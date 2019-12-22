«Песни своего дворика» 🔊 Воспроизвести 10 января на сцене самого уютного и комфортабельного камерного зала «White Piano Hall» (ул. Кедайню, 8) в самом сердце Старого города Вильнюса состоится необычный концерт.



«Песнями своего дворика», а именно так называется программа, со всеми желающими поделится известный в качестве шансонье руководитель группы «Купе» Илья Ваткин!



В чём необычность именно этого концерта? А в том, что Илья с радостью «отложит» в сторону ставший уже почему-то привычным для части публики имидж исполнителя песен «криминально-псевдоромантики» и с огромной радостью исполнит песни, которые на самом деле трогают его душу, песни, которые оставили свой след в его душе ещё с молодости!



Под гитару, а также в сопровождении лучших джазовых музыкантов (известный музыкант и аранжировщик Артур Сабило уже проводит кастинг среди джазовых пианистов и барабанщиков Литвы), Илья Ваткин исполнит песни А.Галича и Ю.Визбора, К.Никольского и Б.Гребенщикова, А.Макаревича и А.Вертинского, песни из репертуара Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля и Марка Бернеса. «Песнями своего дворика», а именно так называется программа, со всеми желающими поделится известный в качестве шансонье руководитель группы «Купе» Илья Ваткин!В чём необычность именно этого концерта? А в том, что Илья с радостью «отложит» в сторону ставший уже почему-то привычным для части публики имидж исполнителя песен «криминально-псевдоромантики» и с огромной радостью исполнит песни, которые на самом деле трогают его душу, песни, которые оставили свой след в его душе ещё с молодости!Под гитару, а также в сопровождении лучших джазовых музыкантов (известный музыкант и аранжировщик Артур Сабило уже проводит кастинг среди джазовых пианистов и барабанщиков Литвы), Илья Ваткин исполнит песни А.Галича и Ю.Визбора, К.Никольского и Б.Гребенщикова, А.Макаревича и А.Вертинского, песни из репертуара Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля и Марка Бернеса. Задуманы изящные свето- и сценография, обещан потрясающий звук - специально из Кутаиси для этого концерта прилетает на 2 дня многолетний главный оператор Лаймы Вайкуле Ричардас Балтуонис.



До и после концерта будет возможность приобрести уникальные компакт-диски с песнями Ильи Ваткина и на каждом получить именной автограф!







Обратите внимание: Илья не обещает, что такие концерты-встречи повторятся. Пока в грядущем году запланирован только один такой, необычный!



И это понятно - ведь открывать душу – а в данном случае И.Ваткин приоткроет перед всеми завесу тайны своей души – часто не можется, да и не хочется, поэтому все, кому этот концерт интересен, обращайтесь в любую кассу сети Bilietai.lt и приобретайте билеты, коих, что логично, не очень много



(в зале ведь только 170 мест).



Начало концерта в 19 часов.



Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Илья Ваткин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 137 раз Комментарии