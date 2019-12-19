КИД сейма Литвы по инициативе оппозиции отложил решение о назначении послов 🔊 Воспроизвести



Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы в среду по инициативе оппозиции отложил принятие решение о назначении некоторых послов, сообщил член комитета, консерватор Аудронюс Ажубалис.



"Отложить просили представители консерваторов, мотивируя тем, что не хватило времени изучить кандидатуры", – сказал BNS парламентарий.



Кандидатуры послов в КИД рассматриваются в закрытом режиме.



По данным BNS, МИД думает назначить послом в НАТО вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, послом в России – дипломата Эйтвидаса Баярунаса, а послом в Чехии – канцлера МИД Лаймонаса Талат-Кялпшу.



После одобрения КИД кандидатуры представляются правительству, а окончательное решение принимает президент. Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы в среду по инициативе оппозиции отложил принятие решение о назначении некоторых послов, сообщил член комитета, консерватор Аудронюс Ажубалис."Отложить просили представители консерваторов, мотивируя тем, что не хватило времени изучить кандидатуры", – сказал BNS парламентарий.Кандидатуры послов в КИД рассматриваются в закрытом режиме.По данным BNS, МИД думает назначить послом в НАТО вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, послом в России – дипломата Эйтвидаса Баярунаса, а послом в Чехии – канцлера МИД Лаймонаса Талат-Кялпшу.После одобрения КИД кандидатуры представляются правительству, а окончательное решение принимает президент. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: сейм, оппозиция, КИД, назначение, послы География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии