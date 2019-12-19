Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В третьем квартале этого года грузоперевозки в Литве всеми видами транспорта составили 44,011 млн тонн – на 8,8% больше, чем в июле-сентябре 2018 года, сообщил Департамент статистики.



Перевозки автодорожным транспортом в третьем квартале выросли на 14% до 27,427 млн тонн, железнодорожным – сократились на 0,7% до 14,311 млн тонн, водным транспортом – выросли на 14,1% до 2,273 млн тонн.



В третьем квартале внутренние перевозки составили 17,9 млн тонн, что на 6,8% больше, чем за тот же период 2018 года. Международные перевозки составили 26,1 млн тонн – на 10,2% больше, чем в июле-сентябре.



В третьем квартале по железной дороге в страну было ввезено и вывезено из нее 7 млн тонн, или на 0,6% меньше, чем в третьем квартале 2018 года, автодорожным транспортом – 3 млн тонн или на 2,4% больше. В третьем квартале этого года грузоперевозки в Литве всеми видами транспорта составили 44,011 млн тонн – на 8,8% больше, чем в июле-сентябре 2018 года, сообщил Департамент статистики.Перевозки автодорожным транспортом в третьем квартале выросли на 14% до 27,427 млн тонн, железнодорожным – сократились на 0,7% до 14,311 млн тонн, водным транспортом – выросли на 14,1% до 2,273 млн тонн.В третьем квартале внутренние перевозки составили 17,9 млн тонн, что на 6,8% больше, чем за тот же период 2018 года. Международные перевозки составили 26,1 млн тонн – на 10,2% больше, чем в июле-сентябре.В третьем квартале по железной дороге в страну было ввезено и вывезено из нее 7 млн тонн, или на 0,6% меньше, чем в третьем квартале 2018 года, автодорожным транспортом – 3 млн тонн или на 2,4% больше. Основная часть железнодорожных грузов в третьем квартале была ввезена и вывезена из Беларуси (62,9%), России (18%) и Украины (7,6%). Литовские автопервозчики чаще всего возили грузы из и в Латвию (25,8%), Германию (10,8%) и Италию (9,3%).



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Одна из крупнейших в Балтийских странах групп по производству древесины и мебели - Vakaru medienos grupe (VMG) завершила строительство нового завода древесностружечных плит, стоимостью около 140 млн евро в Акмянской свободной экономической зоне (СЭЗ) Литвы. В январе планируется начать испытания.



По словам основного акционера компании Сигитаса Паулаускаса, работы идут по плану.



"Все идет по плану, после Нового года начнутся испытания, в марте планируем (произвести – BNS) первый продукт, а открытие намечается на начало лета, в июле", – сказал BNS С. Паулаускас.



Группа сообщила, что годовые мощности нового завода древесных плит составят 600 тыс. кубометров. На нем будут работать 140 человек, в основном это операторы автоматизированных станков.



По словам С. Паулаускаса, весной должно начаться и строительство завода корпусной мебели. В него планируется инвестировать около 60 млн евро, трудоустроить еще 250-300 человек.



Строительство завода древесных плит в Акменской СЭЗ началось в августе 2017 года. После завершения расширения группа намерена в целом создать около 1 тыс. рабочих мест.



В группу Vakaru medienos grupe входят компании Klaipedos mediena, Sakuona, VMG Technics, она также является оператором Акменской СЭЗ.



Консолидированная выручка VMG в 2018 году выросла на 4,1% до 163,587 млн евро, а чистая прибыль – на 7,2% до 17,484 млн евро.



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В третьем квартале этого года, по сравнению со вторым, цены на жилье в Литве выросли на 1%, сообщил Департамент статистики.



Жилье новой постройки выросло в цене на 0,6%, их него цены на одноквартирные и двухквартирные дома выросли на 6,1%, однако квартиры во многоквартирных домах подешевели на 1,%.



Жилье не новой постройки за квартал подорожало на 1,1%, а из него квартиры во многоквартирных домах – на 1%, одноквартирные и двухквартирные дома – на 1,4%.



В третьем квартале, по сравнению с тем же периодом 2018 года, цены на жилье выросли на 6,4%. Жилье новой постройки за год подорожало на 4,8%, а старой – на 7,3%.



В Вильнюсе жилье новой постройки за квартал подорожало на 0,6%, а за год – на 4,8%, а жилье прежней постройки – соответственно на 2,4% и на 8,4%.



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Контролируемая недавно пришедшей в Литву французской группой обновляющейся энергетики Idex компания Idex Baltic просит Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) предоставить разрешение на покупку одного из крупнейших в Литве предприятий по производству и поставкам биотоплива Pusbroliai.



СК указывает, что получил просьбу во вторник. Idex Baltic хочет приобрести 100% акций компании.



В октябре компанию Pusbroliai купили у предпринимателя Гинтаутаса Юшки контролируемая акционером торговой сети Kesko Senukai Артурасом Ракаускасом, зарегистрированная в Нидерландах инвестиционная компания Genopas и контролируемое инвесткомпанией Zabolis ir partneriai нидерландское предприятие Nunica Holdings.



Контролируемая А. Ракаускасом и Zabolis ir partneriai компания Geco Investicijos в октябпе продала группе Idex 40% акций предприятия теплоснабжения Danpower Baltic (у него осталось 10%). Еще 50% акций она купила у германской компании Danpower.



Действующе с 2008 года предприятие Pusbroliai торгует биотопливом, лесом и лесом-кругляком.



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Контролируемая государством группа Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), по предварительным данным, за 11 месяцев этого года получила 427,4 млн евро доходов от продаж – на 1,2% больше, чем за такой же период прошлого года.



Выручка за этот год была обусловлена преимущественно сложной ситуацией в секторе перевозки грузов, однако сокращение объемов транзита удалось компенсировать за счет увеличения местных ж/д перевозок, говорится в сообщении Lietuvos gelezinkeliai.



"Год подходит к концу, и мы можем утверждать, что рынок грузоперевозок остается исключительно переменчивым. Отрадно, что команде LG Cargo удается компенсировать конкурентными предложениями сокращение объемов транзита, предлагая свои услуги все более широкому кругу клиентов в Литве", –сказал для пресс-релиза гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.



Предприятие LG Cargo подсчитало, что за 11 месяцев этого года объемы грузоперевозок уменьшились на 2,8% до 50,5 млн тонн. Это обусловлено прежде всего сокращением на 16,3% потока транзитных грузов (каменного угля, нефти, продуктов питания) в направлении Калининградской области), также сократились объемы импорта нефти и черных металлов через Клайпедский порт.



Более заметного сокращения грузопотока удалось избежать благодаря увеличению на 5,1% местных перевозок.



Предприятие группы Lietuvos gelezinkeliai по пассажирским перевозкам LG Keleiviams перевезло в этом году 5,1 млн пассажиров или на 7,7% больше, чем за такой же период прошлого года. Самым популярным маршрутом оставался маршрут Вильнюс - Каунас, самым растущим (почти на 47%) оказался маршрут Каунас-Мариямполне, а маршрут Вильнюс-Клайпеда вырос на 9%.



В прошлом году выручка группы Lietuvos gelezinkeliai возросла на 10,4% до 495,8 млн евро, чистая прибыль – вдвое до 54,8 млн евро. Группа перевезла 56,8 млн тонн грузов – на 7,9% больше, чем в 2017 году, пассажиропоток вырос на 11% до 5,169 млн человек. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии