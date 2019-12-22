Врач, спасшийся от болезни, удивляет своих коллег 🔊 Воспроизвести Врач Александрас Вайтошка (на снимке), многие годы проживающий в Купишкском районе – настоящая ходячая энциклопедия, он с удовольствием делится своим опытом здорового образа жизни, различных оздоровительных мер и процедур. Моложавый и энергичный мужчина удивляет, когда говорит, что ему скоро исполнится 72 года.



Здоровье пошатнулось



Проживающий в Купишкском районе А.Вайтошка - врач в третьем поколении. Его дедушка с материнской стороны был фельдшером российской армии во время Первой мировой войны. Отец А.Вайтошки – врач-терапевт, гинеколог и хирург. Следуя по стопам отца и деда, А.Вайтошка окончил тогдашний Каунасский медицинский институт, стал хирургом и терапевтом.



Ирония судьбы заключается в том, что, заботясь всю жизнь о здоровье других людей, чуть менее десяти лет назад сам Вайтошка стал абсолютно больным. Проживающий в Купишкском районе А.Вайтошка - врач в третьем поколении. Его дедушка с материнской стороны был фельдшером российской армии во время Первой мировой войны. Отец А.Вайтошки – врач-терапевт, гинеколог и хирург. Следуя по стопам отца и деда, А.Вайтошка окончил тогдашний Каунасский медицинский институт, стал хирургом и терапевтом.Ирония судьбы заключается в том, что, заботясь всю жизнь о здоровье других людей, чуть менее десяти лет назад сам Вайтошка стал абсолютно больным.



В поисках информации о своих недугах Вайтошка начал подозревать, что его организм может быть заражён плесенью, т.е., он страдает системным микозом.



«Плесень коварна. Сильный, здоровый организм с ней справляется, но при ослабленном иммунитете плесень активно атакует. Боли в суставах и повреждение сердца – это всё вызванные плесенью осложнения», - говорит врач из Купишкиса. Он признаёт, что до возникновения этих болезней его организм действительно был ослаблен, кроме того, у него были большие переживания из-за потери своих близких.



Всё больше убеждаясь в том, что он страдает системным микозом, А.Вайтошка начал принимать сильнодействующие противогрибковые препараты. Самочувствие начало улучшаться, лекарства принялись убивать грибок, но они вредили печени и почкам.



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Ионизированная вода вместо лекарства



По словам А.Вайтошки, в то время к нему в руки попала книга «Ионизированная вода. Жизнь без болезней». Понимая, что ионизированная вода может помочь ему бороться с отравляющей организм плесенью, он сразу же купил ионизатор воды. Это аппарат, в котором щелочная и кислотная вода производится в специальном сосуде путём электролиза.



«В Литве зачастую всё ещё скептически относятся к ионизированной воде, но её высоко ценят за рубежом. Положительное воздействие ионизированной воды на здоровье признано учёными США, Германии и Японии. В этих странах есть даже клиники, где лечат только ионизированной водой», - сказал А.Вайтошка.



Пейте щелочную воду ежедневно



Щелочная вода - ежедневный напиток А.Вайтошки. Мало того, что он пьёт её каждый день, но также использует для приготовления супа или заваривая чай.



По словам А.Вайтошки, большое преимущество щелочной воды в том, что её коэффициент поверхностного натяжения вдвое меньше, чем у обычной питьевой воды. В результате ионизированная щелочная вода становится гораздо более проницаемой, проникает в каждую клетку и снабжает её кислородом. По словам А.Вайтошки, щелочную воду можно назвать эликсиром молодости, поскольку она обладает очень сильными антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы, т.е. останавливает процесс старения.



Пить щелочную воду рекомендуется для профилактики болезней Альцгеймера, Паркинсона и старческого слабоумия – в литературе описывается, что развитие этих болезней замедляется в разы.



По словам А.Вайтошки, занимающиеся спортом люди также должны заинтересоваться щелочной водой. При её питье нейтрализуется молочная кислота (устраняется жгучая мышечная боль после тяжёлых физических нагрузок), организм снабжается кислородом и энергией. Сам врач говорит, что и он ощутил этот эффект, и теперь может не дышать под водой гораздо дольше, чем в молодости - почти две с половиной минуты. Кроме того, исчезла сонливость, лучше удаётся сконцентрировать внимание и окрепла память.



«При питье щелочной воды мозг лучше снабжается кислородом, а токсины вымываются», - объясняет позитивные изменения в состоянии здоровья А.Вайтошка.



Возможности адаптивности – отличные



По словам А.Вайтошки, зная о возможностях использования ионизированной воды, люди могли бы быть значительно здоровее.



Он заметил, что промывание больного горла мёртвой водой уменьшает боль, а впрыскивание её в нос помогает избавиться от насморка. Кислотная вода может стать отличным помощником при псориазе, грибке ногтей и кожи. А.Вайтошка советует применять кислотные водяные компрессы при пролежнях, ею можно дезинфицировать трудно заживающие раны и трофические язвы.



Врач рекомендует по возвращении домой промывать мёртвой водой нос, горло и руки – это отличная профилактическая мера от гриппа.



Кислотная (мёртвая) вода помогла А.Вайтошке при решении проблем с глазами.



«У меня было установлено вирусное воспаление роговицы глаза. От него нет лекарства, постоянно бывают обострения. Поэтому я начал накладывать на глаза компрессы с мёртвой водой, и это, как оказалось, помогло», - делится своим опытом врач.



А.Вайтошка подчёркивает, что кислотную воду не следует пить постоянно, но она идеально подходит для наружного применения.



Поражает однокурсников



Каждый раз, когда он слышит о людях, поражённых инсультом, А.Вайтошка сожалеет об упущенной возможности предотвратить это.



«Большинство инсультов происходит из-за забитых кровеносных сосудов. Питьё щелочной воды предотвращает слипание эритроцитов, поэтому кровеносные сосуды не забиваются. Между тем антигипертензивные препараты только расширяют основные кровеносные сосуды, но их закупорка продолжается», - убеждён доктор.



По словам А.Вайтошки, чтобы быть здоровым и чувствовать себя хорошо, нужно коренным образом изменить своё мышление и образ жизни. За последние несколько лет он прочитал горы литературы по здоровому образу жизни, нетрадиционной медицине. Причём не только читал, но и применял знания на практике.



«Чистые мысли, здоровое питание и ионизированная вода» - стало основным правилом врача на протяжении последних нескольких лет.



По словам А.Вайтошки, за это время его здоровье изменилось неузнаваемо. «Когда я приезжаю на встречи с однокурсниками, они поражаются моему здоровью и энергии. Я и сам, сравнивая своё нынешнее состояние здоровья с прежним, понимаю, что повернул свои биологические часы назад», - говорит врач.



У скептиков пропадают сомнения, когда он показывает свой паспорт, в который вклеена фотография, сделанная несколько лет назад. На ней изображён болезненно выглядящий мужчина, совсем не похожий на энергичного и моложавого нынешнего А.Вайтошку. «Я не мог пройти по комнате, так уставал. Всё тело онемело, я постоянно кашлял, у меня болели суставы и пробивал холодный пот, хотя на дворе могла быть 30-градусная жара. Более того, кардиологи обнаружили повреждение сердечных клапанов, были слышны ужасные шумы в сердце», - вспоминает он слова коллег-врачей.В поисках информации о своих недугах Вайтошка начал подозревать, что его организм может быть заражён плесенью, т.е., он страдает системным микозом.«Плесень коварна. Сильный, здоровый организм с ней справляется, но при ослабленном иммунитете плесень активно атакует. Боли в суставах и повреждение сердца – это всё вызванные плесенью осложнения», - говорит врач из Купишкиса. Он признаёт, что до возникновения этих болезней его организм действительно был ослаблен, кроме того, у него были большие переживания из-за потери своих близких.Всё больше убеждаясь в том, что он страдает системным микозом, А.Вайтошка начал принимать сильнодействующие противогрибковые препараты. Самочувствие начало улучшаться, лекарства принялись убивать грибок, но они вредили печени и почкам.По словам А.Вайтошки, в то время к нему в руки попала книга «Ионизированная вода. Жизнь без болезней». Понимая, что ионизированная вода может помочь ему бороться с отравляющей организм плесенью, он сразу же купил ионизатор воды. Это аппарат, в котором щелочная и кислотная вода производится в специальном сосуде путём электролиза.«В Литве зачастую всё ещё скептически относятся к ионизированной воде, но её высоко ценят за рубежом. Положительное воздействие ионизированной воды на здоровье признано учёными США, Германии и Японии. В этих странах есть даже клиники, где лечат только ионизированной водой», - сказал А.Вайтошка.Щелочная вода - ежедневный напиток А.Вайтошки. Мало того, что он пьёт её каждый день, но также использует для приготовления супа или заваривая чай.По словам А.Вайтошки, большое преимущество щелочной воды в том, что её коэффициент поверхностного натяжения вдвое меньше, чем у обычной питьевой воды. В результате ионизированная щелочная вода становится гораздо более проницаемой, проникает в каждую клетку и снабжает её кислородом. По словам А.Вайтошки, щелочную воду можно назвать эликсиром молодости, поскольку она обладает очень сильными антиоксидантными свойствами, нейтрализует свободные радикалы, т.е. останавливает процесс старения.Пить щелочную воду рекомендуется для профилактики болезней Альцгеймера, Паркинсона и старческого слабоумия – в литературе описывается, что развитие этих болезней замедляется в разы.По словам А.Вайтошки, занимающиеся спортом люди также должны заинтересоваться щелочной водой. При её питье нейтрализуется молочная кислота (устраняется жгучая мышечная боль после тяжёлых физических нагрузок), организм снабжается кислородом и энергией. Сам врач говорит, что и он ощутил этот эффект, и теперь может не дышать под водой гораздо дольше, чем в молодости - почти две с половиной минуты. Кроме того, исчезла сонливость, лучше удаётся сконцентрировать внимание и окрепла память.«При питье щелочной воды мозг лучше снабжается кислородом, а токсины вымываются», - объясняет позитивные изменения в состоянии здоровья А.Вайтошка.По словам А.Вайтошки, зная о возможностях использования ионизированной воды, люди могли бы быть значительно здоровее.Он заметил, что промывание больного горла мёртвой водой уменьшает боль, а впрыскивание её в нос помогает избавиться от насморка. Кислотная вода может стать отличным помощником при псориазе, грибке ногтей и кожи. А.Вайтошка советует применять кислотные водяные компрессы при пролежнях, ею можно дезинфицировать трудно заживающие раны и трофические язвы.Врач рекомендует по возвращении домой промывать мёртвой водой нос, горло и руки – это отличная профилактическая мера от гриппа.Кислотная (мёртвая) вода помогла А.Вайтошке при решении проблем с глазами.«У меня было установлено вирусное воспаление роговицы глаза. От него нет лекарства, постоянно бывают обострения. Поэтому я начал накладывать на глаза компрессы с мёртвой водой, и это, как оказалось, помогло», - делится своим опытом врач.А.Вайтошка подчёркивает, что кислотную воду не следует пить постоянно, но она идеально подходит для наружного применения.Каждый раз, когда он слышит о людях, поражённых инсультом, А.Вайтошка сожалеет об упущенной возможности предотвратить это.«Большинство инсультов происходит из-за забитых кровеносных сосудов. Питьё щелочной воды предотвращает слипание эритроцитов, поэтому кровеносные сосуды не забиваются. Между тем антигипертензивные препараты только расширяют основные кровеносные сосуды, но их закупорка продолжается», - убеждён доктор.По словам А.Вайтошки, чтобы быть здоровым и чувствовать себя хорошо, нужно коренным образом изменить своё мышление и образ жизни. За последние несколько лет он прочитал горы литературы по здоровому образу жизни, нетрадиционной медицине. Причём не только читал, но и применял знания на практике.«Чистые мысли, здоровое питание и ионизированная вода» - стало основным правилом врача на протяжении последних нескольких лет.По словам А.Вайтошки, за это время его здоровье изменилось неузнаваемо. «Когда я приезжаю на встречи с однокурсниками, они поражаются моему здоровью и энергии. Я и сам, сравнивая своё нынешнее состояние здоровья с прежним, понимаю, что повернул свои биологические часы назад», - говорит врач.У скептиков пропадают сомнения, когда он показывает свой паспорт, в который вклеена фотография, сделанная несколько лет назад. На ней изображён болезненно выглядящий мужчина, совсем не похожий на энергичного и моложавого нынешнего А.Вайтошку. "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: Врач Александрас Вайтошка Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 216 раз Комментарии