Путин подписал закон о временном запрете на выезд из России для экс-сотрудников ФСБ 🔊 Воспроизвести © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС



Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает



Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.



Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, в действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина РФ на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего. Сенатор отметила, что законом предполагается расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы.



Как подчеркнул глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС Такое временное ограничение на выезд может быть установлено со дня увольнения сотрудника с военной службы. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, в действующем законодательстве уже установлено временное ограничение права гражданина РФ на выезд из страны в случае, если он проходит государственную службу в органах ФСБ. Предусмотрена возможность установления запрета на выезд до окончания срока соответствующего контракта военнослужащего. Сенатор отметила, что законом предполагается расширить перечень этих ограничений на момент увольнения со службы.Как подчеркнул глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, эта мера принимается в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ. ТАСС Категории: экономика, политика, в России Ключевые слова: Путин, запрет, ФСБ, выезд, сотрудники География: Россия — статья прочитана 140 раз Комментарии