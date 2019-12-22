«Надо людям возвращать нашу историю» Музей истории Ледового побоища борется с мифами, заблуждениями и ложью 🔊 Воспроизвести Россия готовится к 800-летию Александра Невского, которое будет праздноваться в 2021 году. Ответственные лица соревнуются в концепциях диарам, выставок, памятников - всё как обычно накануне знаковых дат. Тем временем в псковской глубинке, на берегу Чудского озера уже несколько лет работает единственный в России Музей истории Ледового побоища. Несмотря на то что добраться до него непросто (в межсезонье дорога становится совсем непроезжей), география посетителей очень широка - от Западной Европы до Японии. Создатель и директор музея Владимир Потресов (на снимке) на нервные вопросы чиновников, как вы намерены отмечать юбилей Александра Невского, пожимает плечами: «Просто будем работать».



- Владимир Александрович, как получилось, что вы - не музейщик и не историк - создали единственный музей Ледового побоища?



В очередной раз меня пригласила учительница школы деревни Самолва. Именно там в течение семи лет находился штаб экспедиции с вертолётной площадкой и водолазной станцией. Я рассказал ребятам об этом. И в ходе беседы родилась идея сделать в школе музейную комнату, представив там материалы, которые у меня скопились (переписка с Караевым, карты, документы). Но случилось иначе. Волостная администрация на свои деньги сделала для нас ремонт помещения в бывшей бильярдной Дома культуры. Так появился Музей истории экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года. Дополнили мой архив разными экспонатами, например, раздобыли водолазный костюм-«трёхболтовку» - точно такой же, какой использовался во время экспедиции Караева. Это был апрель 2012 года, открылись как раз к 770-летию битвы. В некоторой степени я сам музейный экспонат, поскольку являюсь живым участником той экспедиции.



«Ледовое побоище». Картина В Маторина



- Неужели люди сразу же поехали в ваш музей? Все-таки место не проходное, между делом сюда не заглянешь...



- Уже в первый год музей посетили около пятисот человек. Если учесть нашу отдалённость и бездорожье, это очень хорошо.



Но мы столкнулись с неожиданным. Люди приезжали и говорили: «Хороший музей, молодцы. Только зачем? Ведь Ледового побоища не было. Об этом в интернете написано». Я говорю: «Вы знаете, задолго до интернета существовали летописи. А в летописях сказано, что Ледовое побоище было. Кроме того, остались Ливонские хроники, которые описывают эту же битву с противоположной стороны - точно так же, хоть и с другими интонациями». Удивляются: «Да-а-а?!» И тогда мы поняли, что надо людям возвращать нашу историю.



- Вы не преувеличиваете? Уж о Ледовом-то побоище все со школы знают.



- Я не конспиролог, но уверен, что российская история подвергается целенаправленному разрушению. Есть, например, академик Пивоваров, который пишет примерно так: «Ну что такое Ледовое побоище? Александр Невский поступил как бандит, напав на горстку ливонских пограничников». И всё это в журнале тиражом 87 тысяч. То есть он плюнул в лицо иконе - святому благоверному Александру Невскому - в присутствии десятков тысяч свидетелей. Чистой воды оскорбление чувств верующих! Откуда он взял про горстку ливонских пограничников? Ни в одном из источников, где упоминается Ледовое побоище, ничего подобного нет.



В общем, стало очевидно, что нужно создавать музей, который рассказывал бы не только об экспедиции Академии наук, но и о самом Ледовом побоище, а также о том, что ему предшествовало. По большому счёту, это была первая в истории война русских с немцами 1240-1242 годов. Со стратегическим замыслом и всеми другими признаками войны, завершившаяся победоносной битвой на Чудском озере. Собственно, там было несколько сражений, но они не атрибутированы по датам, а Ледовое побоище - очень точно. Известен даже день недели - суббота.



Построить бревенчатый сруб для музея помог московский меценат - профессор Александр Шмид. Он же финансирует его содержание. Так в 2015 году появился Музей истории Ледового побоища. Частное учреждение культуры.



На первом этаже два зала: истории русско-ливонской войны и истории экспедиции Караева. На втором этаже - кинозал, где мы демонстрируем исторические фильмы, в том числе и для детей Самолвы. Летом их здесь много.



Наша задача - разрушение мифов о Ледовом побоище.



- Каких, например?



- Например, во время побоища никто в Чудском озере не тонул.



- Позвольте! Вы сейчас разрушаете традиционные представления о Ледовом побоище. А как же знаменитый фильм «Александр Невский»?



- Фильм Сергея Эйзенштейна - великолепное художественное произведение, благодаря которому о Ледовом побоище узнал весь мир. Исторической правды в этой гениальной картине мало. И не надо, художник имеет право на фантазию. Начнём с того, что ни один вменяемый военный руководитель не поведёт своё войско туда, где можно провалиться. Смотрите, сражение было 5 апреля. Средняя толщина льда в это время должна была составлять 50-80 сантиметров. Что такое полметра льда? По нему могут идти россыпью лёгкие танки, не то что рыцари.



- Но ведь климат постоянно меняется. Можно ли с уверенностью утверждать, каким он был в 1242 году?



- Участники экспедиции Караева занимались изучением этого вопроса. Они доказали, что средние температуры 1242 года примерно соответствовали 1950-м годам. Я тогда учился в школе и помню, что мы пропускали занятия из-за морозов ниже минус двадцати пяти. Зимы были холодные, соответственно, и лёд толстый. А жители Самолвы в те годы говорили, что в апреле метрового бура не хватает, чтобы сделать лунку во льду.



Приехало к нам однажды телевидение. Милая девушка говорит: «А вот в Ливонской рифмованной хронике XIII века сказано, что убитые «падали на траву». Выходит, тепло было? На землю падали? Значит, не на льду было сражение?» Потом, правда, выяснилось, что она эту хронику в глаза не видела ни в переводе, ни тем более в источнике. Тоже в интернете прочла.



На этот счёт есть объяснение Игоря Клейненберга, авторитетнейшего историка, который сделал первый перевод Ливонской хроники. По его словам, здесь употребляется немецкое идиоматическое выражение. Дословный его перевод - «укусить траву». Это значит «погибнуть на поле брани». Непосредственно к траве отношения не имеет. Как русское «пасть на сыру землю» не означает, что земля в самом деле мокрая.



Казалось бы, в чём проблема? А вот в чём. Сторонники размывания нашей истории ищут любую зацепку. Если падали на траву - значит, не было льда. Не было льда - не было и битвы. Не было Ледового побоища - не было и других великих страниц российской истории.



- Наверное, вас часто спрашивают, удалось ли найти на дне Чудского озера материальные доказательства Ледового побоища?



- Да, какого-нибудь рыцаря в доспехах... Но на дне ничего подобного найти нельзя. Вот представьте - поле боя, лёд, павшие рыцари, обломки оружия… Металл тогда стоил страшно дорого. Да в те времена ценились любые мелочи. Подбирали всё, вплоть до небольших обрывков ткани. Что не приглянулось победителям, забрали местные жители. Русских воинов хоронили около храмов, поэтому Александр Невский всех своих павших оттуда вывез. Ливонские же рыцари, если и остались на льду, то голые.



- Зато экспедиция обнаружила на дне фундамент церкви XV века. Это имело определяющее значение?



- Конечно! Это было одним из важнейших открытий экспедиции.



На глубине около полутора метров аквалангисты обнаружили фундамент церкви и обгоревшие куски дерева. Тогда начинала набирать силу наука дендрохронология. По срезам определили время - XV век. Выяснилось, что церковь фигурирует в летописях. Она была построена русскими в 1458 году на острове, и уже на следующий год немцы её сожгли. Благодаря этим знаниям участники экспедиции определили границы озера в 1242 году. Они существенно отличались от нынешних.



Таким образом было достаточно чётко установлено место Ледового побоища, что и являлось главной целью экспедиции.



- Помогают ли власти Псковской области вашему музею?



- Не помогают. Но и не мешают. Возможно, испытывают определённую ревность. Странное дело: за всё время, прошедшее со времён битвы на Чудском озере, власти почти ничего не сделали, чтобы увековечить это сражение. Есть только монумент под Псковом с очень непростой судьбой. Между тем Ледовое побоище - величайшее историческое событие, прославившее Псковщину. Это бренд.



А мы взяли и сделали. Кто к нам только не приезжает. Были гости из Улан-Батора, Англии, Германии, Латвии, Эстонии. Этой осенью приезжали японцы. Среди них - дама императорских кровей, она оставила в нашей книге отзывов первую запись иероглифами сверху вниз и справа налево. Были гости из всех без исключения регионов России, включая Дальний Восток. Из Пскова - редко. И это обидно, ведь мы совсем рядом.



Недавно меня приглашали на конференцию по поводу грядущего 800-летия Александра Невского. Все отчитываются: те выставку организуют, эти памятный знак поставят. А мы, говорю, будем принимать посетителей. «Это понятно, а что к 800-летию сделаете?» Будем принимать посетителей! Работать будем. Так и живём.



- Ключевой вопрос: где конкретно находится место Ледового побоища?



- В летописях говорится однозначно: «В Чудском озере, на Узмени, у Воронья камени». Чудское озеро - понятно. Узмень - самое узкое место. А где Вороний камень? Долгое время искали некую огромную каменную глыбу. Но экспедиция выяснила, что уровень озера за 700 с лишним лет в этом месте существенно поднялся. А Вороний камень - это не большая скала, а отдельно стоящий утёс. Он состоял из песчаника, который, как известно, обладает свойством размываться. Оказавшись под водой, он просто расплылся за века. Но геологи, работавшие в экспедиции, нашли на дне Чудского озера останец - основание этой глыбы. И смоделировали, как Вороний камень выглядел до того, как подступили грунтовые воды. Он примерно на 15-20 метров возвышался над уровнем озера. Берега там низкие, поэтому ориентир заметный.



Моделирование границ озера показало интересную вещь. Сегодня самое узкое место Чудского озера - между российской деревней Пнёво и эстонским посёлком Мехикоорма. А в XIII веке оно находилось значительно севернее, так что Вороний камень фактически контролировал проход по озеру.



Место Ледового побоища сейчас находится в акватории Чудского озера, южнее острова Вороний, возле острова Сиговец. Ближайший населённый пункт - деревня Самолва. - Всё началось в 1959 году, когда Георгий Караев, руководитель экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища, пригласил моего отца принять участие в тех исследованиях. Отец взял меня с собой. Вначале я был самым младшим - тринадцать лет. Но через некоторое время уже участвовал в работах на равных. Потом я занимался другими вещами: кибернетикой, журналистикой, литературной работой. Но иногда возвращался к этой теме, рассказывал об экспедиции на лекциях.В очередной раз меня пригласила учительница школы деревни Самолва. Именно там в течение семи лет находился штаб экспедиции с вертолётной площадкой и водолазной станцией. Я рассказал ребятам об этом. И в ходе беседы родилась идея сделать в школе музейную комнату, представив там материалы, которые у меня скопились (переписка с Караевым, карты, документы). Но случилось иначе. Волостная администрация на свои деньги сделала для нас ремонт помещения в бывшей бильярдной Дома культуры. Так появился Музей истории экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года. Дополнили мой архив разными экспонатами, например, раздобыли водолазный костюм-«трёхболтовку» - точно такой же, какой использовался во время экспедиции Караева. Это был апрель 2012 года, открылись как раз к 770-летию битвы. В некоторой степени я сам музейный экспонат, поскольку являюсь живым участником той экспедиции.- Уже в первый год музей посетили около пятисот человек. Если учесть нашу отдалённость и бездорожье, это очень хорошо.Но мы столкнулись с неожиданным. Люди приезжали и говорили: «Хороший музей, молодцы. Только зачем? Ведь Ледового побоища не было. Об этом в интернете написано». Я говорю: «Вы знаете, задолго до интернета существовали летописи. А в летописях сказано, что Ледовое побоище было. Кроме того, остались Ливонские хроники, которые описывают эту же битву с противоположной стороны - точно так же, хоть и с другими интонациями». Удивляются: «Да-а-а?!» И тогда мы поняли, что надо людям возвращать нашу историю.- Я не конспиролог, но уверен, что российская история подвергается целенаправленному разрушению. Есть, например, академик Пивоваров, который пишет примерно так: «Ну что такое Ледовое побоище? Александр Невский поступил как бандит, напав на горстку ливонских пограничников». И всё это в журнале тиражом 87 тысяч. То есть он плюнул в лицо иконе - святому благоверному Александру Невскому - в присутствии десятков тысяч свидетелей. Чистой воды оскорбление чувств верующих! Откуда он взял про горстку ливонских пограничников? Ни в одном из источников, где упоминается Ледовое побоище, ничего подобного нет.В общем, стало очевидно, что нужно создавать музей, который рассказывал бы не только об экспедиции Академии наук, но и о самом Ледовом побоище, а также о том, что ему предшествовало. По большому счёту, это была первая в истории война русских с немцами 1240-1242 годов. Со стратегическим замыслом и всеми другими признаками войны, завершившаяся победоносной битвой на Чудском озере. Собственно, там было несколько сражений, но они не атрибутированы по датам, а Ледовое побоище - очень точно. Известен даже день недели - суббота.Построить бревенчатый сруб для музея помог московский меценат - профессор Александр Шмид. Он же финансирует его содержание. Так в 2015 году появился Музей истории Ледового побоища. Частное учреждение культуры.На первом этаже два зала: истории русско-ливонской войны и истории экспедиции Караева. На втором этаже - кинозал, где мы демонстрируем исторические фильмы, в том числе и для детей Самолвы. Летом их здесь много.Наша задача - разрушение мифов о Ледовом побоище.- Например, во время побоища никто в Чудском озере не тонул.- Фильм Сергея Эйзенштейна - великолепное художественное произведение, благодаря которому о Ледовом побоище узнал весь мир. Исторической правды в этой гениальной картине мало. И не надо, художник имеет право на фантазию. Начнём с того, что ни один вменяемый военный руководитель не поведёт своё войско туда, где можно провалиться. Смотрите, сражение было 5 апреля. Средняя толщина льда в это время должна была составлять 50-80 сантиметров. Что такое полметра льда? По нему могут идти россыпью лёгкие танки, не то что рыцари.- Участники экспедиции Караева занимались изучением этого вопроса. Они доказали, что средние температуры 1242 года примерно соответствовали 1950-м годам. Я тогда учился в школе и помню, что мы пропускали занятия из-за морозов ниже минус двадцати пяти. Зимы были холодные, соответственно, и лёд толстый. А жители Самолвы в те годы говорили, что в апреле метрового бура не хватает, чтобы сделать лунку во льду.Приехало к нам однажды телевидение. Милая девушка говорит: «А вот в Ливонской рифмованной хронике XIII века сказано, что убитые «падали на траву». Выходит, тепло было? На землю падали? Значит, не на льду было сражение?» Потом, правда, выяснилось, что она эту хронику в глаза не видела ни в переводе, ни тем более в источнике. Тоже в интернете прочла.На этот счёт есть объяснение Игоря Клейненберга, авторитетнейшего историка, который сделал первый перевод Ливонской хроники. По его словам, здесь употребляется немецкое идиоматическое выражение. Дословный его перевод - «укусить траву». Это значит «погибнуть на поле брани». Непосредственно к траве отношения не имеет. Как русское «пасть на сыру землю» не означает, что земля в самом деле мокрая.Казалось бы, в чём проблема? А вот в чём. Сторонники размывания нашей истории ищут любую зацепку. Если падали на траву - значит, не было льда. Не было льда - не было и битвы. Не было Ледового побоища - не было и других великих страниц российской истории.- Да, какого-нибудь рыцаря в доспехах... Но на дне ничего подобного найти нельзя. Вот представьте - поле боя, лёд, павшие рыцари, обломки оружия… Металл тогда стоил страшно дорого. Да в те времена ценились любые мелочи. Подбирали всё, вплоть до небольших обрывков ткани. Что не приглянулось победителям, забрали местные жители. Русских воинов хоронили около храмов, поэтому Александр Невский всех своих павших оттуда вывез. Ливонские же рыцари, если и остались на льду, то голые.- Конечно! Это было одним из важнейших открытий экспедиции.На глубине около полутора метров аквалангисты обнаружили фундамент церкви и обгоревшие куски дерева. Тогда начинала набирать силу наука дендрохронология. По срезам определили время - XV век. Выяснилось, что церковь фигурирует в летописях. Она была построена русскими в 1458 году на острове, и уже на следующий год немцы её сожгли. Благодаря этим знаниям участники экспедиции определили границы озера в 1242 году. Они существенно отличались от нынешних.Таким образом было достаточно чётко установлено место Ледового побоища, что и являлось главной целью экспедиции.- Не помогают. Но и не мешают. Возможно, испытывают определённую ревность. Странное дело: за всё время, прошедшее со времён битвы на Чудском озере, власти почти ничего не сделали, чтобы увековечить это сражение. Есть только монумент под Псковом с очень непростой судьбой. Между тем Ледовое побоище - величайшее историческое событие, прославившее Псковщину. Это бренд.А мы взяли и сделали. Кто к нам только не приезжает. Были гости из Улан-Батора, Англии, Германии, Латвии, Эстонии. Этой осенью приезжали японцы. Среди них - дама императорских кровей, она оставила в нашей книге отзывов первую запись иероглифами сверху вниз и справа налево. Были гости из всех без исключения регионов России, включая Дальний Восток. Из Пскова - редко. И это обидно, ведь мы совсем рядом.Недавно меня приглашали на конференцию по поводу грядущего 800-летия Александра Невского. Все отчитываются: те выставку организуют, эти памятный знак поставят. А мы, говорю, будем принимать посетителей. «Это понятно, а что к 800-летию сделаете?» Будем принимать посетителей! Работать будем. Так и живём.- В летописях говорится однозначно: «В Чудском озере, на Узмени, у Воронья камени». Чудское озеро - понятно. Узмень - самое узкое место. А где Вороний камень? Долгое время искали некую огромную каменную глыбу. Но экспедиция выяснила, что уровень озера за 700 с лишним лет в этом месте существенно поднялся. А Вороний камень - это не большая скала, а отдельно стоящий утёс. Он состоял из песчаника, который, как известно, обладает свойством размываться. Оказавшись под водой, он просто расплылся за века. Но геологи, работавшие в экспедиции, нашли на дне Чудского озера останец - основание этой глыбы. И смоделировали, как Вороний камень выглядел до того, как подступили грунтовые воды. Он примерно на 15-20 метров возвышался над уровнем озера. Берега там низкие, поэтому ориентир заметный.Моделирование границ озера показало интересную вещь. Сегодня самое узкое место Чудского озера - между российской деревней Пнёво и эстонским посёлком Мехикоорма. А в XIII веке оно находилось значительно севернее, так что Вороний камень фактически контролировал проход по озеру.Место Ледового побоища сейчас находится в акватории Чудского озера, южнее острова Вороний, возле острова Сиговец. Ближайший населённый пункт - деревня Самолва. «Российская газета» Категории: история Ключевые слова: Ледовое побоище Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 172 раза Комментарии