Президент Литвы наложил вето на закон о снижении выборного барьера /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг наложил вето на принятый сеймом закон, снижающий до 3% заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%.



"Установление более низких избирательных барьеров в многомандатном округе привело бы к большей фрагментации сейма, осложнило бы формирование правящей коалиции и помешало бы слаженной работе сейма и правительства", – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.



В данный момент партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.



Глава государства подчеркнул, что установленные более низкие барьеры обусловят дробление сейма на более мелкие фракции и меньшую стабильность правительства.



"Проблема разочарования граждан в демократических институтах не должна решаться за счет поспешных и мало обсужденных изменений избирательных законов", – заявил президент. Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг наложил вето на принятый сеймом закон, снижающий до 3% заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%."Установление более низких избирательных барьеров в многомандатном округе привело бы к большей фрагментации сейма, осложнило бы формирование правящей коалиции и помешало бы слаженной работе сейма и правительства", – цитируются в сообщении слова Г. Науседы.В данный момент партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.Глава государства подчеркнул, что установленные более низкие барьеры обусловят дробление сейма на более мелкие фракции и меньшую стабильность правительства."Проблема разочарования граждан в демократических институтах не должна решаться за счет поспешных и мало обсужденных изменений избирательных законов", – заявил президент. Он отметил недостаточность усилий по более активному вовлечению граждан и экспертов в конкретных сферах в законодательный процесс являются недостаточными.



По словам Г. Науседы, такие изменения законов, от которых может зависеть исход выборов, должны приниматься ответственно, с уважением конституционных принципов, с учетом сложившихся традиций.



Глава государства также сказал, что при установлении подобного правового регулирования заградительный барьер в парламенте был бы ниже, чем установленные пределы на муниципальных выборах и выборах в Европарламент. При принятии закона должным образом не было учтено конституционного понятие "сейма" как представительства народа.



Г. Науседа подчеркнул, что решение снизить барьер менее чем за год до парламентских выборов противоречит позитивной практике выборов, закрепленной международными организациями.



Президент ранее выражал поддержку предложению снизить барьеры до 4 и 6%.



Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера 10 декабря.



* * *



Правящие в Литве "аграрии" с социал-трудовиками уверяют, что у них будет достаточно голосов, чтобы весной преодолеть вето президента Гитанаса Науседы на закон о снижении выборного барьера.



"Я считаю, что следующим действием сейма будет решение о преодолении вето. Мы попытаемся собрать 71 голос для преодоления вето, это точно. Это разница во мнениях, это политическое решение", – сказал в четверг журналистам глава Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис.



"Я полагаю, что весной мы преодолеем вето. Решение немного удивило, президент поддался давлению крупных партий, хотя сам говорил, что согласен с планкой ниже 4%", – прокомментировал решение президента BNS глава Социал-демократической трудовой партии Гедиминас Киркилас.



Правление сейма позже постановило, что президентское вето будет представлено на продленной осенней сессии, 14 января.



Лидер парламентской оппозиции, социал-демократ Юлюс Сабатаускас отмечает, что, возвращая поправку к Закону о выборах в сейм, президент поступил как государственник, а возможности преодолеть вето – сомнительны, потому что еще во время принятия правящие едва набрали кворум.



Для преодоления президентского вето нужно не менее 71 голоса. Такое число парламентариев зарегистрировалось для принятия закона, но за поправку проголосовало 60 членов сейма. Против был один, восемь парламентариев воздержались.



Г. Киркилас объясняет, что у правящих есть необходимые голоса, но не все участвовали в голосовании.



Р. Карбаукскис также полагает, что если преодолеть вето не удастся, будет предпринята попытка установить заградительный барьер голосов на выборах в сейм в 4%. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, выборы, закон, вето, барьер География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии