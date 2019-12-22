В сувенирной столице Литвы

Да, в Вильнюсе, на излюбленных туристами тропах, хватает сувениров местных умельцев, но в Тракай, по мнению многих, на душу местного населения и города у старинного замка таких изделий приходится ощутимо больше, чем в нынешней литовской столице. И это во многом заслуга Тракайского центра ремёсел.
- Основная наша продукция – это, конечно же, сувениры, в чём все желающие могут убедиться, посетив наш магазин по адресу ул. Караиму, 41, - так начала свой рассказ Доминика. – Народные мастера сдают нам на реализацию свои поделки, поэтому создание для каждого возможности продавать свои изделия является одной из целей нашей Ассоциации. Тем самым мы поощряем деятельность мелких ремесленников.
Это объединение – общественное некоммерческое предприятие, мы пишем заявки на целевое финансирование проектов в рамках различных конкурсов, а если мы потом получаем финансирование (грант), то используем его на определённую, оговорённую в проекте, деятельность в области просвещения, туризма или развития бизнеса.
В этом году, например, мы получили деньги от Фонда культуры на организацию и проведение лагеря для всех желающих (без каких-либо возрастных ограничений), чтобы изучать традиционные народные ремёсла, были там в том числе и дети из домов опеки. И не только из Тракайского края – приезжали участники и из Молетай, Алитуса, Висагинаса… Проводились и лекции, и мастер-классы.
Участвуем мы также и в неформальном воспитании детей. В рамках проводимой нами программы мы знакомим детей края с основами народных ремёсел, их историей. Занятия проводим или у нас на ул. Караиму, 41, или, когда есть такая возможность, в сёлах, где живут дети.
Нами, в общей сложности, разработано около 40 самых разных программ – как, например, делать леденцы на палочке, подарочные пряники, изделия из соломы, витражи и, естественно, как испечь кибинай…
Стараемся, чтобы такой процесс никоим образом не походил на конвейер: в группе не так уж много детей – 20-25, поскольку мы стараемся уделить максимум внимания каждому ребёнку или взрослому.
При этом мы постоянно привлекаем к такой деятельности народных мастеров, для которых это не только возможность дополнительного заработка, но и наглядное подтверждение того, насколько важен для общества их труд.
Так что источников нашего существования не так уж много – продажи в нашем сувенирном магазине и проведение образовательных программ.
Каждый работник нашего центра на Караиму, 41 должен заработать свою зарплату. Но, на мой взгляд, это хороший стимул для работы. В Литве, к слову, 20 похожих центров народных ремёсел, созданных в соответствии с распоряжением правительства, но только два из них – негосударственные.
Мне кажется, что та модель, по которой мы работаем, наиболее эффективная, поскольку подталкивает к более активной деятельности, не даёт «заснуть».
Помещение, в котором мы находимся, нам предоставило самоуправление, но расходы на его содержание ложатся на нас.
Попутно замечу, что забота о сохранении и развитии традиционных народных ремёсел является функцией самоуправления, которую местные власти передали нам.
Директором данного центра на зарплате я работаю только полгода, но до этого я была тесно с ним связана более десяти лет, как говорится, на общественных началах. Курировала также ярмарки, которые проводятся на Масленицу, на День города и Жолинес.
В 2010 году, к слову, когда у нас была первая такая ярмарка, на неё приехало 120 ремесленников со всей Литвы, но только три из них были из Тракай. И мне стало страшно, что так мало у нас активных ремесленников.
Но вот теперь мы готовим издание о народных мастерах нашего края, и в нём информация уже о 200 активных ремесленниках.
Такому росту во многом способствует тот факт, что мы не только рассказываем о том, что такое народные ремёсла, но и обучаем людей в сельской местности азам предприимчивости, основам малого бизнеса.
Не хочу утомлять читателей «Обзора» подробностями, подчеркну лишь то, что у нас в Литве существует очень лояльная для народных мастеров налоговая система, но о её преимуществах, к сожалению, знают далеко не все жители села, где сегодня, к слову, не так уж много работы.
Мы также помогаем народным мастерам с получением в Министерстве сельского хозяйства сертификатов на их продукцию, если у них это уже семейное ремесло, то есть уже передаётся из поколения в поколение. На сегодня в нашем крае уже более 20 таких семей.
- Но чем больше в районе народных мастеров, то тем острее конкуренция! Как с этим быть?
- На самом деле, чем больше в районе ремесленников, тем теснее сотрудничество между ними. Скажем, вы делаете поделки из соломы или пряники, к вам обращается покупатель, а у вас нет интересующего товара. Вы звоните своему «конкуренту», выясняете, есть ли нужное у него и предлагаете покупателю адрес «конкурента». Точно так же в такой ситуации поступит и ваш «конкурент», поскольку главное – чтобы покупатель знал, что здесь он всегда найдёт нужное.
Мы проводим различные опросы среди членов нашей ассоциации, а их у нас уже четыре десятка, и результаты таких опросов подтверждают, что от сотрудничества ремесленники выигрывают гораздо больше, чем могли бы проиграть из-за конкурентной борьбы. Ведь чем больше сведений о тебе из самых разных источников, тем больше шансов получить новых покупателей. И возможности нашего центра в этом плане трудно переоценить: если кто-то обратится в наш центр в поисках какого-то товара, то нам проще найти нужное у наших мастеров.
Я уже не говорю, что каждому из нас нельзя замыкаться в своей собственной скорлупе, а уж народным мастерам – тем более!
Поэтому наш центр периодически организует поездки ремесленников Тракайского края за границу Литвы. Мы были уже в Турции, Белоруссии, где обменялись опытом литовские и белорусские мастера поделок из соломы, в Грузии, Албании, Хорватии, Черногории…
- Чтобы стать народным мастером, надо полагать, не обязательно жить в деревне. Какие ступени, например, я должен пройти, чтобы мог именоваться народным мастером?
- Для начала вы должны в соответствующей службе Министерства сельского хозяйства сертифицировать свои изделия. Наш центр помогает подготовиться к этому. Потом вы уже можете претендовать на звание народного мастера, правда, это звание подразумевает, что вы не только что-то искусно делаете сами, но и обучаете своему ремеслу других, в том числе своих детей. И чтобы получить это звание, надо пройти три этапа.
- И каков возраст ваших мастеров?
- Самый разный, и необязательно пенсионный: например, Мигле Далгедайте-Лучюне, которая уже не в первом поколении печёт хлеб, если я не ошибаюсь, 38 лет. Работающей с мылом Сандре Макутене из Майшягалы до преклонного возраста также ещё очень далеко.
И специализация у мастеров – самая разная: Рышарда Козубовска, например, знаменита своими вырезками из бумаги.
- А насколько доходы ремесленников позволяют им прожить только за счёт такой деятельности?
- Есть мастера, которые занимаются только своими поделками, а кто-то уделяет этому только время, свободное от основной работы. Но это вовсе не значит, что они не прожили бы за счёт своего ремесла, просто у каждого своя ситуация. У нас, например, выросли такие специалисты, которые занимаются только проведением образовательных программ. Им так просто удобнее и интереснее.
- Не так давно мне довелось познакомиться с результатами одного исследования, которые утверждают, что в ближайшие десятилетия неизбежно вырастет востребованность умельцев, способных что-то делать собственными руками и на очень высоком уровне. Как слесарь высшего разряда Алексея Баталова из фильма «Москва слезам не верит».
- А мы всегда понимали, что учим не только какому-то народному ремеслу, но и – в качестве варианта – предлагаем профессию. Сегодня ведь не редкость, когда молодой человек заканчивает школу, а у него о той профессии, к которой он склоняется или его склоняют родители, лишь самые общие представления. И не факт, что эти представления совпадут с реальностью. Если в окружении школьника нет человека с такой профессией, то он вполне может попасть впросак.
Сколько вокруг нас таких, кто в вузах получает одну профессию, а потом работает по совершенно другой!
А у нас, как правило, дети в рамках наших программ пробуют себя в самых разных ремёслах. Есть даже такой термин – обучение в виде опыта, если я правильно перевела с литовского «patyriminis mokymas».
Но даже если будущая профессия молодого человека не будет связана с народными ремёслами, в его жизни, вполне возможно, будет какое-то хобби, которое будет радовать его, а, глядишь, поможет, ещё и заработать что-то.
Фоторепортаж Виктора Грецкаса," Обзор"
Это объединение – общественное некоммерческое предприятие, мы пишем заявки на целевое финансирование проектов в рамках различных конкурсов, а если мы потом получаем финансирование (грант), то используем его на определённую, оговорённую в проекте, деятельность в области просвещения, туризма или развития бизнеса.
В этом году, например, мы получили деньги от Фонда культуры на организацию и проведение лагеря для всех желающих (без каких-либо возрастных ограничений), чтобы изучать традиционные народные ремёсла, были там в том числе и дети из домов опеки. И не только из Тракайского края – приезжали участники и из Молетай, Алитуса, Висагинаса… Проводились и лекции, и мастер-классы.
Участвуем мы также и в неформальном воспитании детей. В рамках проводимой нами программы мы знакомим детей края с основами народных ремёсел, их историей. Занятия проводим или у нас на ул. Караиму, 41, или, когда есть такая возможность, в сёлах, где живут дети.
Нами, в общей сложности, разработано около 40 самых разных программ – как, например, делать леденцы на палочке, подарочные пряники, изделия из соломы, витражи и, естественно, как испечь кибинай…
Стараемся, чтобы такой процесс никоим образом не походил на конвейер: в группе не так уж много детей – 20-25, поскольку мы стараемся уделить максимум внимания каждому ребёнку или взрослому.
При этом мы постоянно привлекаем к такой деятельности народных мастеров, для которых это не только возможность дополнительного заработка, но и наглядное подтверждение того, насколько важен для общества их труд.
Так что источников нашего существования не так уж много – продажи в нашем сувенирном магазине и проведение образовательных программ.
Каждый работник нашего центра на Караиму, 41 должен заработать свою зарплату. Но, на мой взгляд, это хороший стимул для работы. В Литве, к слову, 20 похожих центров народных ремёсел, созданных в соответствии с распоряжением правительства, но только два из них – негосударственные.
Мне кажется, что та модель, по которой мы работаем, наиболее эффективная, поскольку подталкивает к более активной деятельности, не даёт «заснуть».
Помещение, в котором мы находимся, нам предоставило самоуправление, но расходы на его содержание ложатся на нас.
Попутно замечу, что забота о сохранении и развитии традиционных народных ремёсел является функцией самоуправления, которую местные власти передали нам.
Директором данного центра на зарплате я работаю только полгода, но до этого я была тесно с ним связана более десяти лет, как говорится, на общественных началах. Курировала также ярмарки, которые проводятся на Масленицу, на День города и Жолинес.
В 2010 году, к слову, когда у нас была первая такая ярмарка, на неё приехало 120 ремесленников со всей Литвы, но только три из них были из Тракай. И мне стало страшно, что так мало у нас активных ремесленников.
Но вот теперь мы готовим издание о народных мастерах нашего края, и в нём информация уже о 200 активных ремесленниках.
Такому росту во многом способствует тот факт, что мы не только рассказываем о том, что такое народные ремёсла, но и обучаем людей в сельской местности азам предприимчивости, основам малого бизнеса.
Не хочу утомлять читателей «Обзора» подробностями, подчеркну лишь то, что у нас в Литве существует очень лояльная для народных мастеров налоговая система, но о её преимуществах, к сожалению, знают далеко не все жители села, где сегодня, к слову, не так уж много работы.
Мы также помогаем народным мастерам с получением в Министерстве сельского хозяйства сертификатов на их продукцию, если у них это уже семейное ремесло, то есть уже передаётся из поколения в поколение. На сегодня в нашем крае уже более 20 таких семей.
- Но чем больше в районе народных мастеров, то тем острее конкуренция! Как с этим быть?
- На самом деле, чем больше в районе ремесленников, тем теснее сотрудничество между ними. Скажем, вы делаете поделки из соломы или пряники, к вам обращается покупатель, а у вас нет интересующего товара. Вы звоните своему «конкуренту», выясняете, есть ли нужное у него и предлагаете покупателю адрес «конкурента». Точно так же в такой ситуации поступит и ваш «конкурент», поскольку главное – чтобы покупатель знал, что здесь он всегда найдёт нужное.
Мы проводим различные опросы среди членов нашей ассоциации, а их у нас уже четыре десятка, и результаты таких опросов подтверждают, что от сотрудничества ремесленники выигрывают гораздо больше, чем могли бы проиграть из-за конкурентной борьбы. Ведь чем больше сведений о тебе из самых разных источников, тем больше шансов получить новых покупателей. И возможности нашего центра в этом плане трудно переоценить: если кто-то обратится в наш центр в поисках какого-то товара, то нам проще найти нужное у наших мастеров.
Я уже не говорю, что каждому из нас нельзя замыкаться в своей собственной скорлупе, а уж народным мастерам – тем более!
Поэтому наш центр периодически организует поездки ремесленников Тракайского края за границу Литвы. Мы были уже в Турции, Белоруссии, где обменялись опытом литовские и белорусские мастера поделок из соломы, в Грузии, Албании, Хорватии, Черногории…
- Чтобы стать народным мастером, надо полагать, не обязательно жить в деревне. Какие ступени, например, я должен пройти, чтобы мог именоваться народным мастером?
- Для начала вы должны в соответствующей службе Министерства сельского хозяйства сертифицировать свои изделия. Наш центр помогает подготовиться к этому. Потом вы уже можете претендовать на звание народного мастера, правда, это звание подразумевает, что вы не только что-то искусно делаете сами, но и обучаете своему ремеслу других, в том числе своих детей. И чтобы получить это звание, надо пройти три этапа.
- И каков возраст ваших мастеров?
- Самый разный, и необязательно пенсионный: например, Мигле Далгедайте-Лучюне, которая уже не в первом поколении печёт хлеб, если я не ошибаюсь, 38 лет. Работающей с мылом Сандре Макутене из Майшягалы до преклонного возраста также ещё очень далеко.
И специализация у мастеров – самая разная: Рышарда Козубовска, например, знаменита своими вырезками из бумаги.
- А насколько доходы ремесленников позволяют им прожить только за счёт такой деятельности?
- Есть мастера, которые занимаются только своими поделками, а кто-то уделяет этому только время, свободное от основной работы. Но это вовсе не значит, что они не прожили бы за счёт своего ремесла, просто у каждого своя ситуация. У нас, например, выросли такие специалисты, которые занимаются только проведением образовательных программ. Им так просто удобнее и интереснее.
- Не так давно мне довелось познакомиться с результатами одного исследования, которые утверждают, что в ближайшие десятилетия неизбежно вырастет востребованность умельцев, способных что-то делать собственными руками и на очень высоком уровне. Как слесарь высшего разряда Алексея Баталова из фильма «Москва слезам не верит».
- А мы всегда понимали, что учим не только какому-то народному ремеслу, но и – в качестве варианта – предлагаем профессию. Сегодня ведь не редкость, когда молодой человек заканчивает школу, а у него о той профессии, к которой он склоняется или его склоняют родители, лишь самые общие представления. И не факт, что эти представления совпадут с реальностью. Если в окружении школьника нет человека с такой профессией, то он вполне может попасть впросак.
Сколько вокруг нас таких, кто в вузах получает одну профессию, а потом работает по совершенно другой!
А у нас, как правило, дети в рамках наших программ пробуют себя в самых разных ремёслах. Есть даже такой термин – обучение в виде опыта, если я правильно перевела с литовского «patyriminis mokymas».
Но даже если будущая профессия молодого человека не будет связана с народными ремёслами, в его жизни, вполне возможно, будет какое-то хобби, которое будет радовать его, а, глядишь, поможет, ещё и заработать что-то.
Фоторепортаж Виктора Грецкаса," Обзор"
Беседовал Александр ШАХОВ, "Обзор"
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Ассоциация культуры и ремёсел Тракайского края
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197