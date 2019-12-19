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КИД сейма Литвы по инициативе оппозиции отложил решение о назначении послов
Комитет по иностранным делам (КИД) сейма Литвы в среду по инициативе оппозиции отложил принятие решение о назначении некоторых послов, сообщил член комитета, консерватор Аудронюс Ажубалис.
"Отложить просили представители консерваторов, мотивируя тем, что не хватило времени изучить кандидатуры", – сказал BNS парламентарий.
Кандидатуры послов в КИД рассматриваются в закрытом режиме.
По данным BNS, МИД думает назначить послом в НАТО вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса, послом в России – дипломата Эйтвидаса Баярунаса, а послом в Чехии – канцлера МИД Лаймонаса Талат-Кялпшу.
После одобрения КИД кандидатуры представляются правительству, а окончательное решение принимает президент.
Ключевые слова: сейм, оппозиция, КИД, назначение, послы
География: Литва
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