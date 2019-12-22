В мире русской литературы Литвы - революция 🔊 Воспроизвести В минувшую пятницу, 13 декабря, в Вильнюсе, в Доме-музее Адама Мицкевича, состоялось событие, знаменательное не только для русских литераторов Литвы, но и для русской культуры в целом.



На это обращали внимание многие из выступавших на презентации трёхтомника «Антология русской поэзии Литвы», включившего в себя 342 связанных с Литвой автора с XII века по сегодняшний день.



Это уникальное издание вышло силами вильнюсского литературного объединения русскоязычных поэтов и писателей «Логос» во главе с недавно занявшим место председателя объединения Владимиром Кольцовым-Навроцким, чья активная деятельность уже позволила «Логосу» издать при финансовой поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы такие альманахи, как «Присутствие непостижимой силы», «Зов Вильны» и «Здесь всё – Литва». В издании антологии департамент также помог. На это обращали внимание многие из выступавших на презентации трёхтомника «Антология русской поэзии Литвы», включившего в себя 342 связанных с Литвой автора с XII века по сегодняшний день.Это уникальное издание вышло силами вильнюсского литературного объединения русскоязычных поэтов и писателей «Логос» во главе с недавно занявшим место председателя объединения Владимиром Кольцовым-Навроцким, чья активная деятельность уже позволила «Логосу» издать при финансовой поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы такие альманахи, как «Присутствие непостижимой силы», «Зов Вильны» и «Здесь всё – Литва». В издании антологии департамент также помог. Редактором сборника «Здесь всё – Литва» и трёхтомника «Антологии русской поэзии Литвы» является поэт, секретарь «Логоса» Анна Тураносова-Абрас. Именно ей около 5 лет назад пришла в голову мысль создать антологию русских поэтов Литвы после того, как в её руки попало подобное издание, изданное в Латвии, в Латгалии, - двухтомник «Русская поэзия Латвии».



Изначально предполагалось, что антологией займётся Международная ассоциация писателей и публицистов, но В.Кольцов-Навроцкий опередил её со своей инициативой.



На презентации антологии, которую вела поэт, редактор и издатель Елена Шеремет, в своём приветственном слове представившая экскурс в историю русской словесности Литвы, собрались видные литераторы Литвы, среди которых - Виталий Асовский, Елена Бахметьева, Олег Долгунов, Георгий Почуев, председатель Союза писателей Литвы Бируте Йокушайте-Аугустинене, Александр Снежко, Сергей Лавров и многие другие.



Приехали и атташе Посольства России в Литве Кира Ширшина, в своём очень тёплом приветственном слове назвавшая издание «путеводителем по русской поэзии», и профессор Павел Лавринец, чьё выступление было пронизано юмором. Он, в частности, памятуя о своих беседах с В.Кольцовым-Навроцким, назвал всех причастных к трёхтомнику «соучастниками». П.Лавринцу принадлежит одна из вступительных статей к изданию, и он видит в нём не только книгу, но и учебник для многих поколений студентов. Глава РО МАПП в Литве Лев Месенгисер также высоко оценил новое издание.



Говоря об антологии, все однозначно сходились на том, что это, по выражению А.Тураносовой-Абрас, «революция в мире современной литовской литературы, явление, которое мы сможем истинно оценить лишь годы спустя». Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Антология русской поэзии Литвы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 157 раз Комментарии