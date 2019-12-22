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Дырявые ботинки пожарных

Около парламента Литвы на минувшей неделе состоялась очередная акция протеста литовских пожарных и спасателей, которые требуют выполнения обещаний властей по увеличению заработной платы и обеспечению техникой для своей работы.

Собравшиеся подчёркивали, что, по ранее достигнутому с властями соглашению, к концу 2020 года заработная плата пожарных должна была составлять в среднем по тысяче евро, однако сегодня она в среднем составляет лишь 600 евро, а в проекте бюджета на 2020 год средств до обещанного повышения не предусмотрено.

Пожарные и спасатели упрекали политиков в том, что постепенное повышение должно было проводиться с 2016 года, однако власти, говорили собравшиеся, попросту их обманули. Как символ своего незавидного положения, пожарные передали в Сейм изношенные и дырявые ботинки.

Профсоюзы системы МВД Литвы требуют заложить в бюджете страны дополнительные 9,8 млн евро для зарплат пожарных, 6 млн евро для пограничников, 3,5 млн евро для полицейских и ещё почти 3 млн евро для остальных уставных служащих.
ИА «Regnum»
Категории: политика
Ключевые слова: Литва, протест, литовский пожарный
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197
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добавлена сегодня, 22 декабря, 10:00

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