В бюджеты государства и самоуправлений Литвы поступили сверхплановые средства 🔊 Воспроизвести



Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы в январе-ноябре составили 9,676 млрд евро – на 2,6% (248,6 млн евро) больше, чем планировалось, сообщает Министерство финансов.



Доходы госбюджета составили 7,861 млрд евро – на 1,3% (100,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления налогов в госбюджет в этом году составили 7,248 млрд евро и были на 0,6% (45,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.



Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 3,498 млрд евро – на 1,5% (53 млн евро) меньше, чем планировалось. За все подакцизные товары в этом году получено 1,373 млрд евро – на 1,2% (17,4 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.



Налога на прибыль поступило 610,7 млн евро – на 3,3% (19,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в январе - ноябре составили 2,977 млрд евро – на 5% (141,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось.



Доходная часть госбюджета 2019 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств Евросоюза – 10,59 млрд евро. Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы в январе-ноябре составили 9,676 млрд евро – на 2,6% (248,6 млн евро) больше, чем планировалось, сообщает Министерство финансов.Доходы госбюджета составили 7,861 млрд евро – на 1,3% (100,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления налогов в госбюджет в этом году составили 7,248 млрд евро и были на 0,6% (45,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 3,498 млрд евро – на 1,5% (53 млн евро) меньше, чем планировалось. За все подакцизные товары в этом году получено 1,373 млрд евро – на 1,2% (17,4 млн евро) меньше, чем прогнозировалось.Налога на прибыль поступило 610,7 млн евро – на 3,3% (19,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений в январе - ноябре составили 2,977 млрд евро – на 5% (141,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось.Доходная часть госбюджета 2019 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств Евросоюза – 10,59 млрд евро. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество Ключевые слова: бюджет, самоуправления География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии