Сейм Литвы предоставил гарантию на кредит для терминала СПГ 🔊 Воспроизвести



В четверг сейм Литвы предоставил госгарантию на получение кредита компании Klaipėdos nafta у Северного инвестиционного банка (СИБ, NIB).



Однако, по предложению члена Комитета по экономическим делам сейма Эугениюса Гянтвиласа, сумма гарантии снижена на 20 млн евро по сравнению с запрашиваемой правительством.



За принятие постановления "О предоставлении государственной гарантии Северному инвестиционному банку" в четверг проголосовал 71 депутат, "против" были 11, а 19 воздержались.



Кредиты будут взяты для того, чтобы уже с января перераспределить на более длительный срок затраты на содержание Клайпедского терминала -терминала сжиженного природного газа (СПГ) и на приобретение до 2025 года судна-хранилища СПГ.



По неофициальным данным BNS, правление банка утвердило первый кредит еще летом, уже утвержден и второй кредит, а договор с банком планируется подписать в конце декабря. В четверг сейм Литвы предоставил госгарантию на получение кредита компании Klaipėdos nafta у Северного инвестиционного банка (СИБ, NIB).Однако, по предложению члена Комитета по экономическим делам сейма Эугениюса Гянтвиласа, сумма гарантии снижена на 20 млн евро по сравнению с запрашиваемой правительством.За принятие постановления "О предоставлении государственной гарантии Северному инвестиционному банку" в четверг проголосовал 71 депутат, "против" были 11, а 19 воздержались.Кредиты будут взяты для того, чтобы уже с января перераспределить на более длительный срок затраты на содержание Клайпедского терминала -терминала сжиженного природного газа (СПГ) и на приобретение до 2025 года судна-хранилища СПГ.По неофициальным данным BNS, правление банка утвердило первый кредит еще летом, уже утвержден и второй кредит, а договор с банком планируется подписать в конце декабря. Взяв кредит у СИБ в 134,15 млн евро на 26 лет, планируется равномерно распределить до 2044 года расходы на содержание судна-хранилища терминала Independence. Нынешний договор об аренде судна с норвежской компанией Hoegh LNG завершится в 2024 году.



Министерство энергетики утверждает, что кредит СИБ позволит Klaipedos nafta сократить c 2020 года расходы на содержание терминала на 45% с 62 млн евро до 36 млн евро, так называемую составляющую безопасности – почти на 39%, а расходы сократились бы на 45% с 62 млн евро до 36 млн евро, а окончательную цену газа для потребителей снизить на 4%.



На приобретение судна СПГ Independence или другого подобного планируется позаимствовать до 138,4 млн евро (ранее планировалось 158,4 млн евро).



72,32% акций Klaipedos nafta принадлежат государству, а 10,41% – Achemos grupe. BNS Категории: экономика Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, гарантии, содержание География: Литва — статья прочитана 71 раз Комментарии