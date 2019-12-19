Новый расклад: каким будет договор о газовом транзите 🔊 Воспроизвести



Сегодня в Берлине состоятся последние в этом году трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по транзиту газа. До окончания текущего контракта осталось меньше двух недель, так что, если стороны опять не достигнут соглашения, с 1 января прокачка топлива через Украину прекратится. Какой возможен компромисс между "Газпромом" и "Нафтогазом" — в материале РИА Новости.



Позитивные сигналы



"Новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа назначен на четверг, 19 декабря", — сообщил во вторник в твиттере вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Пора отправить позитивный сигнал рынкам и потребителям", — добавил чиновник.



Оптимистичные заявления звучат и из Киева. В воскресенье Владимир Зеленский в ходе телевизионного ток-шоу "Право на власть" рассказал, что Украина и Россия вплотную приблизились к соглашению. "Очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа, — отметил он. — Мы об этом говорили и вчетвером с президентами России, Франции и канцлером Германии, и тет-а-тет с президентом России. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор". Сегодня в Берлине состоятся последние в этом году трехсторонние переговоры Украины, России и ЕС по транзиту газа. До окончания текущего контракта осталось меньше двух недель, так что, если стороны опять не достигнут соглашения, с 1 января прокачка топлива через Украину прекратится. Какой возможен компромисс между "Газпромом" и "Нафтогазом" — в материале РИА Новости.Позитивные сигналы"Новый раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа назначен на четверг, 19 декабря", — сообщил во вторник в твиттере вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. "Пора отправить позитивный сигнал рынкам и потребителям", — добавил чиновник.Оптимистичные заявления звучат и из Киева. В воскресенье Владимир Зеленский в ходе телевизионного ток-шоу "Право на власть" рассказал, что Украина и Россия вплотную приблизились к соглашению. "Очень высокий процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа, — отметил он. — Мы об этом говорили и вчетвером с президентами России, Франции и канцлером Германии, и тет-а-тет с президентом России. Я вижу, что все сейчас настроены на то, чтобы подписать договор".



Украина и ЕС настаивали на прокачке не менее 60 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" указывал, что все зависит от экономических условий. По подсчетам экспертов, после выхода "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" на полную мощность оптимальный объем украинского транзита для России — 30-40 миллиардов кубов.



В итоге предварительно согласовали плавающую схему с постепенным снижением объемов: в первый год — 50 миллиардов, во второй — 40, в третий и далее — 30.



Время компромиссов



Это открыло дорогу к компромиссу по срокам: при такой схеме "Газпром" уже не настаивает на заключении одно- или двухлетнего договора. Украина, в свою очередь, больше не требует десятилетнего контракта.



"Я пока не хочу приводить все детали, но уже действительно не говорится о контракте на один год, сняли это с обсуждения", — сообщил Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с Владимиром Путиным в Париже. И добавил, что это будет и не десять лет, как ранее настаивал Киев, а "где-то посередине".



Судя по всему, в Киеве и Москве есть понимание, что срок договора должен перекрывать избирательный цикл на Украине. Это удобно и Зеленскому, и Кремлю: в таком случае перспективы продления транзита — следовательно, и нормальные отношения с Россией — станут важной темой на выборах следующего украинского президента. Поэтому наиболее реалистичным сейчас выглядит пятилетний контракт.



Еще один принципиальный вопрос — о тарифах на прокачку — решился благодаря вмешательству Евросоюза. В ноябре "Нафтогаз" анонсировал новые расценки — от 2,56 до 3,21 доллара за тысячу кубов на 100 километров в зависимости от объема. Это значило, что при снижении объема прокачки российский газ станет неконкурентоспособным на европейском рынке.



Понятно, что "Газпром" это решительно отверг. "Условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция — удастся как-то позиции согласовать", — говорил Владимир Путин в начале декабря.



Против выступил и Брюссель — в конечном счете это ведь европейским потребителям придется оплачивать все дополнительные расходы. Поэтому, по неофициальной информации, рабочая группа ЕС дала рекомендации "Нафтогазу" закрепить транзитный тариф на уровне 2,5 доллара за тысячу кубов на 100 километров. Это практически нынешние расценки: в 2019 году тариф составил 2,61 доллара.



В ответ Москва, похоже, откажется от требования рассматривать заключение транзитного договора в пакете с урегулированием судебных споров. Что вполне обоснованно: весной появятся важные решения международных судов — по двум апелляциям "Газпрома" против вердикта Стокгольмского арбитража, "долгу Януковича", иску о невыполнении "Нафтогазом" постановления арбитража о возобновлении закупок российского топлива.



В результате откроются широкие возможности для взаимозачетов признанных судами обязательств, так что логично вернуться к этому вопросу через несколько месяцев.



Наметился и прогресс в вопросе о покупках Украиной российского газа для собственных нужд. В конце ноября министр энергетики России Александр Новак сообщил, что речь идет о прямых поставках 15 миллиардов кубометров в год. "Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций", — отметил глава Минэнерго.



Окончательно о возобновлении поставок договорились на встрече в Париже. Цена будет определяться по формуле "европейский рынок минус 25 процентов".



Саботажник из "Нафтогаза"



По мнению украинских экспертов, всего этого стороны достигли благодаря тому, что от переговоров фактически отстранили председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.



Действительно, основные решения были приняты в результате беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже, а также на двухсторонней встрече представителей "Нафтогаза" и "Газпрома" 13 декабря в Вене, на которую Коболева не пригласили.



Украинские СМИ открыто называют главу "Нафтогаза" главным саботажником переговоров по транзиту, правда, расходятся в его мотивах. Одни считают, что Коболев выполняет указания американских "ястребов", в частности миллиардера Джорджа Сороса.



"Неслучайно в переговорах в Париже участвовал не Коболев, а исполнительный директор Юрий Витренко, — указывает эксперт энергорынка и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. — В "Нафтогазе" уже давно внутренний раскол: Коболев играет на стороне Джорджа Сороса и США, а Витренко — больше на стороне Зеленского".



Другие аналитики полагают, что Андрей Коболев просто лично заинтересован в продолжении закупок газа для Украины по реверсу. Во вторник депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что страна за пять лет переплатила полтора миллиарда долларов за поставки газа по реверсной системе из Европы.



По его словам, в "Нафтогазе" говорят о "европейском газе", но на самом деле закупают тот же российский — через европейских и украинских посредников. Эти посредники зарабатывают колоссальные деньги, и, видимо, не без участия главы "Нафтогаза".



"Средняя наценка на тысячу кубов составляет 40-50 долларов, и это сейчас — на минимуме газовых цен. А, к примеру, в прошлом году доходило до 90-100 долларов на тысячу кубов, — подсчитал Александр Скубченко. — Если учесть, что Украина потребляет порядка 12 миллиардов кубов газа, "навар" получается 480 миллионов долларов, или порядка 1,3 миллиона за каждый день реверса "европейского газа". И вряд ли от этих денег кто-то просто так откажется".



Так что Андрея Коболева волнует не собственно транзитный договор, а возобновление Украиной закупок российского газа "в одном пакете" с транзитом. Ведь бенефициары реверса лишатся доходов, чего глава "Нафтогаза" изо всех сил старается избежать.



В частности, как сообщают украинские источники, на предстоящих трехсторонних переговорах он намерен добиваться отмены "плавающих объемов" транзита и установления постоянной планки в 60 миллиардов кубометров в год. Кроме того, Коболев настаивает на дополнительных ценовых скидках при прямых поставках газа для нужд Украины и этим способен сильно навредить переговорному процессу.



"Если договор по транзиту будет подписывать уже новый независимый оператор — "Магистральные газопроводы Украины", то вот соглашение по прямым поставкам — это прерогатива "Нафтогаза", — поясняет руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.



Сам Андрей Коболев решительно настроен на провал нынешней трехсторонней встречи и уже анонсировал следующие переговоры. "Если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", — заявил он в среду.



Автор: Максим Рубченко для После предыдущей встречи, состоявшейся 28 октября, стороны действительно значительно продвинулись в решении спорных вопросов. В частности, по объемам.Украина и ЕС настаивали на прокачке не менее 60 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" указывал, что все зависит от экономических условий. По подсчетам экспертов, после выхода "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" на полную мощность оптимальный объем украинского транзита для России — 30-40 миллиардов кубов.В итоге предварительно согласовали плавающую схему с постепенным снижением объемов: в первый год — 50 миллиардов, во второй — 40, в третий и далее — 30.Время компромиссовЭто открыло дорогу к компромиссу по срокам: при такой схеме "Газпром" уже не настаивает на заключении одно- или двухлетнего договора. Украина, в свою очередь, больше не требует десятилетнего контракта."Я пока не хочу приводить все детали, но уже действительно не говорится о контракте на один год, сняли это с обсуждения", — сообщил Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с Владимиром Путиным в Париже. И добавил, что это будет и не десять лет, как ранее настаивал Киев, а "где-то посередине".Судя по всему, в Киеве и Москве есть понимание, что срок договора должен перекрывать избирательный цикл на Украине. Это удобно и Зеленскому, и Кремлю: в таком случае перспективы продления транзита — следовательно, и нормальные отношения с Россией — станут важной темой на выборах следующего украинского президента. Поэтому наиболее реалистичным сейчас выглядит пятилетний контракт.Еще один принципиальный вопрос — о тарифах на прокачку — решился благодаря вмешательству Евросоюза. В ноябре "Нафтогаз" анонсировал новые расценки — от 2,56 до 3,21 доллара за тысячу кубов на 100 километров в зависимости от объема. Это значило, что при снижении объема прокачки российский газ станет неконкурентоспособным на европейском рынке.Понятно, что "Газпром" это решительно отверг. "Условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция — удастся как-то позиции согласовать", — говорил Владимир Путин в начале декабря.Против выступил и Брюссель — в конечном счете это ведь европейским потребителям придется оплачивать все дополнительные расходы. Поэтому, по неофициальной информации, рабочая группа ЕС дала рекомендации "Нафтогазу" закрепить транзитный тариф на уровне 2,5 доллара за тысячу кубов на 100 километров. Это практически нынешние расценки: в 2019 году тариф составил 2,61 доллара.В ответ Москва, похоже, откажется от требования рассматривать заключение транзитного договора в пакете с урегулированием судебных споров. Что вполне обоснованно: весной появятся важные решения международных судов — по двум апелляциям "Газпрома" против вердикта Стокгольмского арбитража, "долгу Януковича", иску о невыполнении "Нафтогазом" постановления арбитража о возобновлении закупок российского топлива.В результате откроются широкие возможности для взаимозачетов признанных судами обязательств, так что логично вернуться к этому вопросу через несколько месяцев.Наметился и прогресс в вопросе о покупках Украиной российского газа для собственных нужд. В конце ноября министр энергетики России Александр Новак сообщил, что речь идет о прямых поставках 15 миллиардов кубометров в год. "Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций", — отметил глава Минэнерго.Окончательно о возобновлении поставок договорились на встрече в Париже. Цена будет определяться по формуле "европейский рынок минус 25 процентов".Саботажник из "Нафтогаза"По мнению украинских экспертов, всего этого стороны достигли благодаря тому, что от переговоров фактически отстранили председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.Действительно, основные решения были приняты в результате беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже, а также на двухсторонней встрече представителей "Нафтогаза" и "Газпрома" 13 декабря в Вене, на которую Коболева не пригласили.Украинские СМИ открыто называют главу "Нафтогаза" главным саботажником переговоров по транзиту, правда, расходятся в его мотивах. Одни считают, что Коболев выполняет указания американских "ястребов", в частности миллиардера Джорджа Сороса."Неслучайно в переговорах в Париже участвовал не Коболев, а исполнительный директор Юрий Витренко, — указывает эксперт энергорынка и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. — В "Нафтогазе" уже давно внутренний раскол: Коболев играет на стороне Джорджа Сороса и США, а Витренко — больше на стороне Зеленского".Другие аналитики полагают, что Андрей Коболев просто лично заинтересован в продолжении закупок газа для Украины по реверсу. Во вторник депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что страна за пять лет переплатила полтора миллиарда долларов за поставки газа по реверсной системе из Европы.По его словам, в "Нафтогазе" говорят о "европейском газе", но на самом деле закупают тот же российский — через европейских и украинских посредников. Эти посредники зарабатывают колоссальные деньги, и, видимо, не без участия главы "Нафтогаза"."Средняя наценка на тысячу кубов составляет 40-50 долларов, и это сейчас — на минимуме газовых цен. А, к примеру, в прошлом году доходило до 90-100 долларов на тысячу кубов, — подсчитал Александр Скубченко. — Если учесть, что Украина потребляет порядка 12 миллиардов кубов газа, "навар" получается 480 миллионов долларов, или порядка 1,3 миллиона за каждый день реверса "европейского газа". И вряд ли от этих денег кто-то просто так откажется".Так что Андрея Коболева волнует не собственно транзитный договор, а возобновление Украиной закупок российского газа "в одном пакете" с транзитом. Ведь бенефициары реверса лишатся доходов, чего глава "Нафтогаза" изо всех сил старается избежать.В частности, как сообщают украинские источники, на предстоящих трехсторонних переговорах он намерен добиваться отмены "плавающих объемов" транзита и установления постоянной планки в 60 миллиардов кубометров в год. Кроме того, Коболев настаивает на дополнительных ценовых скидках при прямых поставках газа для нужд Украины и этим способен сильно навредить переговорному процессу."Если договор по транзиту будет подписывать уже новый независимый оператор — "Магистральные газопроводы Украины", то вот соглашение по прямым поставкам — это прерогатива "Нафтогаза", — поясняет руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.Сам Андрей Коболев решительно настроен на провал нынешней трехсторонней встречи и уже анонсировал следующие переговоры. "Если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", — заявил он в среду.Автор: Максим Рубченко для РИА Новости РИА Новости Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: газ, транзит, Газпром, цена, Переговоры, повышение, Нафтогаз География: Украина — статья прочитана 59 раз Комментарии