В мире русской литературы Литвы - революция 

На это обращали внимание многие из выступавших на презентации трёхтомника «Антология русской поэзии Литвы», включившего в себя 342 связанных с Литвой автора с XII века по сегодняшний день.
Это уникальное издание вышло силами вильнюсского литературного объединения русскоязычных поэтов и писателей «Логос» во главе с недавно занявшим место председателя объединения Владимиром Кольцовым-Навроцким, чья активная деятельность уже позволила «Логосу» издать при финансовой поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы такие альманахи, как «Присутствие непостижимой силы», «Зов Вильны» и «Здесь всё – Литва». В издании антологии департамент также помог.
Редактором сборника «Здесь всё – Литва» и трёхтомника «Антологии русской поэзии Литвы» является поэт, секретарь «Логоса» Анна Тураносова-Абрас. Именно ей около 5 лет назад пришла в голову мысль создать антологию русских поэтов Литвы после того, как в её руки попало подобное издание, изданное в Латвии, в Латгалии, - двухтомник «Русская поэзия Латвии».
Изначально предполагалось, что антологией займётся Международная ассоциация писателей и публицистов, но В.Кольцов-Навроцкий опередил её со своей инициативой.
На презентации антологии, которую вела поэт, редактор и издатель Елена Шеремет, в своём приветственном слове представившая экскурс в историю русской словесности Литвы, собрались видные литераторы Литвы, среди которых - Виталий Асовский, Елена Бахметьева, Олег Долгунов, Георгий Почуев, председатель Союза писателей Литвы Бируте Йокушайте-Аугустинене, Александр Снежко, Сергей Лавров и многие другие.
Приехали и атташе Посольства России в Литве Кира Ширшина, в своём очень тёплом приветственном слове назвавшая издание «путеводителем по русской поэзии», и профессор Павел Лавринец, чьё выступление было пронизано юмором. Он, в частности, памятуя о своих беседах с В.Кольцовым-Навроцким, назвал всех причастных к трёхтомнику «соучастниками». П.Лавринцу принадлежит одна из вступительных статей к изданию, и он видит в нём не только книгу, но и учебник для многих поколений студентов. Глава РО МАПП в Литве Лев Месенгисер также высоко оценил новое издание.
Говоря об антологии, все однозначно сходились на том, что это, по выражению А.Тураносовой-Абрас, «революция в мире современной литовской литературы, явление, которое мы сможем истинно оценить лишь годы спустя».
Изначально предполагалось, что антологией займётся Международная ассоциация писателей и публицистов, но В.Кольцов-Навроцкий опередил её со своей инициативой.
На презентации антологии, которую вела поэт, редактор и издатель Елена Шеремет, в своём приветственном слове представившая экскурс в историю русской словесности Литвы, собрались видные литераторы Литвы, среди которых - Виталий Асовский, Елена Бахметьева, Олег Долгунов, Георгий Почуев, председатель Союза писателей Литвы Бируте Йокушайте-Аугустинене, Александр Снежко, Сергей Лавров и многие другие.
Приехали и атташе Посольства России в Литве Кира Ширшина, в своём очень тёплом приветственном слове назвавшая издание «путеводителем по русской поэзии», и профессор Павел Лавринец, чьё выступление было пронизано юмором. Он, в частности, памятуя о своих беседах с В.Кольцовым-Навроцким, назвал всех причастных к трёхтомнику «соучастниками». П.Лавринцу принадлежит одна из вступительных статей к изданию, и он видит в нём не только книгу, но и учебник для многих поколений студентов. Глава РО МАПП в Литве Лев Месенгисер также высоко оценил новое издание.
Говоря об антологии, все однозначно сходились на том, что это, по выражению А.Тураносовой-Абрас, «революция в мире современной литовской литературы, явление, которое мы сможем истинно оценить лишь годы спустя».