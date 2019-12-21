Загрузка... АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 🔊 Воспроизвести © Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"



"АвтоВАЗ" запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании, передает



"Lada запускает производство модернизированного внедорожника Lada 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней", - отмечается в сообщении.



Автомобиль получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания. На обновленной панели приборов внедорожника появился модернизированный блок управления климатической системой.



В "АвтоВАЗе" также обращают внимание на улучшенную шумоизоляцию. "Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции на панелях кузова", - пояснили в компании.



Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.



О ценах и старте продаж обновленного внедорожника компания сообщит дополнительно. "АвтоВАЗ" запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании, передает ТАСС "Lada запускает производство модернизированного внедорожника Lada 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней", - отмечается в сообщении.Автомобиль получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания. На обновленной панели приборов внедорожника появился модернизированный блок управления климатической системой.В "АвтоВАЗе" также обращают внимание на улучшенную шумоизоляцию. "Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции на панелях кузова", - пояснили в компании.Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.О ценах и старте продаж обновленного внедорожника компания сообщит дополнительно. Загрузка... ТАСС Категории: авто, технологии Ключевые слова: модель, АвтоВаз, НИВА — статья прочитана 127 раз Комментарии