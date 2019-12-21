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В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе

© аккаунт Эрин Мэйсон-Джордж в Facebook


Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Пара поженилась 27 июля этого года, свадьбу праздновали в городе Кередигион. Во время торжества старший брат Стефана Томос выпил слишком много и напал на Эрин, избил ее и спустил с лестницы. От разъяренного молодого человека досталось матери и сестрам невесты. Жених занял сторону брата в конфликте.

После драки Эрин обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак продлился меньше суток, развести супругов не могут, и девушка пытается добиться аннулирования союза.
По словам отца невесты Колина Джорджа, драка на свадьбе это не в первый раз, когда Томос повел себя неадекватно.

"Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев", — заявил он.

История стала известна после того, как 1 декабря жених возле бара избил 43-летнего мужчину. Молодого человека взяли под стражу, его обвиняют в покушении на убийство. А брата жениха приговорили к году общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба на свадьбе.

© аккаунт Тома Уилсона в Facebook Томос Уилсон
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РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, дом и быт
Ключевые слова: свадьба, Британия, расставание
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добавлена сегодня, 21 декабря, 15:00

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