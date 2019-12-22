Главная >> Новости >> культура >> «Рождественский Вильнюс»

«Рождественский Вильнюс»

27 декабря в Вильнюсе в рамках VI фестиваля «Kalėdinis Vilnius» («Рождественский Вильнюс») любителей музыки ждёт встреча с двумя известными исполнителями.

В Вильнюсской ратуше выступят скрипач Леонид Баранов и Симона Заянчаускайте (фортепиано).

Леонид Баранов, начав свою карьеру в Санкт-Петербурге, сейчас с успехом продолжает её в Швейцарии. Он уже выступил в самых престижных концертных залах мира, таких как «Wiener Konzerthaus» в Вене и «Carnegie Hall» в США, участвует в различных фестивалях по всему миру.

Выпускница прославленной Санкт-Петербургской консерватории им. Н.Римского-Корсакова (класс проф. Н.Серёгиной) пианистка Симона Заянчаускайте – яркая современная исполнительница: она активно концертирует и как солистка, и в составе различных камерных ансамблей. В 2005–2010 гг. С.Заянчаускайте была стипендиатом благотворительного фонда М.Ростроповича «Pagalba Lietuvos vaikams», в 2013–2014 г. стала обладательницей награды фонда Эрнста Фрейберга «Deutschlandstipendium». За достижения в музыке Симона удостоена премии президента В.Адамкуса.

В программе предстоящего концерта прозвучат:

Соната для скрипки и фортепиано №2 С.Прокофьева, Вальс-скерцо П.И.Чайковского, мелодия «Ария Ленского» П.И.Чайковского (переложение Л.Ауэр), четыре прелюда Д.Шостаковича для скрипки и фортепиано.

Билеты – www.bilietai.lt
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Kalėdinis Vilnius
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197
статья прочитана 164 раза
добавлена сегодня, 22 декабря, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка