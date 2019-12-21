Загрузка... Астрономы нашли в Млечном Пути следы мощнейшей вспышки звездообразования 🔊 Воспроизвести Детали снимка центральной области Млечного Пути, полученного с приемником HAWK-I © ESO/Nogueras-Lara et al.



Телескоп VLT обнаружил следы мощнейшей вспышки звездообразования в ядре нашей Галактики, в ходе которой примерно 1 млрд лет назад почти одновременно взорвались сотни тысяч сверхновых. Это событие роднит Млечный Путь с первыми галактиками Вселенной, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO), передает



"Звезды в нашей Галактике формировались далеко не постепенно, как считалось раньше. Эта вспышка активности была одним из самых энергетических событий во всей истории Млечного Пути. Тогда в его ядре сложились такие же условия, которые существовали в первых галактиках Вселенной, где возникали сотни новых звезд каждый год", - заявил Франсиско Ногерас-Лара (Francisco Nogueras-Lara), чьи слова приводит пресс-служба ESO. Телескоп VLT обнаружил следы мощнейшей вспышки звездообразования в ядре нашей Галактики, в ходе которой примерно 1 млрд лет назад почти одновременно взорвались сотни тысяч сверхновых. Это событие роднит Млечный Путь с первыми галактиками Вселенной, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO), передает ТАСС "Звезды в нашей Галактике формировались далеко не постепенно, как считалось раньше. Эта вспышка активности была одним из самых энергетических событий во всей истории Млечного Пути. Тогда в его ядре сложились такие же условия, которые существовали в первых галактиках Вселенной, где возникали сотни новых звезд каждый год", - заявил Франсиско Ногерас-Лара (Francisco Nogueras-Lara), чьи слова приводит пресс-служба ESO. Как сейчас считают астрономы, столкновения и слияния галактик происходят фактически постоянно в обозримом космическом пространстве. По текущим оценкам NASA, около четверти видимых галактик уже пережили подобные "космические ДТП" в прошлом, главным следствием которых было резкое ускорение процесса формирования новых звезд. В первые эпохи жизни Вселенной частота подобных катаклизмов могла быть еще выше.



Долгое время, как отметил Ногерас-Лара, ученые считали, что Млечный Путь не переживал подобных вспышек звездообразования, так как он сталкивался с относительно небольшими карликовыми галактиками, расположенными на небольшом расстоянии от него. Европейские астрономы выяснили, что это представление было ошибочным, проводя "перепись" звезд в центре Галактики при помощи наземного телескопа VLT.



Окно в прошлое Вселенной



Ногерас-Лара и его коллеги пытались раскрыть историю формирования центральных регионов Млечного Пути, замеряя типичный возраст светил в его ядре и их массу. Сопоставляя численность и размеры звезд, ученые надеялись выяснить, когда именно ядро Галактики приобрело тот вид, который характерен для нее сейчас.



Эти наблюдения привели к неожиданному открытию - оказалось, что около 5% звезд (огромная доля по меркам всей истории Млечного Пути, существующего около десяти млрд лет) возникли примерно 1 млрд лет назад. Почти все эти светила сформировались за очень короткий промежуток времени - около 100 млн лет - в ходе крайне мощной вспышки звездообразования.



Как отмечают исследователи, число новых звезд, возникших в эту короткую эпоху, было сопоставимым с тем количеством светил, которые родились в 8-1,5 млрд лет назад. Благодаря этой вспышке звездообразования в относительно недавнем прошлом Млечный Путь пережил целую серию взрывов сверхновых, общее число которых составляло около 100 тыс.



Точные последствия этого космического "фейерверка" астрофизики пока не могут предсказать. Тем не менее, эти же замеры показывают, что частота появления новых звезд в Галактике впоследствии стала значительно ниже тех значений, которые наблюдались до этой вспышки звездообразования.



Как предполагают ученые, это снижение было связано с тем, что синхронный взрыв ста тысяч сверхновых разогрел ядро Млечного Пути и выбросил большое количество теплого газа в другие части галактики. Это разогрело "стройматериалы" для новых звезд - запасы холодного газа и пыли - и сделало их непригодными для рождения новых светил. Дальнейшее изучение следов этой вспышки, как надеются ученые, поможет им понять, как были устроены первые галактики Вселенной. Загрузка... ТАСС Категории: история, образование Ключевые слова: космос, открытие, астрономия, планета — статья прочитана 122 раза Комментарии