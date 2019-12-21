Загрузка... Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой 🔊 Воспроизвести



Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период, сообщает



По словам автора статьи, худшее, что можно сделать в такой ситуации — устроить лобовому стеклу температурный шок, полив его снаружи горячей водой для быстрого оттаивания. Результатом такого действия может стать появление на стекле трещин, что потребует замены элемента целиком, предупредил эксперт.



Во-вторых, не стоит поливать лобовое стекло незамерзающей жидкостью, которая сразу же "схватится", лишь добавив на него ледяных узоров.



Также автолюбители не должны забывать о том, что перед пуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле необходимо выключать дворники. "Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель", — отметил Милешкин.



Кроме того, автор напомнил, что не стоит использовать дворники сразу после того, как на лобовом стекле стали появляться небольшие оттаявшие участки. По его словам, резинки очистителей бессильны против льда на остальной площади стекла, а их применение в этом случае чревато сверхбыстрым износом. Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период, сообщает РИА Новости По словам автора статьи, худшее, что можно сделать в такой ситуации — устроить лобовому стеклу температурный шок, полив его снаружи горячей водой для быстрого оттаивания. Результатом такого действия может стать появление на стекле трещин, что потребует замены элемента целиком, предупредил эксперт.Во-вторых, не стоит поливать лобовое стекло незамерзающей жидкостью, которая сразу же "схватится", лишь добавив на него ледяных узоров.Также автолюбители не должны забывать о том, что перед пуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле необходимо выключать дворники. "Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель", — отметил Милешкин.Кроме того, автор напомнил, что не стоит использовать дворники сразу после того, как на лобовом стекле стали появляться небольшие оттаявшие участки. По его словам, резинки очистителей бессильны против льда на остальной площади стекла, а их применение в этом случае чревато сверхбыстрым износом. Загрузка... РИА Новости Категории: технологии, авто Ключевые слова: зима, автомобиль, эксплуатация — статья прочитана 90 раз Комментарии