Минобороны Литвы отзывает проект об информации, вызвавший критику СМИ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В четверг литовское Министерство обороны сообщило, что отзывает предложение по публикации служебной информации, вызывавшее критику представителей СМИ, и обещает совершенствовать этот законопроект.



"Министерство обороны останавливает согласование поправок к закону о праве получения информации у государственных и муниципальных ведомств и учреждений, а также к закону об информировании общественности", – говорится ответе министерства на запрос BNS.



"Министерство учло возникшие в обществе дискуссии и то, что предложенные проекты следует усовершенствовать, они требуют более подробных дискуссий с заинтересованными группами общественности", – говорится в нем.



В начале этой недели министерство зарегистрировало проекты законов, которые предусматривали понятие "информации служебного пользования", и превращали такую информацию в неподлежащую преданию гласности. В четверг литовское Министерство обороны сообщило, что отзывает предложение по публикации служебной информации, вызывавшее критику представителей СМИ, и обещает совершенствовать этот законопроект."Министерство обороны останавливает согласование поправок к закону о праве получения информации у государственных и муниципальных ведомств и учреждений, а также к закону об информировании общественности", – говорится ответе министерства на запрос BNS."Министерство учло возникшие в обществе дискуссии и то, что предложенные проекты следует усовершенствовать, они требуют более подробных дискуссий с заинтересованными группами общественности", – говорится в нем.В начале этой недели министерство зарегистрировало проекты законов, которые предусматривали понятие "информации служебного пользования", и превращали такую информацию в неподлежащую преданию гласности. Информацией служебного пользования предлагалось считать такие данные, которые связаны с вопросами, по которым государственные и муниципальные ведомствам не приняли окончательное решение.



Кроме того, не подлежащей преданию гласности были бы признаны мнения и позиции, предназначенные для внутренней работы, информация об организации порядка внутренней работы ведомства или учреждения.



Поправки были подготовлены после консультаций премьера Саулюса Сквернялиса с формированной рабочей группой из представителей Минобороны, МВД, Министерств экономики, транспорта, сообщил портал 15min.lt.



По данным портала, С. Сквернялис сформировал эту рабочую группу в декабре прошлого года.



Д. Радзявичюс: был бы подорван процесс законодательства



Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс сказал, что подобные поправки уничтожили бы нынешний "порядок предоставления информации, предусмотренный в законах и Конституции" и подорвали бы законодательный процесс.



"Если бы такой проект случайно бы прошел, то в принципе это бы означало, что мы бы ничего не смогли бы узнать о всех решениях, которые принимаются", – сказал BNS Д. Радзявичюс.



"Это могло бы быть что угодно – от проекта закона до указа или проекта нового порядка", – добавил он.



Министерство обороны утверждает, что этими поправками пыталось решить старую проблему обмена информации со структурами ЕС и НАТО, поскольку в Литве нет национального соответствия меткам: NATO UNCLASSIFIED или EU LIMITE.



В присланном BNS ответе министерство утверждает, что информацией для служебного пользования должны считаться данные, публикация которых может навредить интересам государства или союзников, ходу переговоров, объективному принятию решений или может быть объектом интереса иностранных спецслужб.



По сообщению Минобороны, предложенные поправки не изменили бы и не ограничили бы информацию, подлежащую гласности, и не ограничили бы право СМИ на ее получение.



Министерство отмечает, что отозвав поправки, будет искать способы сокращения требований защиты для части информации, которая сейчас отмечается меткой "для ограниченного использования" с обеспечением надлежащего администрирования.



Предлагаемые министерством поправки сначала утверждаются на заседании правительства, а позднее - в сейме. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: безопасность, права, закон, информация, СМИ География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии