За нелегальную вырубку ёлок – немалые штрафы 🔊 Воспроизвести Жители Литвы готовятся к зимним праздникам. Ёлка не только создаёт праздничную атмосферу, наполняет дом лесными запахами, но и является символом главного праздника. Пока большая часть жителей покупает ёлки в магазинах и питомниках, есть и те, кто нелегально вырубает их в лесу, сообщает ru.delfi.lt.



Это самое напряжённое время для лесничих, поскольку перед Рождеством увеличивается число таких нелегальных вредителей. Избежать штрафов удаётся далеко не всем, поскольку лесничие проводят регулярные рейды.



Представитель Государственного лесничества Марюс Иванаускас сказал: «В этом году, как и каждый год перед праздниками, будут проводить рейды, цель которых – снижать количество нелегалов. В рейдах принимают участие полицейские, лесничие, природоохранники и полиция. В этом деле участвуют и работники муниципалитетов, проверяющие места продажи ёлок». Это самое напряжённое время для лесничих, поскольку перед Рождеством увеличивается число таких нелегальных вредителей. Избежать штрафов удаётся далеко не всем, поскольку лесничие проводят регулярные рейды.Представитель Государственного лесничества Марюс Иванаускас сказал: «В этом году, как и каждый год перед праздниками, будут проводить рейды, цель которых – снижать количество нелегалов. В рейдах принимают участие полицейские, лесничие, природоохранники и полиция. В этом деле участвуют и работники муниципалитетов, проверяющие места продажи ёлок». По словам специалистов, многие всё ещё считают, что в лесу можно вести себя как в собственном дворе. Однако понемногу уровень сознательности растёт, а нарушителей останавливают и штрафы, и чувство вины.



«Молодое поколение в этом плане намного сознательнее. Конечно, всё ещё встречаются отдельные нарушения. Но радует, что сейчас не бывает так, как 15–20 лет назад, когда после праздников лесничие находили большие площади вырубленных деревьев (эти деревья продавали). Так раньше проводили нелегальную торговлю ёлками», – рассказал Иванаускас.



Отвечая на вопрос, в каких регионах Литвы больше всего нарушителей и сколько в прошлом году было зафиксировано таких случаев, он сказал, что тенденции радуют. Незаконная вырубка ёлок сейчас фиксируется редко. За сезон наказывают около 10 нарушителей. Больше всего нарушителей в прошлом году задержали около больших городов Литвы.



Владельцы леса в своём лесу могут вырубать ёлки, отдельное разрешение для этого не нужно. Правда, и они должны знать, что их могут проверить, поэтому надо иметь при себе документы.



Другой вопрос – стоит ли это делать, и какой наносится ущерб природе? По словам Иванаускаса, этот ущерб – комплексный:



«Это и не полученный прирост древесины. Большое дерево могло очищать воздух, выделять кислород, потреблять CO2. Это и приют для птиц и животных, а также для редких видов растений. На сухом дереве потом поселяются насекомые разных видов, среди них есть и редкие виды. Когда дерево валит ветром, оно создаёт благоприятный микроклимат для роста других деревьев. Однако в случае вырубки деревьев всё заканчивается на ранней стадии роста ёлки. Это большой ущерб для природы».



Штрафы за незаконную вырубку деревьев в Литве достаточно большие, это тоже сдерживает нарушителей. Сейчас штраф за ёлку составляет 14-30 евро. Кроме того, нарушитель должен возместить нанесённый природе ущерб. Ещё придётся возместить владельцу леса стоимость ёлки. В итоге получается значительная сумма.



Каждое отделение Государственного лесничества начинает проводить рейды задолго до начала праздников. В этом году в рейдах участвует и полиция.



Лесничие рекомендуют жителям покупать ёлки или еловые лапы (так природе наносят меньше вреда.



Государственное лесничество ежегодно проводит акцию, во время которой раздаёт еловые лапы бесплатно.



В этом году ёлки продают во всех отделениях лесничества. Места продаж - на сайте www.vivmu.lt. В этом году обычные лесные ёлки в зависимости от размера (0,5-4 м и выше) стоят от 2 до 35 евро, а выращенные на специальных участках – от 5 до 40 евро. Серебристые ёлки продают по 10–100 евро. Ёлки в горшках в зависимости от сорта и размера стоят 8–80 евро.



По словам специалистов, несмотря на то, что количество нелегальных вырубщиков ёлок сокращается, это явление до конца себя не изжило. Работу лесничих могут облегчить и граждане, информирующие о нарушениях. Это можно сделать по электронной почте apsauga@vmu.lt. ru.delfi.lt Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 149 раз Комментарии