Третий в истории США: палата представителей объявила импичмент Трампу

Американский лидер назвал произошедшее "нападением на Америку". В Белом доме выразили уверенность, что сенат полностью его реабилитирует, Sputnik Литва. Палата представителей США проголосовала за импичмент действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Конгрессмены голосовали по двум статья обвинения – злоупотребление властью и препятствие расследованию Конгресса. По первой статье "за" проголосовали 230 человек, "против" высказались 197. По второй "за" выступили 229 конгрессменов, "против" – 198.
В пресс-службе Белого дома заявили, что демократы не предоставили никаких доказательств неправомерных действий Трампа. В сообщении сказано, что президент США готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что сенат полностью его реабилитирует.
Сам американский лидер в соцсети Twitter назвал вынесение ему импичмента "нападением на Америку".
Теперь рассмотрением дела займется сенат.
Трамп является третьим президентом в истории США, подвергнутому импичменту. В 1868 году обвинения были предъявлены Эндрю Джонсону, а в 1998-1999 – Биллу Клинтону. Однако впоследствии оба лидера были оправданы сенатом.
Процедуру импичмента президента США запустили в конце сентября. Поводом послужил телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который произошел в начале июля. Утверждается, что время беседы американский лидер якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов".
Сам президент называет попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.
Сам американский лидер в соцсети Twitter назвал вынесение ему импичмента "нападением на Америку".
Теперь рассмотрением дела займется сенат.
Трамп является третьим президентом в истории США, подвергнутому импичменту. В 1868 году обвинения были предъявлены Эндрю Джонсону, а в 1998-1999 – Биллу Клинтону. Однако впоследствии оба лидера были оправданы сенатом.
Процедуру импичмента президента США запустили в конце сентября. Поводом послужил телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который произошел в начале июля. Утверждается, что время беседы американский лидер якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов".
Сам президент называет попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.