Загрузка... Квартиру Киркорова в Латвии продадут за долги 🔊 Воспроизвести Филипп Киркоров © Сергей Бобылев/ТАСС



Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей, сообщает



"Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита (принадлежащую Ф. Б. Киркорову квартиру) путем продажи с публичных торгов и установить начальную продажную стоимость в размере 193 млн 257 тыс. 846 рублей", - следует из решения районного суда. На торги также выставят духовой шкаф и кофемашину Miele, а также четыре кондиционера Daikin, которые находятся в этой квартире. Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей, сообщает ТАСС "Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита (принадлежащую Ф. Б. Киркорову квартиру) путем продажи с публичных торгов и установить начальную продажную стоимость в размере 193 млн 257 тыс. 846 рублей", - следует из решения районного суда. На торги также выставят духовой шкаф и кофемашину Miele, а также четыре кондиционера Daikin, которые находятся в этой квартире. Кроме того, согласно решению суда, с Киркорова и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" солидарно взыщут в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти €780 тыс. и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.



Ранее адвокат артиста Александр Добровинский сообщил ТАСС, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около €4 млн по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. По словам юриста, в пользу банка было взыскано более €650 тыс. В связи с тем, что заседание проходило в закрытом режиме, точные исковые требования к Киркорову уточнить не удалось. Как отмечал адвокат, юристы предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом. Загрузка... ТАСС Категории: экономика, общество, культура Ключевые слова: суд, долги, Киркоров, продажа, квартира География: Россия — статья прочитана 169 раз Комментарии