В сувенирной столице Литвы 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса Тракай можно назвать не только одной из древних столиц Литвы, но и столицей народных мастеров нашей страны.



Да, в Вильнюсе, на излюбленных туристами тропах, хватает сувениров местных умельцев, но в Тракай, по мнению многих, на душу местного населения и города у старинного замка таких изделий приходится ощутимо больше, чем в нынешней литовской столице. И это во многом заслуга Тракайского центра ремёсел.



Да, в Вильнюсе, на излюбленных туристами тропах, хватает сувениров местных умельцев, но в Тракай, по мнению многих, на душу местного населения и города у старинного замка таких изделий приходится ощутимо больше, чем в нынешней литовской столице. И это во многом заслуга Тракайского центра ремёсел.Корреспонденты «Обзора» побывали в Тракай, где встретились с председателем Ассоциации культуры и ремёсел Тракайского края Доминикой СЕМЁНОВЕ и попросили её рассказать о том, по какой модели действует центр и каковы его главные задачи.



Это объединение – общественное некоммерческое предприятие, мы пишем заявки на целевое финансирование проектов в рамках различных конкурсов, а если мы потом получаем финансирование (грант), то используем его на определённую, оговорённую в проекте, деятельность в области просвещения, туризма или развития бизнеса.



В этом году, например, мы получили деньги от Фонда культуры на организацию и проведение лагеря для всех желающих (без каких-либо возрастных ограничений), чтобы изучать традиционные народные ремёсла, были там в том числе и дети из домов опеки. И не только из Тракайского края – приезжали участники и из Молетай, Алитуса, Висагинаса… Проводились и лекции, и мастер-классы.



Участвуем мы также и в неформальном воспитании детей. В рамках проводимой нами программы мы знакомим детей края с основами народных ремёсел, их историей. Занятия проводим или у нас на ул. Караиму, 41, или, когда есть такая возможность, в сёлах, где живут дети.



Нами, в общей сложности, разработано около 40 самых разных программ – как, например, делать леденцы на палочке, подарочные пряники, изделия из соломы, витражи и, естественно, как испечь кибинай…



Стараемся, чтобы такой процесс никоим образом не походил на конвейер: в группе не так уж много детей – 20-25, поскольку мы стараемся уделить максимум внимания каждому ребёнку или взрослому.



При этом мы постоянно привлекаем к такой деятельности народных мастеров, для которых это не только возможность дополнительного заработка, но и наглядное подтверждение того, насколько важен для общества их труд.



Так что источников нашего существования не так уж много – продажи в нашем сувенирном магазине и проведение образовательных программ.



Ассоциация культуры и ремёсел Тракайского края Тракай, ул. Караиму, 41, Моб.тел. (+370) 698 27197, www.trakukrastas.lt trakukrastas@gmail.com



Каждый работник нашего центра на Караиму, 41 должен заработать свою зарплату. Но, на мой взгляд, это хороший стимул для работы. В Литве, к слову, 20 похожих центров народных ремёсел, созданных в соответствии с распоряжением правительства, но только два из них – негосударственные.



Мне кажется, что та модель, по которой мы работаем, наиболее эффективная, поскольку подталкивает к более активной деятельности, не даёт «заснуть».



Помещение, в котором мы находимся, нам предоставило самоуправление, но расходы на его содержание ложатся на нас.



Попутно замечу, что забота о сохранении и развитии традиционных народных ремёсел является функцией самоуправления, которую местные власти передали нам.



Директором данного центра на зарплате я работаю только полгода, но до этого я была тесно с ним связана более десяти лет, как говорится, на общественных началах. Курировала также ярмарки, которые проводятся на Масленицу, на День города и Жолинес.



В 2010 году, к слову, когда у нас была первая такая ярмарка, на неё приехало 120 ремесленников со всей Литвы, но только три из них были из Тракай. И мне стало страшно, что так мало у нас активных ремесленников.



Но вот теперь мы готовим издание о народных мастерах нашего края, и в нём информация уже о 200 активных ремесленниках.



Такому росту во многом способствует тот факт, что мы не только рассказываем о том, что такое народные ремёсла, но и обучаем людей в сельской местности азам предприимчивости, основам малого бизнеса.



Не хочу утомлять читателей «Обзора» подробностями, подчеркну лишь то, что у нас в Литве существует очень лояльная для народных мастеров налоговая система, но о её преимуществах, к сожалению, знают далеко не все жители села, где сегодня, к слову, не так уж много работы.











Мы также помогаем народным мастерам с получением в Министерстве сельского хозяйства сертификатов на их продукцию, если у них это уже семейное ремесло, то есть уже передаётся из поколения в поколение. На сегодня в нашем крае уже более 20 таких семей.



- Но чем больше в районе народных мастеров, то тем острее конкуренция! Как с этим быть?



- На самом деле, чем больше в районе ремесленников, тем теснее сотрудничество между ними. Скажем, вы делаете поделки из соломы или пряники, к вам обращается покупатель, а у вас нет интересующего товара. Вы звоните своему «конкуренту», выясняете, есть ли нужное у него и предлагаете покупателю адрес «конкурента». Точно так же в такой ситуации поступит и ваш «конкурент», поскольку главное – чтобы покупатель знал, что здесь он всегда найдёт нужное.



Мы проводим различные опросы среди членов нашей ассоциации, а их у нас уже четыре десятка, и результаты таких опросов подтверждают, что от сотрудничества ремесленники выигрывают гораздо больше, чем могли бы проиграть из-за конкурентной борьбы. Ведь чем больше сведений о тебе из самых разных источников, тем больше шансов получить новых покупателей. И возможности нашего центра в этом плане трудно переоценить: если кто-то обратится в наш центр в поисках какого-то товара, то нам проще найти нужное у наших мастеров.



Я уже не говорю, что каждому из нас нельзя замыкаться в своей собственной скорлупе, а уж народным мастерам – тем более!



Поэтому наш центр периодически организует поездки ремесленников Тракайского края за границу Литвы. Мы были уже в Турции, Белоруссии, где обменялись опытом литовские и белорусские мастера поделок из соломы, в Грузии, Албании, Хорватии, Черногории…



- Чтобы стать народным мастером, надо полагать, не обязательно жить в деревне. Какие ступени, например, я должен пройти, чтобы мог именоваться народным мастером?



- Для начала вы должны в соответствующей службе Министерства сельского хозяйства сертифицировать свои изделия. Наш центр помогает подготовиться к этому. Потом вы уже можете претендовать на звание народного мастера, правда, это звание подразумевает, что вы не только что-то искусно делаете сами, но и обучаете своему ремеслу других, в том числе своих детей. И чтобы получить это звание, надо пройти три этапа.











- И каков возраст ваших мастеров?



- Самый разный, и необязательно пенсионный: например, Мигле Далгедайте-Лучюне, которая уже не в первом поколении печёт хлеб, если я не ошибаюсь, 38 лет. Работающей с мылом Сандре Макутене из Майшягалы до преклонного возраста также ещё очень далеко.



И специализация у мастеров – самая разная: Рышарда Козубовска, например, знаменита своими вырезками из бумаги.



- А насколько доходы ремесленников позволяют им прожить только за счёт такой деятельности?



- Есть мастера, которые занимаются только своими поделками, а кто-то уделяет этому только время, свободное от основной работы. Но это вовсе не значит, что они не прожили бы за счёт своего ремесла, просто у каждого своя ситуация. У нас, например, выросли такие специалисты, которые занимаются только проведением образовательных программ. Им так просто удобнее и интереснее.



- Не так давно мне довелось познакомиться с результатами одного исследования, которые утверждают, что в ближайшие десятилетия неизбежно вырастет востребованность умельцев, способных что-то делать собственными руками и на очень высоком уровне. Как слесарь высшего разряда Алексея Баталова из фильма «Москва слезам не верит».











- А мы всегда понимали, что учим не только какому-то народному ремеслу, но и – в качестве варианта – предлагаем профессию. Сегодня ведь не редкость, когда молодой человек заканчивает школу, а у него о той профессии, к которой он склоняется или его склоняют родители, лишь самые общие представления. И не факт, что эти представления совпадут с реальностью. Если в окружении школьника нет человека с такой профессией, то он вполне может попасть впросак.



Сколько вокруг нас таких, кто в вузах получает одну профессию, а потом работает по совершенно другой!



А у нас, как правило, дети в рамках наших программ пробуют себя в самых разных ремёслах. Есть даже такой термин – обучение в виде опыта, если я правильно перевела с литовского «patyriminis mokymas».



Но даже если будущая профессия молодого человека не будет связана с народными ремёслами, в его жизни, вполне возможно, будет какое-то хобби, которое будет радовать его, а, глядишь, поможет, ещё и заработать что-то.



Фоторепортаж Виктора Грецкаса," Обзор"



- Основная наша продукция – это, конечно же, сувениры, в чём все желающие могут убедиться, посетив наш магазин по адресу ул. Караиму, 41, - так начала свой рассказ Доминика. – Народные мастера сдают нам на реализацию свои поделки, поэтому создание для каждого возможности продавать свои изделия является одной из целей нашей Ассоциации. Тем самым мы поощряем деятельность мелких ремесленников.Это объединение – общественное некоммерческое предприятие, мы пишем заявки на целевое финансирование проектов в рамках различных конкурсов, а если мы потом получаем финансирование (грант), то используем его на определённую, оговорённую в проекте, деятельность в области просвещения, туризма или развития бизнеса.В этом году, например, мы получили деньги от Фонда культуры на организацию и проведение лагеря для всех желающих (без каких-либо возрастных ограничений), чтобы изучать традиционные народные ремёсла, были там в том числе и дети из домов опеки. И не только из Тракайского края – приезжали участники и из Молетай, Алитуса, Висагинаса… Проводились и лекции, и мастер-классы.Участвуем мы также и в неформальном воспитании детей. В рамках проводимой нами программы мы знакомим детей края с основами народных ремёсел, их историей. Занятия проводим или у нас на ул. Караиму, 41, или, когда есть такая возможность, в сёлах, где живут дети.Нами, в общей сложности, разработано около 40 самых разных программ – как, например, делать леденцы на палочке, подарочные пряники, изделия из соломы, витражи и, естественно, как испечь кибинай…Стараемся, чтобы такой процесс никоим образом не походил на конвейер: в группе не так уж много детей – 20-25, поскольку мы стараемся уделить максимум внимания каждому ребёнку или взрослому.При этом мы постоянно привлекаем к такой деятельности народных мастеров, для которых это не только возможность дополнительного заработка, но и наглядное подтверждение того, насколько важен для общества их труд.Так что источников нашего существования не так уж много – продажи в нашем сувенирном магазине и проведение образовательных программ.Каждый работник нашего центра на Караиму, 41 должен заработать свою зарплату. Но, на мой взгляд, это хороший стимул для работы. В Литве, к слову, 20 похожих центров народных ремёсел, созданных в соответствии с распоряжением правительства, но только два из них – негосударственные.Мне кажется, что та модель, по которой мы работаем, наиболее эффективная, поскольку подталкивает к более активной деятельности, не даёт «заснуть».Помещение, в котором мы находимся, нам предоставило самоуправление, но расходы на его содержание ложатся на нас.Попутно замечу, что забота о сохранении и развитии традиционных народных ремёсел является функцией самоуправления, которую местные власти передали нам.Директором данного центра на зарплате я работаю только полгода, но до этого я была тесно с ним связана более десяти лет, как говорится, на общественных началах. Курировала также ярмарки, которые проводятся на Масленицу, на День города и Жолинес.В 2010 году, к слову, когда у нас была первая такая ярмарка, на неё приехало 120 ремесленников со всей Литвы, но только три из них были из Тракай. И мне стало страшно, что так мало у нас активных ремесленников.Но вот теперь мы готовим издание о народных мастерах нашего края, и в нём информация уже о 200 активных ремесленниках.Такому росту во многом способствует тот факт, что мы не только рассказываем о том, что такое народные ремёсла, но и обучаем людей в сельской местности азам предприимчивости, основам малого бизнеса.Не хочу утомлять читателей «Обзора» подробностями, подчеркну лишь то, что у нас в Литве существует очень лояльная для народных мастеров налоговая система, но о её преимуществах, к сожалению, знают далеко не все жители села, где сегодня, к слову, не так уж много работы.Мы также помогаем народным мастерам с получением в Министерстве сельского хозяйства сертификатов на их продукцию, если у них это уже семейное ремесло, то есть уже передаётся из поколения в поколение. На сегодня в нашем крае уже более 20 таких семей.- На самом деле, чем больше в районе ремесленников, тем теснее сотрудничество между ними. Скажем, вы делаете поделки из соломы или пряники, к вам обращается покупатель, а у вас нет интересующего товара. Вы звоните своему «конкуренту», выясняете, есть ли нужное у него и предлагаете покупателю адрес «конкурента». Точно так же в такой ситуации поступит и ваш «конкурент», поскольку главное – чтобы покупатель знал, что здесь он всегда найдёт нужное.Мы проводим различные опросы среди членов нашей ассоциации, а их у нас уже четыре десятка, и результаты таких опросов подтверждают, что от сотрудничества ремесленники выигрывают гораздо больше, чем могли бы проиграть из-за конкурентной борьбы. Ведь чем больше сведений о тебе из самых разных источников, тем больше шансов получить новых покупателей. И возможности нашего центра в этом плане трудно переоценить: если кто-то обратится в наш центр в поисках какого-то товара, то нам проще найти нужное у наших мастеров.Я уже не говорю, что каждому из нас нельзя замыкаться в своей собственной скорлупе, а уж народным мастерам – тем более!Поэтому наш центр периодически организует поездки ремесленников Тракайского края за границу Литвы. Мы были уже в Турции, Белоруссии, где обменялись опытом литовские и белорусские мастера поделок из соломы, в Грузии, Албании, Хорватии, Черногории…- Для начала вы должны в соответствующей службе Министерства сельского хозяйства сертифицировать свои изделия. Наш центр помогает подготовиться к этому. Потом вы уже можете претендовать на звание народного мастера, правда, это звание подразумевает, что вы не только что-то искусно делаете сами, но и обучаете своему ремеслу других, в том числе своих детей. И чтобы получить это звание, надо пройти три этапа.- Самый разный, и необязательно пенсионный: например, Мигле Далгедайте-Лучюне, которая уже не в первом поколении печёт хлеб, если я не ошибаюсь, 38 лет. Работающей с мылом Сандре Макутене из Майшягалы до преклонного возраста также ещё очень далеко.И специализация у мастеров – самая разная: Рышарда Козубовска, например, знаменита своими вырезками из бумаги.- Есть мастера, которые занимаются только своими поделками, а кто-то уделяет этому только время, свободное от основной работы. Но это вовсе не значит, что они не прожили бы за счёт своего ремесла, просто у каждого своя ситуация. У нас, например, выросли такие специалисты, которые занимаются только проведением образовательных программ. Им так просто удобнее и интереснее.- А мы всегда понимали, что учим не только какому-то народному ремеслу, но и – в качестве варианта – предлагаем профессию. Сегодня ведь не редкость, когда молодой человек заканчивает школу, а у него о той профессии, к которой он склоняется или его склоняют родители, лишь самые общие представления. И не факт, что эти представления совпадут с реальностью. Если в окружении школьника нет человека с такой профессией, то он вполне может попасть впросак.Сколько вокруг нас таких, кто в вузах получает одну профессию, а потом работает по совершенно другой!А у нас, как правило, дети в рамках наших программ пробуют себя в самых разных ремёслах. Есть даже такой термин – обучение в виде опыта, если я правильно перевела с литовского «patyriminis mokymas».Но даже если будущая профессия молодого человека не будет связана с народными ремёслами, в его жизни, вполне возможно, будет какое-то хобби, которое будет радовать его, а, глядишь, поможет, ещё и заработать что-то. Беседовал Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: Ассоциация культуры и ремёсел Тракайского края Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 113 раз Комментарии