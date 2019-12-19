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Литовская армия подписала договор о приобретении противогазовых масок на 3 млн евро



Литовская армия подписала договор о закупке противогазных масок на сумму в 3 млн евро, сообщила BNS представитель Министерства обороны по связям с общественностью Аста Галдикайте.

По ее словам, у британского производителя планируется приобрести до 9 тыс. единиц противогазовых масок для нужд литовских вооруженных сил (ВС) и до 4 тыс. единиц для Латвии, а также до 15 тыс. единицы фильтрующих коробок для противогазов для ВС Литвы и до 14 тыс. единиц - для ВС Латвии.

Агентство оборонных ресурсов сообщило, что эту закупку организовало не только для нужд литовской армии, но и помогло в приобретении латвийскому министерству обороны.

Агентство оборонных ресурсов уполномочено проводить процедуры закупки и от имени латвийского министерство обороны.
Договор с производителем Scott Health & Safety Ltd был подписан 12 декабря, в конкурсе в целом участвовали три поставщика.

Еще один договор о фильтрующих коробках для противогазов с этим производителем подписан 17 сентября этого года. Тогда в конкурсе участвовали семь поставщиков.

"Противогазы приобретены с целью обеспечения безопасности военных. Ими будут обеспечены как военные, отправляющиеся в международные операции и миссии, или участвующие в совместных действиях с союзниками и партнерами по НАТО, так и подразделения литовской армии, обеспечивающие безопасность внутри страны", – говорится в присланном комментарии министерства обороны.

Противогазные маски планируется получить в марте-апреле 2020 года, а фильтрующие коробки уже поставлены.
BNS
Категории: политика, культура, технологии
Ключевые слова: армия, закупки, вооружения
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 декабря, 15:30

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