Памятный день 🔊 Воспроизвести



78 лет назад, 18 декабря 1941 года, наступил долгожданный день для всех живущих как в Литве, так и по воле судьбы оказавшихся далеко за её пределами литовцев и вообще граждан Литвы.



18 декабря 1941 года – день рождения 16-й Литовской стрелковой дивизии, вставшей на борьбу с фашизмом, чтобы, одержав Победу, освободить многострадальную Родину от ненавистного оккупанта.



Непростой и трудный путь был пройден до заветной цели. Граждане Латвии и Эстонии, проживающие в России, уже успешно воевали на фронтах в составе национальных военных соединений, даже участвовали в обороне Москвы, показывая высокую военную выучку и героизм.



После обращения литовского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии Литвы правительство СССР своим постановлением разрешило в составе Красной Армии, входящей в антигитлеровскую коалицию, организовать литовское соединение. 18 декабря 1941 года – день рождения 16-й Литовской стрелковой дивизии, вставшей на борьбу с фашизмом, чтобы, одержав Победу, освободить многострадальную Родину от ненавистного оккупанта.Непростой и трудный путь был пройден до заветной цели. Граждане Латвии и Эстонии, проживающие в России, уже успешно воевали на фронтах в составе национальных военных соединений, даже участвовали в обороне Москвы, показывая высокую военную выучку и героизм.После обращения литовского правительства и Центрального комитета Коммунистической партии Литвы правительство СССР своим постановлением разрешило в составе Красной Армии, входящей в антигитлеровскую коалицию, организовать литовское соединение.



Первым командиром дивизии стал генерал-майор Ф.Жемайтис, после боёв зимой 1943 г. его сменил генерал-майор В.Карвялис, начальником штаба был подполковник В.Мотека.



Основным костяком командного состава были офицеры, окончившие Вильнюсское военное пехотное училище, и бывшие офицеры предвоенной Литовской армии, служившие в 29-м военном корпусе Советской армии.



Летом 1942 года дивизия была уже в полном составе, обучена и подготовлена к боям, а 15 сентября все полки отправились на фронт.



Путь к исходным позициям был очень труден: сильные метели, крепкие морозы. Первые семь дней боёв были омрачены тем, что задачи, поставленные перед 16-й Литовской стрелковой дивизией, не были выполнены. Были большие потери. Около села Алексеевка 16-я Литовская дивизия потеряла очень много воинов.



18 декабря 2019 г. по случаю годовщины со дня формирования 16 Литовской стрелковой дивизии Генеральный консул А.Г.Грачев и сотрудники Генконсульства совместно с руководителями ведущих ветеранских организаций возложили на центральном воинском мемориале г.Клайпеды цветы и венки в память о вкладе дивизии в освобождение города от немецко-фашистских захватчиков.







У меня есть некоторые данные из архива в Подольске. Вот они: Брянский фронт в районе Алексеевка - Егорьевка - Экономичино – Нагорный, пришло 11 тысяч воинов вместе с командным составом, а общие потери составили 4884 человека, из них погибших - 1328. Только в Нагорном погибло 2700 человек. Это уже почти половина всего состава дивизии. Дивизия была снята с фронта и отправлена на пополнение, а потом направлена на другие участки фронта.



Должен сказать, что в дальнейших боях дивизия показала себя с лучшей стороны, внеся большой вклад в освобождение Орловской земли - 120 населённых пунктов освобождено от немецко-фашистских захватчиков.



Дивизия держала фронт, не давая немецкому командованию снять ни одного подразделения для наступления на других участках. Наши потери в общем военном плане были оправданны, они способствовали успеху на других направлениях.



А после была Орловско-Курская дуга. Там начинался перелом в войне. Участвуя в этой судьбоносной кампании, дивизия стояла насмерть и не пропустила немецкие войска на своём участке обороны. Оправдала доверие командования. За это она получила благодарность главнокомандующего И.Сталина и командующего войсками фронта. После этого наша дивизия была уже постоянно в боях, немцы отступали под нажимом Красной Армии и проиграли битву.



Началось успешное наступление, в котором активно участвовала 16-я Литовская стрелковая дивизия.



Я часто вспоминаю дни моего пребывания в дивизии. Вспоминаю с гордостью. Мне пришлось служить с солдатами и офицерами, которые прошли с боями по Орловской земле. Когда я был моложе, то несколько раз приезжал в город Орёл, для того чтобы посетить Алексеевку, где похоронены многие воины 16-й Литовской стрелковой дивизии, возлагал на их могилы цветы и венки.



Хочу поблагодарить жителей села за то, что они очень хорошо ухаживают за этими захоронениями.



Я испытываю чувство благодарности к людям, которые живут в селе. В один из последних приездов ветераны войны из Орловской области вручили мне памятную медаль. Эту медаль я ношу с гордостью. Для меня это очень ценный подарок. И для меня, и для моих воевавших товарищей, для всех литовцев, которые участвовали в войне, для молодёжи это символизирует дружбу и близкие отношения с русским народом.



Если бы не было существовавшей в тот период дружбы народов, то 16-я Литовская стрелковая дивизия, конечно же, одна не смогла бы освободить Литву от немецко-фашистских захватчиков. Литву, в том числе и город-порт Клайпеду, освобождали многие воинские части Красной Армии.



Подсчитано, что в боях участвовало более 2 миллионов человек, чтобы выбить оккупантов с территории Литовской, Латвийской и других республик.



Всего в Красной Армии служило 150 тысяч литовцев. Для небольшого народа это немалый вклад в общую Победу.



К сожалению, в настоящее время наши органы власти, телевидение, радио и газеты на литовском языке, которые выходят во время государственных мероприятий и памятных дней, забывают упомянуть 16-ю Литовскую стрелковую дивизию и её военные действия против немецко-фашистских захватчиков, замалчивают её вклад, как и всей Советской армии.



Воины дивизии участвовали и громили немецкие войска, в ходе Шяуляйской военной операции освобождали Жямайтию, а также от Кяльме до Тильзита.



Особенно жаркие бои были 10 октября 1944 года в районе деревни Усенай (Шилальский район). За бои в Жямайтии дивизия награждена орденом Боевого Красного Знамени, несколько солдат и офицеров были награждены орденами и боевыми медалями, а воины Б.Цинделис, В.Федотов, Ф.Лысенко, С.Шейнаускас, К.Шурас, С.Терентьев, Г.Ужпалис, В.Виленскис, Ф.Зацепилов и другие стали героями Советского Союза, в том числе и мой командир взвода разведчиков Б.Гегжна.



К сожалению, об этой странице в истории Литвы и литовского народа нынче говорят мало. Это печально и очень нас настораживает. Эта ошибка в воспитании молодых людей может повлиять на патриотическое воспитание. Наша организация, которая всё время уменьшается, не может много сделать, если этого не делают другие общественные организации и власть Литовского государства.



Отношение России к памяти о войне совсем иное. В этом году я наблюдал шествие по улицам Москвы «Бессмертного полка». Впереди колонны шёл президент РФ Владимир Путин, с ним рядом шёл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и нёс портрет Героя Советского Союза, моего хорошего знакомого, майора 16-й Литовской стрелковой дивизии, командира батальона В.Виленскиса. Я был просто удивлён. Это замечательно, поскольку нужно чествовать своих героев. Наша организация помогает этому по мере своих возможностей.



Мы постоянно вспоминаем 16-ю Литовскую стрелковую дивизию. В 2017 году вышла моя книга, в том числе и о 16-й Литовской стрелковой дивизии. Она называется «90 лет в строю». Книга пользуется успехом у наших читателей, мы дарим её всем желающим.



В этом году мы решили выпустить книгу с воспоминаниями ветеранов 16-й Литовской стрелковой дивизии о событиях, которые я тоже пережил. Я думаю, что эта книга ещё раз напомнит о прошлых днях и бойцах, воевавших в прославленной Литовской дивизии.



От имени Республиканского комитета организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поздравляю всех ветеранов по случаю годовщины образования 16-й Литовской стрелковой Красно­знамённой Клайпедской дивизии. Балахна, Правдинск и Городецк Горьковской области - здесь начало истории 16-й Литовской стрелковой дивизии. 18 декабря стал днём её рождения, который мы отмечаем каждый год. Мы верим, что после нашего ухода эту дату не забудут и наши потомки, и историки нашего государства.Первым командиром дивизии стал генерал-майор Ф.Жемайтис, после боёв зимой 1943 г. его сменил генерал-майор В.Карвялис, начальником штаба был подполковник В.Мотека.Основным костяком командного состава были офицеры, окончившие Вильнюсское военное пехотное училище, и бывшие офицеры предвоенной Литовской армии, служившие в 29-м военном корпусе Советской армии.Летом 1942 года дивизия была уже в полном составе, обучена и подготовлена к боям, а 15 сентября все полки отправились на фронт.Путь к исходным позициям был очень труден: сильные метели, крепкие морозы. Первые семь дней боёв были омрачены тем, что задачи, поставленные перед 16-й Литовской стрелковой дивизией, не были выполнены. Были большие потери. Около села Алексеевка 16-я Литовская дивизия потеряла очень много воинов.У меня есть некоторые данные из архива в Подольске. Вот они: Брянский фронт в районе Алексеевка - Егорьевка - Экономичино – Нагорный, пришло 11 тысяч воинов вместе с командным составом, а общие потери составили 4884 человека, из них погибших - 1328. Только в Нагорном погибло 2700 человек. Это уже почти половина всего состава дивизии. Дивизия была снята с фронта и отправлена на пополнение, а потом направлена на другие участки фронта.Должен сказать, что в дальнейших боях дивизия показала себя с лучшей стороны, внеся большой вклад в освобождение Орловской земли - 120 населённых пунктов освобождено от немецко-фашистских захватчиков.Дивизия держала фронт, не давая немецкому командованию снять ни одного подразделения для наступления на других участках. Наши потери в общем военном плане были оправданны, они способствовали успеху на других направлениях.А после была Орловско-Курская дуга. Там начинался перелом в войне. Участвуя в этой судьбоносной кампании, дивизия стояла насмерть и не пропустила немецкие войска на своём участке обороны. Оправдала доверие командования. За это она получила благодарность главнокомандующего И.Сталина и командующего войсками фронта. После этого наша дивизия была уже постоянно в боях, немцы отступали под нажимом Красной Армии и проиграли битву.Началось успешное наступление, в котором активно участвовала 16-я Литовская стрелковая дивизия.Я часто вспоминаю дни моего пребывания в дивизии. Вспоминаю с гордостью. Мне пришлось служить с солдатами и офицерами, которые прошли с боями по Орловской земле. Когда я был моложе, то несколько раз приезжал в город Орёл, для того чтобы посетить Алексеевку, где похоронены многие воины 16-й Литовской стрелковой дивизии, возлагал на их могилы цветы и венки.Хочу поблагодарить жителей села за то, что они очень хорошо ухаживают за этими захоронениями.Я испытываю чувство благодарности к людям, которые живут в селе. В один из последних приездов ветераны войны из Орловской области вручили мне памятную медаль. Эту медаль я ношу с гордостью. Для меня это очень ценный подарок. И для меня, и для моих воевавших товарищей, для всех литовцев, которые участвовали в войне, для молодёжи это символизирует дружбу и близкие отношения с русским народом.Если бы не было существовавшей в тот период дружбы народов, то 16-я Литовская стрелковая дивизия, конечно же, одна не смогла бы освободить Литву от немецко-фашистских захватчиков. Литву, в том числе и город-порт Клайпеду, освобождали многие воинские части Красной Армии.Подсчитано, что в боях участвовало более 2 миллионов человек, чтобы выбить оккупантов с территории Литовской, Латвийской и других республик.Всего в Красной Армии служило 150 тысяч литовцев. Для небольшого народа это немалый вклад в общую Победу.К сожалению, в настоящее время наши органы власти, телевидение, радио и газеты на литовском языке, которые выходят во время государственных мероприятий и памятных дней, забывают упомянуть 16-ю Литовскую стрелковую дивизию и её военные действия против немецко-фашистских захватчиков, замалчивают её вклад, как и всей Советской армии.Воины дивизии участвовали и громили немецкие войска, в ходе Шяуляйской военной операции освобождали Жямайтию, а также от Кяльме до Тильзита.Особенно жаркие бои были 10 октября 1944 года в районе деревни Усенай (Шилальский район). За бои в Жямайтии дивизия награждена орденом Боевого Красного Знамени, несколько солдат и офицеров были награждены орденами и боевыми медалями, а воины Б.Цинделис, В.Федотов, Ф.Лысенко, С.Шейнаускас, К.Шурас, С.Терентьев, Г.Ужпалис, В.Виленскис, Ф.Зацепилов и другие стали героями Советского Союза, в том числе и мой командир взвода разведчиков Б.Гегжна.К сожалению, об этой странице в истории Литвы и литовского народа нынче говорят мало. Это печально и очень нас настораживает. Эта ошибка в воспитании молодых людей может повлиять на патриотическое воспитание. Наша организация, которая всё время уменьшается, не может много сделать, если этого не делают другие общественные организации и власть Литовского государства.Отношение России к памяти о войне совсем иное. В этом году я наблюдал шествие по улицам Москвы «Бессмертного полка». Впереди колонны шёл президент РФ Владимир Путин, с ним рядом шёл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и нёс портрет Героя Советского Союза, моего хорошего знакомого, майора 16-й Литовской стрелковой дивизии, командира батальона В.Виленскиса. Я был просто удивлён. Это замечательно, поскольку нужно чествовать своих героев. Наша организация помогает этому по мере своих возможностей.Мы постоянно вспоминаем 16-ю Литовскую стрелковую дивизию. В 2017 году вышла моя книга, в том числе и о 16-й Литовской стрелковой дивизии. Она называется «90 лет в строю». Книга пользуется успехом у наших читателей, мы дарим её всем желающим.В этом году мы решили выпустить книгу с воспоминаниями ветеранов 16-й Литовской стрелковой дивизии о событиях, которые я тоже пережил. Я думаю, что эта книга ещё раз напомнит о прошлых днях и бойцах, воевавших в прославленной Литовской дивизии.От имени Республиканского комитета организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поздравляю всех ветеранов по случаю годовщины образования 16-й Литовской стрелковой Красно­знамённой Клайпедской дивизии. Юлюс ДЕКСНИС, председатель организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции и проживающих в Литве , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 190 раз Комментарии