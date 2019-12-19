Berlingske Дания : за десять лет решительных усилий и невероятных трат Россия восстановила свою военную мощь 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Игорь Зарембо



После десяти лет интенсивного перевооружения Россия не просто готова столкнуться с НАТО в Европе. Она может быстро мобилизовать на границе «превосходящие силы», заявляют эксперты. Может, у «Адмирала Кузнецова» и кризис среднего возраста, но в остальном Россия готова воевать, если понадобится.



После десяти лет интенсивного перевооружения Россия не просто готова сражаться с НАТО в Европе на равных. Она может в короткие сроки мобилизовать на границе с Прибалтикой «превосходящие силы», заключают два последних доклада



С «Адмиралом Кузнецовым» приключилось нечто вроде кризиса среднего возраста. Неспешная модернизация 34-летнего авианосца, единственного в России, длится уже два с половиной года. Но сперва судно затонуло вместе с плавучим доком, получив пятиметровую пробоину. А в четверг сварочная окалина попала на опилки и грязную ветошь, и корабль вспыхнул. С «Адмиралом Кузнецовым» приключилось нечто вроде кризиса среднего возраста. Неспешная модернизация 34-летнего авианосца, единственного в России, длится уже два с половиной года. Но сперва судно затонуло вместе с плавучим доком, получив пятиметровую пробоину. А в четверг сварочная окалина попала на опилки и грязную ветошь, и корабль вспыхнул.



С одной стороны, Россия изо всех сил пытается модернизировать советские суда до мало-мальски современного уровня.



С другой стороны, русские усердно трудятся над восстановлением вооруженных сил страны. И, несмотря на ряд шероховатостей, это им удается, считает старший сотрудник Юхан Нурберг (Johan Norberg) из Шведского научно-исследовательского института тотальной обороны.



«Они прилагают самые решительные усилия. Начали они в 2009 году с малого, но когда вкладываешь столько денег и политической воли, спустя десятилетие результаты не заставят себя ждать», — говорит Нурберг.



Готовность к войне в Европе



Юхан Нурберг и его коллеги только что опубликовали исчерпывающий доклад о вооруженных силах России. Швеция публикует такой отчет раз в три года, и военные придают ему особое значение.



Один из главных выводов: Россия преодолела вынужденное ограничение, позволявшее ей вести лишь локальные войны вроде грузинской кампании 2008 года, и теперь готова к крупной региональной войне в Европе.



Один из выводов гласит, что всего за один месяц Россия может развернуть в Европе наступление с участием трех боевых групп. Каждая такая группа может насчитывать от 65 до 130 тысяч солдат. Примерно половина будут готовы даже раньше, так как их части находятся в повышенной боеготовности.



«Проведена широкая модернизация по всей России, и большинство подразделений уже дислоцированы на западе страны. Здесь имеется оптимальная инфраструктура для быстрого перемещения войск в виде автомагистралей и железных дорог», — говорит Юхан Нурберг.



Датская военная разведка: «превосходящие силы»



Датская служба военной разведки в ноябрьской оценке рисков также отмечает «значительное наращивание военной мощи на западе России» в последние годы.



«В кризисной ситуации Россия сможет в срочном порядке мобилизовать на границе с Прибалтикой превосходящие вооруженные силы», — считает военная разведка.



Развязывать войну с НАТО Россия вряд ли намерена, но при этом не исключает, что НАТО нападет первым. В связи с этим особенно важно, что в альянс вступили страны Прибалтики, считает доцент Датской академии обороны Клаус Матисен (Claus Mathiesen).



«Это создает целый ряд дополнительных военных вызовов, например, в плане времени на реакцию, ведь Россия находится на расстоянии от 5 до 600 км от границы НАТО», — объясняет Матисен.



Кроме того, это одна из причин, почему Россия сделает все, чтобы Украина не вошла в НАТО, поскольку в таком случае Москва окажется перед угрозой нападения сразу с двух сторон, отмечает Клаус Матисен.



Наращивание мощи в Балтийском море



Только за последние шесть лет число профессиональных военнослужащих почти удвоилось, а сами они получили современное снаряжение и стали эффективнее. Это можно заметить по учениям: их охват также вырос. Если ранее в масштабных ежегодных учениях участвовали порядка 20 тысяч человек, то в 2018 году — 300 тысяч военнослужащих сухопутных войск, военно-морского флота и ВВС.



«Они раскручивают свою военную машину», — констатирует Юхан Нурберг.



По данным датской разведки, Россия разместила в Калининградской области — по соседству с Данией — новый полк из примерно 700 человек, новый артиллерийский полк и ракетную бригаду «Искандер», а также шесть новых батальонов ПВО, восемь новых современных истребителей, три корвета с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр», 30 танков и новый полк ВДВ.



Первый тайм НАТО проиграет



По количеству танков и другой техники Россия пока уступает Западной Европе, и нет никаких предпосылок к изменению ситуации. Но в принятии политических решений Россия, скорее всего, окажется быстрее — чем обеспечит себе военное превосходство в конфликте, который дорого обойдется Западу.



«Грубо говоря, некоторые считают, что НАТО проиграет первый тайм, но выиграет второй. Как только мы поднимем все паруса, мы сможем больше», — считает Матисен.



В последние годы НАТО уделяла особое внимание способности России при помощи ракетного арсенала большой дальности помешать союзникам прийти на выручку Прибалтике. Но сейчас появился более глубокий анализ, показывающий, на что русские действительно способны, говорит Клаус Матисен.



«Модернизация последнего десятилетия несет в себе элемент психологической войны против Запада. Новое оружие еще не готово, но его уже демонстрируют окружающему миру, чтобы создать впечатление, что оно скоро будет готово к использованию. Мы наблюдали это не раз», — говорит Матисен.



Однако ситуация изменится, если Россия вдруг начнет угрожать своими ядерными силами, которые тоже проходят модернизацию, отмечает он.



Угроза в Арктике



В преддверии саммита НАТО, состоявшегося ранее в декабре, премьер-министр Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) отметила возросшую активность российских подводных лодок в Арктике вкупе с ростом воздушной активности. Это вынуждает Данию наращивать силы в Арктике, подчеркнула она.



Датская разведка считает, что наращивание российских вооружений в Арктике «мотивировано оборонительными целями», однако часть их годятся и для атаки.



Недавно Россия расширила взлетно-посадочную полосу на северном архипелаге Земля Франца-Иосифа, и теперь туда могут садиться истребители. Наряду с этим русские закончили испытания истребителей МиГ-31 в Арктике с новейшими гиперзвуковыми ракетами, которые быстрее звука в пять раз и, как сообщается, имеют высокую точность. Эта комбинация может нанести удар по базе «Туле» в Гренландии, и тогда, как выразился Клаус Матисен, положение будет «крайне невыгодное». Времени для ответных действий — в обрез.



«Арктика некогда была зоной низкого напряжения, но теперь мы наблюдаем, как напряженность растет — вместе с милитаризацией», — говорит он.



«Адмиралу» предстоит еще четверть века службы



Треть вооруженных сил России модернизацию еще не прошли, и нет никаких шансов, что эта работа завершится в ближайшее десятилетие и позволит стране вести, например, две региональные войны одновременно, заключают авторы шведского доклада.



Стесненные экономические условия вынудят Россию от чего-нибудь отказаться.



«Адмирал Кузнецов» прослужит еще 25 лет, но новые авианосцы или дорогие крейсеры ему компанию не составят. Это время прошло.



Автор: Эмиль Роттбёлль (Emil Rottbøll) для Berlingske, Дания, перевод Насколько этот пожар задержал планы вернуть авианосец в строй к 2021 году, пока не ясно. Но в некотором смысле одинокого престарелого «Адмирала» можно считать симптомом роста российской военной мощи.С одной стороны, Россия изо всех сил пытается модернизировать советские суда до мало-мальски современного уровня.С другой стороны, русские усердно трудятся над восстановлением вооруженных сил страны. И, несмотря на ряд шероховатостей, это им удается, считает старший сотрудник Юхан Нурберг (Johan Norberg) из Шведского научно-исследовательского института тотальной обороны.«Они прилагают самые решительные усилия. Начали они в 2009 году с малого, но когда вкладываешь столько денег и политической воли, спустя десятилетие результаты не заставят себя ждать», — говорит Нурберг.Юхан Нурберг и его коллеги только что опубликовали исчерпывающий доклад о вооруженных силах России. Швеция публикует такой отчет раз в три года, и военные придают ему особое значение.Один из главных выводов: Россия преодолела вынужденное ограничение, позволявшее ей вести лишь локальные войны вроде грузинской кампании 2008 года, и теперь готова к крупной региональной войне в Европе.Один из выводов гласит, что всего за один месяц Россия может развернуть в Европе наступление с участием трех боевых групп. Каждая такая группа может насчитывать от 65 до 130 тысяч солдат. Примерно половина будут готовы даже раньше, так как их части находятся в повышенной боеготовности.«Проведена широкая модернизация по всей России, и большинство подразделений уже дислоцированы на западе страны. Здесь имеется оптимальная инфраструктура для быстрого перемещения войск в виде автомагистралей и железных дорог», — говорит Юхан Нурберг.Датская служба военной разведки в ноябрьской оценке рисков также отмечает «значительное наращивание военной мощи на западе России» в последние годы.«В кризисной ситуации Россия сможет в срочном порядке мобилизовать на границе с Прибалтикой превосходящие вооруженные силы», — считает военная разведка.Развязывать войну с НАТО Россия вряд ли намерена, но при этом не исключает, что НАТО нападет первым. В связи с этим особенно важно, что в альянс вступили страны Прибалтики, считает доцент Датской академии обороны Клаус Матисен (Claus Mathiesen).«Это создает целый ряд дополнительных военных вызовов, например, в плане времени на реакцию, ведь Россия находится на расстоянии от 5 до 600 км от границы НАТО», — объясняет Матисен.Кроме того, это одна из причин, почему Россия сделает все, чтобы Украина не вошла в НАТО, поскольку в таком случае Москва окажется перед угрозой нападения сразу с двух сторон, отмечает Клаус Матисен.Только за последние шесть лет число профессиональных военнослужащих почти удвоилось, а сами они получили современное снаряжение и стали эффективнее. Это можно заметить по учениям: их охват также вырос. Если ранее в масштабных ежегодных учениях участвовали порядка 20 тысяч человек, то в 2018 году — 300 тысяч военнослужащих сухопутных войск, военно-морского флота и ВВС.«Они раскручивают свою военную машину», — констатирует Юхан Нурберг.По данным датской разведки, Россия разместила в Калининградской области — по соседству с Данией — новый полк из примерно 700 человек, новый артиллерийский полк и ракетную бригаду «Искандер», а также шесть новых батальонов ПВО, восемь новых современных истребителей, три корвета с крылатыми ракетами большой дальности «Калибр», 30 танков и новый полк ВДВ.По количеству танков и другой техники Россия пока уступает Западной Европе, и нет никаких предпосылок к изменению ситуации. Но в принятии политических решений Россия, скорее всего, окажется быстрее — чем обеспечит себе военное превосходство в конфликте, который дорого обойдется Западу.«Грубо говоря, некоторые считают, что НАТО проиграет первый тайм, но выиграет второй. Как только мы поднимем все паруса, мы сможем больше», — считает Матисен.В последние годы НАТО уделяла особое внимание способности России при помощи ракетного арсенала большой дальности помешать союзникам прийти на выручку Прибалтике. Но сейчас появился более глубокий анализ, показывающий, на что русские действительно способны, говорит Клаус Матисен.«Модернизация последнего десятилетия несет в себе элемент психологической войны против Запада. Новое оружие еще не готово, но его уже демонстрируют окружающему миру, чтобы создать впечатление, что оно скоро будет готово к использованию. Мы наблюдали это не раз», — говорит Матисен.Однако ситуация изменится, если Россия вдруг начнет угрожать своими ядерными силами, которые тоже проходят модернизацию, отмечает он.В преддверии саммита НАТО, состоявшегося ранее в декабре, премьер-министр Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) отметила возросшую активность российских подводных лодок в Арктике вкупе с ростом воздушной активности. Это вынуждает Данию наращивать силы в Арктике, подчеркнула она.Датская разведка считает, что наращивание российских вооружений в Арктике «мотивировано оборонительными целями», однако часть их годятся и для атаки.Недавно Россия расширила взлетно-посадочную полосу на северном архипелаге Земля Франца-Иосифа, и теперь туда могут садиться истребители. Наряду с этим русские закончили испытания истребителей МиГ-31 в Арктике с новейшими гиперзвуковыми ракетами, которые быстрее звука в пять раз и, как сообщается, имеют высокую точность. Эта комбинация может нанести удар по базе «Туле» в Гренландии, и тогда, как выразился Клаус Матисен, положение будет «крайне невыгодное». Времени для ответных действий — в обрез.«Арктика некогда была зоной низкого напряжения, но теперь мы наблюдаем, как напряженность растет — вместе с милитаризацией», — говорит он.Треть вооруженных сил России модернизацию еще не прошли, и нет никаких шансов, что эта работа завершится в ближайшее десятилетие и позволит стране вести, например, две региональные войны одновременно, заключают авторы шведского доклада.Стесненные экономические условия вынудят Россию от чего-нибудь отказаться.«Адмирал Кузнецов» прослужит еще 25 лет, но новые авианосцы или дорогие крейсеры ему компанию не составят. Это время прошло.Автор: Эмиль Роттбёлль (Emil Rottbøll) для Berlingske, Дания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, нато, Европа, армия — статья прочитана 127 раз Комментарии