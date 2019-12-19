Третий в истории США: палата представителей объявила импичмент Трампу 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Evan Vucci



Американский лидер назвал произошедшее "нападением на Америку". В Белом доме выразили уверенность, что сенат полностью его реабилитирует,



Конгрессмены голосовали по двум статья обвинения – злоупотребление властью и препятствие расследованию Конгресса. По первой статье "за" проголосовали 230 человек, "против" высказались 197. По второй "за" выступили 229 конгрессменов, "против" – 198. Американский лидер назвал произошедшее "нападением на Америку". В Белом доме выразили уверенность, что сенат полностью его реабилитирует, Sputnik Литва . Палата представителей США проголосовала за импичмент действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.Конгрессмены голосовали по двум статья обвинения – злоупотребление властью и препятствие расследованию Конгресса. По первой статье "за" проголосовали 230 человек, "против" высказались 197. По второй "за" выступили 229 конгрессменов, "против" – 198. В пресс-службе Белого дома заявили, что демократы не предоставили никаких доказательств неправомерных действий Трампа. В сообщении сказано, что президент США готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что сенат полностью его реабилитирует.



Сам американский лидер в соцсети Twitter назвал вынесение ему импичмента "нападением на Америку".



Теперь рассмотрением дела займется сенат.



Трамп является третьим президентом в истории США, подвергнутому импичменту. В 1868 году обвинения были предъявлены Эндрю Джонсону, а в 1998-1999 – Биллу Клинтону. Однако впоследствии оба лидера были оправданы сенатом.



Процедуру импичмента президента США запустили в конце сентября. Поводом послужил телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который произошел в начале июля. Утверждается, что время беседы американский лидер якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов".



Сам президент называет попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Путин, импичмент, Трамп, Зеленский — статья прочитана 194 раза Комментарии