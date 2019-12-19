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Сейм: Литва не будет впускать импортеров электроэнергии с БелАЭС



Желая не впускать в страну электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), Литва ужесточает деятельность импортеров электроэнергии.

С запуском БелАЭС, компании не будут получать разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний, установит, что импортер представляет угрозу безопасности страны, будет остановлена его лицензия.

В четверг сейм одобрил выдвинутые президентом Гитанасом Науседой поправки к закону о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, которые представляют небезопасные атомные электростанции третьих стран. За них проголосовали 105 членов сейма, а 9 воздержались.

Поправки вступят в силу с января 2020 года.

Сейм принял закон о запрете покупать электроэнергию с небезопасных электростанций.
В 2017 году сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы.

Беларусь отклоняет претензии Литвы на предмет того, что БелАЭС небезопасна. Минск утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца нынешнего года, а сама АЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2020 года.

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Безопасность строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС) должна стать приоритетной задачей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Такую позицию он озвучил в четверг на состоявшейся в Вене встрече с новым главой агентства Рафаэлем Мариано Гросси, сообщило Министерство энергетики.

"Ядерная безопасность – это всеобщая ответственность, потому что, как показывают уроки прошлого, ядерные аварии становятся всеобщей бедой. Репутация ядерной энергетики находится в руках МАГАТЭ, поэтому обеспечение ее безопасности в Беларуси должно быть приоритетной задачей организации", – сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас.

По его словам, Беларусь не спешит выполнять рекомендации Евросоюза (ЕС) по стресс-тестам. На БелАЭС остаются и нарушения международных конвенций (Эспоо, Орхусской), также не выполнены до конца и рекомендации по безопасности МАГАТЭ.

Как сказал Ж. Вайчюнас, гендиректор МАГАТЭ пообещал содействие в деле осуществления миссий в Беларуси и надзора за проведением рекомендаций в жизнь.

Беларусь сообщает, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 декабря, 17:20

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