Загрузка... В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе 🔊 Воспроизвести © аккаунт Эрин Мэйсон-Джордж в Facebook



Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы, пишет



Пара поженилась 27 июля этого года, свадьбу праздновали в городе Кередигион. Во время торжества старший брат Стефана Томос выпил слишком много и напал на Эрин, избил ее и спустил с лестницы. От разъяренного молодого человека досталось матери и сестрам невесты. Жених занял сторону брата в конфликте.



После драки Эрин обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак продлился меньше суток, развести супругов не могут, и девушка пытается добиться аннулирования союза. Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.Пара поженилась 27 июля этого года, свадьбу праздновали в городе Кередигион. Во время торжества старший брат Стефана Томос выпил слишком много и напал на Эрин, избил ее и спустил с лестницы. От разъяренного молодого человека досталось матери и сестрам невесты. Жених занял сторону брата в конфликте.После драки Эрин обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак продлился меньше суток, развести супругов не могут, и девушка пытается добиться аннулирования союза.



"Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев", — заявил он.



История стала известна после того, как 1 декабря жених возле бара избил 43-летнего мужчину. Молодого человека взяли под стражу, его обвиняют в покушении на убийство. А брата жениха приговорили к году общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба на свадьбе.



© аккаунт Тома Уилсона в Facebook Томос Уилсон По словам отца невесты Колина Джорджа, драка на свадьбе это не в первый раз, когда Томос повел себя неадекватно."Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев", — заявил он.История стала известна после того, как 1 декабря жених возле бара избил 43-летнего мужчину. Молодого человека взяли под стражу, его обвиняют в покушении на убийство. А брата жениха приговорили к году общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба на свадьбе. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, дом и быт Ключевые слова: свадьба, Британия, расставание — статья прочитана 155 раз Комментарии