Квартиру Киркорова в Латвии продадут за долги

Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей, сообщает ТАСС.
"Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита (принадлежащую Ф. Б. Киркорову квартиру) путем продажи с публичных торгов и установить начальную продажную стоимость в размере 193 млн 257 тыс. 846 рублей", - следует из решения районного суда. На торги также выставят духовой шкаф и кофемашину Miele, а также четыре кондиционера Daikin, которые находятся в этой квартире.
Кроме того, согласно решению суда, с Киркорова и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" солидарно взыщут в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти €780 тыс. и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.
Ранее адвокат артиста Александр Добровинский сообщил ТАСС, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. По словам юриста, в пользу банка было взыскано более €650 тыс. В связи с тем, что заседание проходило в закрытом режиме, точные исковые требования к Киркорову уточнить не удалось. Как отмечал адвокат, юристы предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.
Ранее адвокат артиста Александр Добровинский сообщил ТАСС, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. По словам юриста, в пользу банка было взыскано более €650 тыс. В связи с тем, что заседание проходило в закрытом режиме, точные исковые требования к Киркорову уточнить не удалось. Как отмечал адвокат, юристы предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.