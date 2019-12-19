Сейм разрешил литовским военным отправиться в 11 миссий 🔊 Воспроизвести



В ближайшие два года литовские военные отправятся в 11 зарубежных миссий, оставлена также возможность, при необходимости отправить их в Сирию.



Это предусмотрено в принятом в четверг постановлении сейма. За него проголосовали 115 парламентариев, ни один не был против, не было и воздержавшихся.



"Это своеобразный вклад Литвы в общие действия с союзниками. Мы понимаем, что когда союзникам нужны мы, мы должны быть рядом, поскольку, когда нам понадобиться, не дай Бог, в час X, мы можем надеяться, что союзники будут с нами", – заявил перед принятием постановления член Комитета по национальной обороне и безопасности сейма Лауринас Касчюнас.



Приняв это постановление, парламентарии дали разрешение на отправку литовских военных с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года для участия в операции НАТО в Афганистане "Твердая поддержка (до 60 военных и гражданских служащих Минобороны), в операции в Косово (до пяти военных и гражданских), в операции по обучению военных в Ираке (до 11), для участия в военной операции Евросоюза Sophia (до 20), в операции с пиратством в море Atalanta (до 30), в военной учебной миссии ЕС в Мали (до 11), в Центральную Африканскую Республику до 11). В ближайшие два года литовские военные отправятся в 11 зарубежных миссий, оставлена также возможность, при необходимости отправить их в Сирию.Это предусмотрено в принятом в четверг постановлении сейма. За него проголосовали 115 парламентариев, ни один не был против, не было и воздержавшихся."Это своеобразный вклад Литвы в общие действия с союзниками. Мы понимаем, что когда союзникам нужны мы, мы должны быть рядом, поскольку, когда нам понадобиться, не дай Бог, в час X, мы можем надеяться, что союзники будут с нами", – заявил перед принятием постановления член Комитета по национальной обороне и безопасности сейма Лауринас Касчюнас.Приняв это постановление, парламентарии дали разрешение на отправку литовских военных с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года для участия в операции НАТО в Афганистане "Твердая поддержка (до 60 военных и гражданских служащих Минобороны), в операции в Косово (до пяти военных и гражданских), в операции по обучению военных в Ираке (до 11), для участия в военной операции Евросоюза Sophia (до 20), в операции с пиратством в море Atalanta (до 30), в военной учебной миссии ЕС в Мали (до 11), в Центральную Африканскую Республику до 11). Также разрешено отправить в возглавляемую ООН операцию Minusma в Мали до 50 военных и в обучающую военную миссию в Украине до 60 военных.



До 40 литовских военных и гражданских лиц могут быть направлены в возглавляемую США операцию "Врожденная решимость" против ИГИЛ в Ираке.



Несколько месяцев назад литовские власти и представители армии рассматривали просьбу США направить литовских военных для участия в операции "Врожденная решимость" в Сирии. Однако этот процесс остановило вторжение Турции в населенные курдами северные районы Сирии и вовлечение России в соглашение о перемирии.



Литовские военный со следующего года смогут направляться и в международную миссию по обеспечению морской безопасности на Хормузском проливе (до пяти военных и гражданских лиц).



Согласно постановлению, в ближайшие два года в военных миссиях одновременно могут участвовать до 303 литовских военных. В мандате, действующем с 2017 года до конца этого года, в миссии разрешается отправлять 255 военных.



Министерство обороны сообщило о планах отправки в международные операции в ближайшие два года около 160 литовских военных. BNS Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: литовцы, ООН, миротворцы, миссии География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии