Загрузка... Серия А запустила кампанию против расизма. В ней использованы изображения обезьяны 🔊 Воспроизвести



Серия А запустила кампанию против расизма, где использовала изображение обезьян. Плакаты «Нет расизму», которые показывают трех обезьян с нарисованными лицами, теперь висят в штаб-квартире Серии А в Милане, сообщает



Художник Симоне Фугаццотто, который создал данный проект, заявил, что изображения обезьян являются метафорой для людей при упоминании расизма.



«Мы все обезьяны. Для художника нет ничего важнее, чем пытаться изменить восприятие вещей через свою собственную работу. Я решил изобразить обезьян, чтобы говорить о расизме, потому что они являются метафорой для людей». Серия А запустила кампанию против расизма, где использовала изображение обезьян. Плакаты «Нет расизму», которые показывают трех обезьян с нарисованными лицами, теперь висят в штаб-квартире Серии А в Милане, сообщает СПОРТАРЕНА со ссылкой на BBC.Художник Симоне Фугаццотто, который создал данный проект, заявил, что изображения обезьян являются метафорой для людей при упоминании расизма.«Мы все обезьяны. Для художника нет ничего важнее, чем пытаться изменить восприятие вещей через свою собственную работу. Я решил изобразить обезьян, чтобы говорить о расизме, потому что они являются метафорой для людей». «Я всегда рисовал обезьян в течение пяти-шести лет. Я сделал три типа обезьян — западную, с голубыми и белыми глазами, азиатскую — с миндалевидными глазами и черную, расположенную в центре. Фактически, обезьяна становится искрой, чтобы научить всех. Нет никакой разницы между человеком и обезьяной — мы все похожи».



В тоже время, в антидискриминационном комитете Kick It Out заявил, что «эти творения являются возмутительными и продолжат дегуманизацию народов Африки».



«Использование обезьян Серии А в своей антирасистской кампании совершенно неуместно. Оно подрывает любые позитивные намерения и будет контрпродуктивным. Мы надеемся, что Лига пересмотрит и заменит свою кампанию».



В нынешнем сезоне форвард Интера Лукаку подвергся расизму от болельщиков Кальяри, матч между Аталантой и Фиорентиной был приостановлен из-за расистских кричалок в адрес защитника Фиалок Далберта. Аналогичный случай произошел и в матче между Вероной и Брешии, где пострадал нападающий Балотелли.



Кроме того, итальянская газета Corriere dello Sport скандально анонсировала матч Интер — Рома фразой «Черная пятница» и обложкой с нападающим Интера Ромелу Лукаку, а также защитником Ромы Крисом Смоллингом. Загрузка... sportarena.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: интернет, расизм, пропаганда — статья прочитана 147 раз Комментарии