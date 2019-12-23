Учителя станут богачами 🔊 Воспроизвести



Литовский профсоюз работников образования и науки подсчитал, на сколько увеличатся зарплаты учителей и других специалистов системы образования.



«Могу смело сказать, что мы достигли многого. Самое главное, что уменьшится разница между зарплатами учителей, зарабатывающими больше всего, и зарплатами специалистов дошкольного воспитания, где были самые небольшие зарплаты. Именно их зарплаты и вырастут в некоторых случаях на 500 евро», – сказал представитель профсоюза Эгидиюс Милешинас.



Примерно на столько же вырастут зарплаты и у учителей подготовительных классов. Зарплаты воспитателей детских садов, без квалификации и со стажем меньше двух лет, увеличатся на 443 евро. А у учителей подготовительной группы со стажем меньше 2 лет зарплата увеличится на 405 евро. «Могу смело сказать, что мы достигли многого. Самое главное, что уменьшится разница между зарплатами учителей, зарабатывающими больше всего, и зарплатами специалистов дошкольного воспитания, где были самые небольшие зарплаты. Именно их зарплаты и вырастут в некоторых случаях на 500 евро», – сказал представитель профсоюза Эгидиюс Милешинас.Примерно на столько же вырастут зарплаты и у учителей подготовительных классов. Зарплаты воспитателей детских садов, без квалификации и со стажем меньше двух лет, увеличатся на 443 евро. А у учителей подготовительной группы со стажем меньше 2 лет зарплата увеличится на 405 евро. Зарплаты менторов увеличатся на 250 евро, а у библиотекарей, бухгалтеров и специалистов в сфере ИТ - на 180 евро. Дополнительные привилегии получат и члены профсоюза. Подсчёты изменения зарплат можно найти на сайте: https://www.svietimoprofsajunga.lt/.



«Зарплаты вырастут благодаря подписанию коллективного договора и национального коллективного договора. Как я уже упоминал, действие этого договора ощутят работники системы образования, но это ещё не тот результат, которого мы добиваемся», – подчеркнул Милешинас.



Профсоюз в январе 2020 года представит задачи до 2025 г. и долгосрочные задачи до 2030 г. С этими задачами уже ознакомили и президента Гитанаса Науседу, премьер-министра Саулюса Сквярнялиса, а также министра науки, образования и спорта Альгирдаса Монкявичюса.



Литовский профсоюз работников образования и науки объединяет больше 10 000 членов во всей Литве. ru.delfi.lt Категории: образование Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 197 раз Комментарии