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Новинка в Литве: «Tele2» представляет смартфон «Fonos O2»



Телекоммуникационная компания «Tele2» анонсирует новинку - новый смартфон под названием «Fonos O2», который был создан по заказу Литвы. Этот особенно привлекательный телефон можно приобрести только в салонах оператора или на сайте www.tele2.lt.

«Первая модель «Fonos» была успешной и привлекла большое внимание: вся серия этого телефона была распродана очень быстро, поэтому мы рады, что можем представить нашим клиентам новое поколение - «Fonos O2». Пользоваться этим смартфоном очень просто, а приобрести его можно по очень привлекательной цене», - говорит Вайда БУРНИЦКЕНЕ, директор по продажам «Tele2».

С планом ещё дешевле - всего 3,66 евро/мес.

Цена смартфона действительно соблазнительна - всего 119 евро, если вы заплатите сразу. Более того, при покупке сейчас этого устройства с платёжным планом «Tele2» телефон вам будет стоить ещё дешевле.
Уплатив начальный взнос в размере всего 1 евро и заключив договор сроком на 24 мес. с планом «Tele2» безлимитных звонков и SMS от 7,5 евро/мес., данный телефон обойдётся в 3,66 евро/мес. (цена вне акции - 119 евро).

Скидка предоставляется от цены без договора. Количество телефонов и срок действия предложения ограничены. Взимается государственный сбор на носители информации в размере 3,50 евро.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.tele2.lt или позвоните по номеру 117.

Почему стоит выбрать «Fonos O2»?

Новый телефон «Fonos O2» поражает своими многочисленными преимуществами. Прочный и стильный дизайн, надёжная металлическая рамка, экран диагональю 5,5 дюйма и аж 3 камеры - вот лишь некоторые из приятных особенностей этого телефона.

Новый «Fonos O2» отличается выносливостью своей батареи. Её ёмкость - 3300 мАч, поэтому при полной зарядке телефон проработает сутки или даже несколько.

Смартфон также имеет сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лица. Это позволяет разблокировать телефон очень быстро и удобно. Данные технологии также обеспечивают безопасность информации - при их активации только владелец сможет разблокировать смартфон.

Не менее впечатляющими являются камеры «Fonos O2». Двойная установлена на задней панели телефона, а третья, предназначенная для селфи, - спереди. Кстати, последняя дополнена функцией медленного фона, которая полезна при создании портретных снимков.

Сразу готов к использованию

Несмотря на то, что в «Fonos O2» внедрено множество передовых технологических решений, использовать этот телефон чрезвычайно просто и удобно. Это делает его отличным для тех, кто ищет свой первый смартфон, или для тех, у кого недорогой телефон, и кто теперь хочет испробовать смартфон с большим числом функций.

Как только вы включите свой новый смартфон, вы сможете сразу начать пользоваться им. Производители позаботились обо всём заранее, например, об установке литовского языка и необходимых программ, таких как «Facebook» или «Google».

Найти дополнительную информацию о новом телефоне и приобрести его можно на сайтах

www.fonos.eu и www.tele2.lt, а также во всех салонах «Tele2».
"Обзор"
Категории: технологии
Ключевые слова: Tele2
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197
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добавлена вчера, 22 декабря, 19:00

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