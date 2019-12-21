Главная >> Новости >> авто, технологии >> "АвтоВАЗ" запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4
Загрузка...

АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4

© Пресс-служба АО "АВТОВАЗ"


"АвтоВАЗ" запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

"Lada запускает производство модернизированного внедорожника Lada 4х4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортней и безопасней", - отмечается в сообщении.

Автомобиль получил новую обивку и сидения с модернизированным механизмом складывания. На обновленной панели приборов внедорожника появился модернизированный блок управления климатической системой.

В "АвтоВАЗе" также обращают внимание на улучшенную шумоизоляцию. "Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции на панелях кузова", - пояснили в компании.

Модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.

О ценах и старте продаж обновленного внедорожника компания сообщит дополнительно.
Загрузка...
ТАСС
Категории: авто, технологии
Ключевые слова: модель, АвтоВаз, НИВА
статья прочитана 127 раз
добавлена сегодня, 21 декабря, 11:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка