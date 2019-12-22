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«Рождественский Вильнюс»
В Вильнюсской ратуше выступят скрипач Леонид Баранов и Симона Заянчаускайте (фортепиано).
Леонид Баранов, начав свою карьеру в Санкт-Петербурге, сейчас с успехом продолжает её в Швейцарии. Он уже выступил в самых престижных концертных залах мира, таких как «Wiener Konzerthaus» в Вене и «Carnegie Hall» в США, участвует в различных фестивалях по всему миру.
Выпускница прославленной Санкт-Петербургской консерватории им. Н.Римского-Корсакова (класс проф. Н.Серёгиной) пианистка Симона Заянчаускайте – яркая современная исполнительница: она активно концертирует и как солистка, и в составе различных камерных ансамблей. В 2005–2010 гг. С.Заянчаускайте была стипендиатом благотворительного фонда М.Ростроповича «Pagalba Lietuvos vaikams», в 2013–2014 г. стала обладательницей награды фонда Эрнста Фрейберга «Deutschlandstipendium». За достижения в музыке Симона удостоена премии президента В.Адамкуса.
В программе предстоящего концерта прозвучат:
Соната для скрипки и фортепиано №2 С.Прокофьева, Вальс-скерцо П.И.Чайковского, мелодия «Ария Ленского» П.И.Чайковского (переложение Л.Ауэр), четыре прелюда Д.Шостаковича для скрипки и фортепиано.
Билеты – www.bilietai.lt
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Kalėdinis Vilnius
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197
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