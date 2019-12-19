Сейм: Литва не будет впускать импортеров электроэнергии с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Желая не впускать в страну электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), Литва ужесточает деятельность импортеров электроэнергии.



С запуском БелАЭС, компании не будут получать разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний, установит, что импортер представляет угрозу безопасности страны, будет остановлена его лицензия.



В четверг сейм одобрил выдвинутые президентом Гитанасом Науседой поправки к закону о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, которые представляют небезопасные атомные электростанции третьих стран. За них проголосовали 105 членов сейма, а 9 воздержались.



Поправки вступят в силу с января 2020 года.



Сейм принял закон о запрете покупать электроэнергию с небезопасных электростанций. Желая не впускать в страну электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), Литва ужесточает деятельность импортеров электроэнергии.С запуском БелАЭС, компании не будут получать разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний, установит, что импортер представляет угрозу безопасности страны, будет остановлена его лицензия.В четверг сейм одобрил выдвинутые президентом Гитанасом Науседой поправки к закону о необходимых мерах, призванных защитить от угроз, которые представляют небезопасные атомные электростанции третьих стран. За них проголосовали 105 членов сейма, а 9 воздержались.Поправки вступят в силу с января 2020 года.Сейм принял закон о запрете покупать электроэнергию с небезопасных электростанций. В 2017 году сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы.



Беларусь отклоняет претензии Литвы на предмет того, что БелАЭС небезопасна. Минск утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца нынешнего года, а сама АЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2020 года.



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Безопасность строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС) должна стать приоритетной задачей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.



Такую позицию он озвучил в четверг на состоявшейся в Вене встрече с новым главой агентства Рафаэлем Мариано Гросси, сообщило Министерство энергетики.



"Ядерная безопасность – это всеобщая ответственность, потому что, как показывают уроки прошлого, ядерные аварии становятся всеобщей бедой. Репутация ядерной энергетики находится в руках МАГАТЭ, поэтому обеспечение ее безопасности в Беларуси должно быть приоритетной задачей организации", – сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас.



По его словам, Беларусь не спешит выполнять рекомендации Евросоюза (ЕС) по стресс-тестам. На БелАЭС остаются и нарушения международных конвенций (Эспоо, Орхусской), также не выполнены до конца и рекомендации по безопасности МАГАТЭ.



Как сказал Ж. Вайчюнас, гендиректор МАГАТЭ пообещал содействие в деле осуществления миссий в Беларуси и надзора за проведением рекомендаций в жизнь.



Беларусь сообщает, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии