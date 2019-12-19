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Стрельба на Лубянке. Есть погибшие и раненные



Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Инцидент произошел у здания ФСБ на Лубянке, пишет DW.

Возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы вечеров в четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. В результате имеются убитые и раненые. "Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома номер 12 по улице Большая Лубянка. Агентство РИА "Новости", ссылаясь на источники в ФСБ, сообщает, что в результате стрельбы пострадали несколько человек. Согласно другим источникам, погибли три человека.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной ФСБ, после чего выбежал на улицу, где продолжил стрельбу. "Открытые медиа" со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что первоначально нападавших было трое, двое из них были убиты в приемной.

В городе был введен план "Сирена". Во всех зданиях объектов ФСБ был объявлен план "Крепость" - они закрыты на вход и на выход. На место были вызваны сотрудники специального отряда быстрого реагирования и дежурная группа центра спецназначения "Альфа", сообщает РЕН ТВ.
dw.com
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: стрельба, погибшие, Лубянка
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 19 декабря, 18:33

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