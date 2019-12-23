Рождественские подарки от «Tele2» 🔊 Воспроизвести



Декабрь для многих из нас ассоциируется не только с ожиданием самых больших семейных праздников, завершающими год делами, но и со спешкой и расходами на подарки. Однако нынешний год можно проводить иначе, не с пустыми кошельками, да и спокойнее – ведь сейчас в интернет-магазине и салонах «Tele2» особенно привлекательные предложения на приобретение планов, телефонов, компьютеров и смартфонов.



«Мы хотели, чтобы клиенты в этом году смогли к Рождеству подготовиться легче, сэкономить и время, и деньги. Поэтому всеми нашими праздничными предложениями можно воспользоваться не только в салонах, но и в интернет-магазине, и таким образом избежать очередей, давки и стресса», - сказала Вайда БУРНИЦЕКЕНЕ, директор по продажам «Tele2». «Мы хотели, чтобы клиенты в этом году смогли к Рождеству подготовиться легче, сэкономить и время, и деньги. Поэтому всеми нашими праздничными предложениями можно воспользоваться не только в салонах, но и в интернет-магазине, и таким образом избежать очередей, давки и стресса», - сказала Вайда БУРНИЦЕКЕНЕ, директор по продажам «Tele2». С планами «Tele2» – новейшие «iPhone» почти на 230 евро дешевле!



Зайти в интернет-магазин www.tele2.lt действительно стоит – например, ради применяемой «Tele2» праздничной скидки на план разговоров с 2,5 GB данных, которые можно использовать по всей Литве. Если заключить договор на 12 или 24 месяца, этот платёжный план с неограниченным количеством разговоров и SMS сейчас стоит всего 7,5 евро/мес. При использовании данных в странах ЕС и ЕЭС – применяется дополнительная доплата.



Приобретя новый план, вам стоит обновить и смартфон – здесь «Tele2» также приготовила заманчивые предложения. Особенно поторопиться следует тем, кто мечтает приобрести смартфоны для себя или порадовать своих близких флагманом «iPhone» - сейчас скидки на него достигают 230 евро!



Предложения «Tele2» действительны при приобретении телефонов вместе с планами неограниченных разговоров, SMS и интернета по цене от 7,50 евро/мес. и заключении договора на 24 мес. Размер скидки зависит от выбранного платёжного плана.



Предложение включает целых три модели смартфонов «Apple». Одна из них – выделяющийся ярким разноцветным корпусом флагман «iPhone 11». Такую модель с объёмом памяти 64 GB и двойной камерой сейчас можно приобрести на особенно привлекательных условиях. Кстати, выбрать эту модель стоит тем, кто много фотографирует, - этот смартфон высококачественные 4K-видеозаписи фиксирует со скоростью 60 кадров в секунду.



Хорошие новости и для желающих приобрести ещё более мощные, имеющие три камеры флагманы «Apple» серии «Pro». Особые скидки сейчас предлагаются на «iPhone 11 Pro» и «iPhone 11 Pro Max».



Скидки на смартфоны «Samsung» – до 54%



Праздничные предложения «Tele2» должны порадовать и поклонников «Samsung». Сейчас смартфоны этого производителя можно приобрести аж на 54% дешевле. Скидки действуют при приобретении телефона вместе с планами «Tele2» неограниченных разговоров, SMS и интернета от 7,50 евро/мес. и заключении договора на 24 мес. Величина скидки зависит от выбранного платёжного плана.



Поспешить с этим должны те, кто мечтает ещё в этом году стать обладателем новой модели «Samsung S10+» с объёмом памяти 128 GB. Этот смартфон, оснащённый экраном в 6,4 дюйма, особенно понравится тем, кто ищет мощный и быстрый, а также стильный телефон.



Сэкономят и те, кто в это время приобретёт смартфон «Samsung S10e». Выбрать его стоит тем, кому нравятся более компактные и лёгкие модели. Этот телефон, кстати, подойдёт и тем, кто много фотографирует, - по утверждению производителя, объёма памяти достаточно для хранения более 50 тыс. снимков.



Предложение есть на модель «Samsung A50» со 128 GB памяти. Этот, изысканного дизайна, лёгкий, но в то же время прочный телефон сейчас можно приобрести намного дешевле. На выбор предлагаются телефоны четырёх цветов.



И это ещё не всё. Если по случаю наступающего Рождества вы хотите удивить членов семьи «умным» гаджетом - то тоже поспешите в интернет-магазин оператора или в салон. От наушников, колонок до робота–пылесоса – «Tele2» предлагает не только широкий ассортимент этих устройств, но и скидки до 30% на их приобретение.



Вместе с «Tele2 Laisvas internetas» – компьютеры от 99 евро



Сюрпризов приготовлено и больше. Желающие удивить близких новым ноутбуком уже сейчас могут воспользоваться рождественскими предложениями «Tele2» – цены начинаются от 99 евро!



Предложения действуют при приобретении компьютеров вместе с неограниченным планом «Tele2 Laisvas internetas» (за 18,90 евро/мес.) и оформлении договора на 24 мес. Затягивать с этим не стоит – месячная плата за упомянутые в предложении компьютеры начинается всего с 3,08 еврор.



Обо всех предлагаемых моделях смартфонов, компьютеров и других устройств, условиях скидок, платежах и правилах можно подробнее узнать на сайте www.tele2.lt, в салонах «Tele2» или позвонив по тел. 117. Время акции и количество – ограничено. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 184 раза Комментарии