитого в Берлине грузина.



Путин намекнул, что политики, вероятно, ничего не знали об этих контактах и поэтому появились столь противоречивые высказывания. С немецкой стороны тогда якобы был получен сигнал, что разыскиваемый в России грузин не будет выдан. Поэтому было решено не посылать официального запроса.



«Надуманные обвинения»: Трамп получает поддержку с неожиданной стороны, отмечает Frankfurter Rundschau.



Путин намекнул по этому поводу, что рассматривает процесс импичмента всего лишь как повод для демократов лишить Трампа его должности, после того как им не удалось загнать его в угол обвинениями в предположительном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.



Шведская Svenska Dagbladet в статье Путин: Россию дважды наказывают за одно нарушение представила подробный репортаж с пресс-конференции.



В этот раз масштабное мероприятие проводится после лета массовых протестов против партии власти «Единая Россия» и недобросовестной избирательной системы. В этом году Путин пытался вернуть себе расположение россиян. Популярность его низка как никогда ранее, с 2017 года она упала на 10%, хотя позиции его в стране по-прежнему сильны. 70% россиян, как и раньше, одобряют его как президента, согласно исследованию независимого института общественного мнения «Левада», опубликованному 18 ноября.



С помощью пресс-конференции Путин хочет заверить россиян, что они в надежных руках, и послать сигнал окружающему миру — в особенности США. А Кремль стремится укрепить образ Путина как стабильного и надежного лидера, на которого можно положиться в таких важных вопросах, как экономика, здравоохранение, внутренняя и внешняя политика.



Автор Мария Георгиева особо отметила, что Путин избегал прямого ответа на вопрос об утилизации мусора. Также от ее взгляда не укрылась тщательная подготовка к мероприятию представителей СМИ:



Собрались журналисты со всей России, чтобы одним глазком посмотреть на Путина во время ежегодной пресс-конференции. Среди самых ярких моментов — реквизит представителей прессы, нужный, чтобы привлечь внимание Путина. У одного в руках православная икона, и он молится за Путина. На другом — каска и светоотражающий жилет. У третьего — полотно с портретом президента. Некоторые плакаты особенно выделяются: «Почему Камчатке за 15 лет ни разу не дали задать вопрос?»



Aftonbladet обратила внимание, что президент усомнился в причинах изменения климата.



На ежегодной марафонской конференции Путина обсуждаются всевозможные вещи. С большим интересом общественность следит за планами Путина на будущее — критики уже высказывали предположение, что он каким-то образом попытается внести изменения в конституцию, чтобы остаться у власти.



Обзор Ежегодная пресс-конференция Путина, как обычно, охватила широкий спектр тем: от цен на авиабилеты с Дальнего Востока страны до Москвы до вывоза мусора, здравоохранения и изменения климата. Президент сказал, что приветствует все вопросы, в том числе критические.«Я всегда приветствую критику. Она всегда позволяет не терять голову и дает пищу для размышлений. Это заставляет нас дважды подумать о поднятых вопросах», — сказал он.Выступая на большой пресс-конференции в конце года, Владимир Путин назвал вчерашние события в Конгрессе США «продолжением политической борьбы» между демократами и республиканцами. «Я не думаю, что Трамп будет отстранен от власти по сфабрикованным обвинениям, — сказал Путин. — Демократы проиграли последние выборы, и теперь хотят победить другими средствами».По словам Путина, Москва готова согласиться на продление последнего большого договора о контроле над ядерными вооружениями с США — СНВ-3, иначе начнется новая гонка вооружений. Трамп, который назвал СНВ-3 односторонним, неоднократно заявлял, что Китай, так же как и Россия, должен быть включен в структуру контроля над ядерными вооружениями.«Без СНВ-3 в мире не будет ничего, что сдерживало бы гонку вооружений», — сказал Путин.Осажденный в Вашингтоне президент Трамп нашел ревностного друга в Москве. На своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин повторил тезисы Трампа, оценив голосование по импичменту как предвзятую попытку демократов поправить свое поражение на президентских выборах 2016 года.Путин воспользовался вопросом Дмитрия Саймса, родившегося в России американского эксперта, чтобы поиронизировать по поводу американской политики и еще раз раскритиковать обвинения в том, что Москва вмешалась в президентские выборы 2016 года.Телеканал Fox News тоже не остался в стороне от этой темы, особенно актуальной для американских читателей, озаглавив статью на своем сайте Путин: «надуманный» импичмент Трампа закончится в СенатеДемократы дома описали импичмент как «печальный» и «отвечающий всем требованиям закона». Но президент России Владимир Путин? Для него это скорее «надуманно».Российский лидер подверг резкой критике процедуру импичмента против президента Трампа во время своей ежегодной пресс-конференции в Москве в четверг. Он предсказал, что процедура дойдет только до Сената.«Партия, которая проиграла выборы [2016 года], Демократическая партия, пытается добиться результатов другими средствами», — сказал Путин.«Владимир Путин покритиковал импичмент Дональда Трампа, отвергнув обвинения против него как „абсолютно надуманные" и заявив, что ожидает увидеть „политическое выживание" президента Трампа».Предложенная Путиным версия событий вокруг импичмента в целом напоминает версию от Трампа: «Путин сказал во время своей пресс-конференции, что демократы в США пытаются реабилитироваться за поражение на выборах 2016 года, действуя другими средствами».Президент Владимир Путин осудил импичмент Дональда Трампа, сказав, что обвинения против последнего «абсолютно несостоятельны». Выступая на своей традиционной ежегодной пресс-конференции, традиционно имеющей марафонский масштаб, Путин предсказал, что попытка объявить лидера США виновным провалится в сенате.«Обвинение [против президента Трампа] еще должно поступить в Сенат, где, насколько я знаю, у республиканцев большинство, — сказал российский лидер. — Вряд ли они согласятся снять с должности представителя своей собственной партии, да еще по причинам, которые для меня выглядят абсолютно несостоятельными».В целом британская пресса сосредоточилась на теме власти. Ее волнует проблема сохранения у власти или ухода двух непопулярных в ее среде лидеров — Трампа и Путина. И если «Таймс» и «Гардиан» обратили внимание на попытку импичмента Трампа, то Independent озаботился президентским будущим самого Путина: Путин говорит, что правило, ограничивающее его двумя сроками подряд, может быть убраноВладимир Путин предположил, что конституционное правило, ограничивающее количество идущих подряд президентских сроков, в течение которых высший пост в стране может занимать одно и то же лицо, — это правило может быть убрано. Таким образом, возможно, для него откроется путь сохранения поста…В последние несколько лет в Москве циркулировали слухи насчет маневров, которые Путин может предпринять, чтобы остаться у власти, обойдя правило „нельзя одному лицу занимать президентский пост более двух сроков подряд". Назывались варианты „распасовки" с Медведевым, как в 2008 году; должности во главе обладающего широкими полномочиями совета безопасности; назывался даже вариант с избранием [Путина] главой союзного государства с Белоруссией.На пресс-конференциях Владимира Путина вопросы бывают по крайней мере такими же интересными, как и ответы. Например, когда молодая журналистка спрашивает, не жаль ли российскому властителю, что на празднествах в мае следующего года по случаю 75-летней годовщины победы в Великой отечественной войне в Москве не будут присутствовать представители всех бывших советских республик (Грузия и Украина). Или когда сразу затем поступает вопрос, не стоит ли привлечь Михаила Горбачева к уголовной ответственности за его «нелегальные действия» по роспуску Советского Союза. Ведь он же нарушил территориальную целостность Советского Союза, и поэтому возникли все эти проблемы с Украиной, Грузией и Белоруссией.А ответы Путина были не такими уж неожиданными: Россия хочет мира на Украине, все обвинения против Трампа надуманные, Россия никогда не вмешивалась в предвыборную борьбу в США, американские демократы — проигравшие в этой игре, которые никак не угомонятся, мир посылает тревожные и опасные сигналы и оказывает неправомерное давление на Россию, а также на ее соседей, вынуждая их выступать против Москвы. И затем Путин уточняет: Ленин должен занять свое место в истории, но главное сейчас — это смотреть в будущее.Российский президент подтвердил то, о чем с самого начала говорило федеральное правительство ФРГ: Россия никогда не требовала выдачи убитого в Берлине грузина.Путин намекнул, что политики, вероятно, ничего не знали об этих контактах и поэтому появились столь противоречивые высказывания. С немецкой стороны тогда якобы был получен сигнал, что разыскиваемый в России грузин не будет выдан. Поэтому было решено не посылать официального запроса.Путин намекнул по этому поводу, что рассматривает процесс импичмента всего лишь как повод для демократов лишить Трампа его должности, после того как им не удалось загнать его в угол обвинениями в предположительном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.В этот раз масштабное мероприятие проводится после лета массовых протестов против партии власти «Единая Россия» и недобросовестной избирательной системы. В этом году Путин пытался вернуть себе расположение россиян. Популярность его низка как никогда ранее, с 2017 года она упала на 10%, хотя позиции его в стране по-прежнему сильны. 70% россиян, как и раньше, одобряют его как президента, согласно исследованию независимого института общественного мнения «Левада», опубликованному 18 ноября.С помощью пресс-конференции Путин хочет заверить россиян, что они в надежных руках, и послать сигнал окружающему миру — в особенности США. А Кремль стремится укрепить образ Путина как стабильного и надежного лидера, на которого можно положиться в таких важных вопросах, как экономика, здравоохранение, внутренняя и внешняя политика.Собрались журналисты со всей России, чтобы одним глазком посмотреть на Путина во время ежегодной пресс-конференции. Среди самых ярких моментов — реквизит представителей прессы, нужный, чтобы привлечь внимание Путина. У одного в руках православная икона, и он молится за Путина. На другом — каска и светоотражающий жилет. У третьего — полотно с портретом президента. Некоторые плакаты особенно выделяются: «Почему Камчатке за 15 лет ни разу не дали задать вопрос?»На ежегодной марафонской конференции Путина обсуждаются всевозможные вещи. С большим интересом общественность следит за планами Путина на будущее — критики уже высказывали предположение, что он каким-то образом попытается внести изменения в конституцию, чтобы остаться у власти.Обзор ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Путин, Обзор, СМИ, пресс-конференция География: Россия — статья прочитана 267 раз Комментарии