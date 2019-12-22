Для подписчиков «Обзора» – лотерея! 🔊 Воспроизвести В редакции газеты «Обзор» (Вильнюс, пр. Конституциёс, 12), а также в службах доставки газеты «Lietuvos rytas» и на почте продолжается подписка на нашу с вами газету на будущий – 2020-й - год.



Стоимость подписки на «Обзор» будет зависеть от того, по какому адресу необходимо доставлять газету, так как услуги службы доставки газеты «Lietuvos rytas» обходятся нашим подписчикам несколько дешевле, чем услуги «Lietuvos paštas». Кроме того, есть скидки для пенсионеров и инвалидов.



Точную стоимость подписки на газету «Обзор», а также на целый ряд изданий, выпускаемых издательским домом «Обзор», вы можете узнать, позвонив в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53.



Обращаем ваше внимание на то, что публикуемая периодически в «Обзоре» стоимость подписки выпускаемых нами изданий дана уже с учётом платежа службам доставки, то есть это окончательная цена, и никаких неприятных сюрпризов при оплате подписки вас уже не ждёт: дополнительных денег для служб доставки вам платить не придётся. Стоимость подписки на «Обзор» будет зависеть от того, по какому адресу необходимо доставлять газету, так как услуги службы доставки газеты «Lietuvos rytas» обходятся нашим подписчикам несколько дешевле, чем услуги «Lietuvos paštas». Кроме того, есть скидки для пенсионеров и инвалидов.Точную стоимость подписки на газету «Обзор», а также на целый ряд изданий, выпускаемых издательским домом «Обзор», вы можете узнать, позвонив в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53.Обращаем ваше внимание на то, что публикуемая периодически в «Обзоре» стоимость подписки выпускаемых нами изданий дана уже с учётом платежа службам доставки, то есть это окончательная цена, и никаких неприятных сюрпризов при оплате подписки вас уже не ждёт: дополнительных денег для служб доставки вам платить не придётся. А вот приятный сюрприз вас очень даже может ждать: «Обзор» проводит лотерею для подписчиков, заказавших «Обзор» на 2020 год на срок не менее полугода.



В качестве призов – фирменный настенный календарь «Обзора» на 2020 год; изделия народных мастеров, предоставленные Центром традиционных ремёсел Тракайского края; сборник стихов Владимира Люблинского «Школа эмоций»; косметические товары бренда «Garo Care» и другое.



Просим всех подписчиков «Обзора» сообщить до 25 декабря (включительно) в редакцию по телефону (8 5) 275 31 53 или по электронной почте info@obzor.lt данные о себе: имя и фамилия, город, телефон или e-mail, по которому можно с вами связаться, если вы станете одним из победителей лотереи.



Приз в таком случае можно получить в редакции или по почте после предъявления документа о подписке.



Удачи всем нам! "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: подписка, Лотерея Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 144 раза Комментарии