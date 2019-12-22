Время делиться добром 🔊 Воспроизвести Накануне Рождества в редакцию газеты «Обзор» пришла необычная поздравительная открытка. С первого взгляда трудно было сказать, самодельная ли это открытка или она всё же напечатана «машинным» способом.



На обложке – явно детский рисунок и небольшое пояснение: «Открытку создали дети семейных домов Папарчяй и св. Юозапаса».



Отправитель – литовская группа «INREAL», в которую входят закрытые акционерные общества «Inreal», «Inreal GEO» и «Inreal valdymas», занимающиеся, в первую очередь, реализацией и сопровождением проектов в области недвижимости.



«Обзор» попросил руководителя службы маркетинга и коммуникаций группы «INREAL» Руту Мярчайтене рассказать историю появления упомянутой рождественской открытки.



- С семейными домами Папарчяй и святого Юозапаса мы дружим уже немало лет. Воспитанники этих домов являются постоянными участниками летних мероприятий «INREAL vasara vaikams», которые наша группа проводит традиционно в Смильтине. Вот как раз во время такой встречи этим летом и родилась идея создать совместно рождественские послания – открытки ручной работы, которыми мы сейчас и поздравляем с наступающими рождественскими праздниками своих клиентов и партнёров. Ведь Рождество – это время, когда хочется делиться, дарить, и речь идёт не только о денежной поддержке, но и об общении, совместной деятельности, жизни рядом. Чаще всего, именно в этом наиболее нуждается каждый из нас, - сказала Рута Мярчайтене. На обложке – явно детский рисунок и небольшое пояснение: «Открытку создали дети семейных домов Папарчяй и св. Юозапаса».Отправитель – литовская группа «INREAL», в которую входят закрытые акционерные общества «Inreal», «Inreal GEO» и «Inreal valdymas», занимающиеся, в первую очередь, реализацией и сопровождением проектов в области недвижимости.«Обзор» попросил руководителя службы маркетинга и коммуникаций группы «INREAL» Руту Мярчайтене рассказать историю появления упомянутой рождественской открытки.- С семейными домами Папарчяй и святого Юозапаса мы дружим уже немало лет. Воспитанники этих домов являются постоянными участниками летних мероприятий «INREAL vasara vaikams», которые наша группа проводит традиционно в Смильтине. Вот как раз во время такой встречи этим летом и родилась идея создать совместно рождественские послания – открытки ручной работы, которыми мы сейчас и поздравляем с наступающими рождественскими праздниками своих клиентов и партнёров. Ведь Рождество – это время, когда хочется делиться, дарить, и речь идёт не только о денежной поддержке, но и об общении, совместной деятельности, жизни рядом. Чаще всего, именно в этом наиболее нуждается каждый из нас, - сказала Рута Мярчайтене. Символично, что совсем недавно группа «INREAL» в конкурсе «За гармоничное развитие» («Už darnią plėtrą») была признана победителем в номинации «Лучший общественный проект всех времён». Так был оценён Детский дневной центр, расположившийся в Павильнисском региональном парке (Вильнюс, ул. А.Коелавичяус, 1).



В реконструированном здании, отвечающем ныне энергетическим требованиям класса А+ и площадью 1420 квадратных метров, обосновалась студия искусств «Diemedis». Её посещают 186 детей – 92 дошкольника и 94 ученика первых-пятых классов. Инвестиции в реконструкцию составили 1,9 млн евро. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: рождество Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 96 раз Комментарии