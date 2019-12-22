«Рождественский Вильнюс» 🔊 Воспроизвести 27 декабря в Вильнюсе в рамках VI фестиваля «Kalėdinis Vilnius» («Рождественский Вильнюс») любителей музыки ждёт встреча с двумя известными исполнителями.



В Вильнюсской ратуше выступят скрипач Леонид Баранов и Симона Заянчаускайте (фортепиано).



Леонид Баранов, начав свою карьеру в Санкт-Петербурге, сейчас с успехом продолжает её в Швейцарии. Он уже выступил в самых престижных концертных залах мира, таких как «Wiener Konzerthaus» в Вене и «Carnegie Hall» в США, участвует в различных фестивалях по всему миру.



Выпускница прославленной Санкт-Петербургской консерватории им. Н.Римского-Корсакова (класс проф. Н.Серёгиной) пианистка Симона Заянчаускайте – яркая современная исполнительница: она активно концертирует и как солистка, и в составе различных камерных ансамблей. В 2005–2010 гг. С.Заянчаускайте была стипендиатом благотворительного фонда М.Ростроповича «Pagalba Lietuvos vaikams», в 2013–2014 г. стала обладательницей награды фонда Эрнста Фрейберга «Deutschlandstipendium». За достижения в музыке Симона удостоена премии президента В.Адамкуса.



В программе предстоящего концерта прозвучат:



Соната для скрипки и фортепиано №2 С.Прокофьева, Вальс-скерцо П.И.Чайковского, мелодия «Ария Ленского» П.И.Чайковского (переложение Л.Ауэр), четыре прелюда Д.Шостаковича для скрипки и фортепиано.



Билеты – www.bilietai.lt В Вильнюсской ратуше выступят скрипач Леонид Баранов и Симона Заянчаускайте (фортепиано).Леонид Баранов, начав свою карьеру в Санкт-Петербурге, сейчас с успехом продолжает её в Швейцарии. Он уже выступил в самых престижных концертных залах мира, таких как «Wiener Konzerthaus» в Вене и «Carnegie Hall» в США, участвует в различных фестивалях по всему миру.Выпускница прославленной Санкт-Петербургской консерватории им. Н.Римского-Корсакова (класс проф. Н.Серёгиной) пианистка Симона Заянчаускайте – яркая современная исполнительница: она активно концертирует и как солистка, и в составе различных камерных ансамблей. В 2005–2010 гг. С.Заянчаускайте была стипендиатом благотворительного фонда М.Ростроповича «Pagalba Lietuvos vaikams», в 2013–2014 г. стала обладательницей награды фонда Эрнста Фрейберга «Deutschlandstipendium». За достижения в музыке Симона удостоена премии президента В.Адамкуса.В программе предстоящего концерта прозвучат:Соната для скрипки и фортепиано №2 С.Прокофьева, Вальс-скерцо П.И.Чайковского, мелодия «Ария Ленского» П.И.Чайковского (переложение Л.Ауэр), четыре прелюда Д.Шостаковича для скрипки и фортепиано.Билеты – www.bilietai.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Kalėdinis Vilnius Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 164 раза Комментарии