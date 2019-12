Устроиться на работу в Германии будет проще 🔊 Воспроизвести



Германии не хватает квалифицированных специалистов. Новый закон должен облегчить трудоустройство кадров не из ЕС. В Берлине обсудили, как его применять на практике, сообщает



Make it in Germany - призывает Германия специалистов из-за рубежа. На специальном портале можно проверить свои возможности трудоустройства, просмотреть вакансии, найти информацию о требованиях к языку. Немецкой экономике не хватает кадров, и ей не обойтись без трудовых мигрантов из других стран - как Евросоюза, так и из-за его пределов. Существующие сейчас бюрократические препоны их привлечению не способствуют. В марте 2020 года в силу вступит новый миграционный закон, который должен облегчить трудоустройство иностранных специалистов. Но для того, чтобы он оптимально действовал на практике, еще предстоит наладить механизм. Для поиска решений Ангела Меркель (Angela Merkel) созвала ведущих политиков, представителей профильных ведомств, экономики и профсоюзов на специальный саммит 16 декабря в ведомстве федерального канцлера. Германии не хватает квалифицированных специалистов. Новый закон должен облегчить трудоустройство кадров не из ЕС. В Берлине обсудили, как его применять на практике, сообщает DW Make it in Germany - призывает Германия специалистов из-за рубежа. На специальном портале можно проверить свои возможности трудоустройства, просмотреть вакансии, найти информацию о требованиях к языку. Немецкой экономике не хватает кадров, и ей не обойтись без трудовых мигрантов из других стран - как Евросоюза, так и из-за его пределов. Существующие сейчас бюрократические препоны их привлечению не способствуют. В марте 2020 года в силу вступит новый миграционный закон, который должен облегчить трудоустройство иностранных специалистов. Но для того, чтобы он оптимально действовал на практике, еще предстоит наладить механизм. Для поиска решений Ангела Меркель (Angela Merkel) созвала ведущих политиков, представителей профильных ведомств, экономики и профсоюзов на специальный саммит 16 декабря в ведомстве федерального канцлера. Кого не хватает и что с немецкими безработными



По данным Института исследований рынка труда, в третьем квартале 2019 года в Германии было 1,36 миллиона вакансий. Заполнить их за счет немецких безработных, стоящих на учете на бирже труда, не получается. Теоретически на 100 свободных рабочих мест приходится 230 безработных. Но почти для каждого второго безработного подходят лишь вакансии, не требующие профессиональной подготовки. Кроме того, у безработного должно быть желание переехать в регион, где существует нехватка кадров по его специальности. На это готов пойти далеко не каждый.



О повсеместной нехватке кадров говорить нельзя - проблемы с поиском сотрудников есть в отдельных отраслях. Прежде всего не хватает специалистов в сфере MINT (математика, информатика, естественные науки и техника), в ремесленной сфере, строительной отрасли, медицине и сфере ухода за больными и престарелыми людьми, в гостиничном и ресторанном бизнеcе. Нужны программисты, разработчики ПО, физиотерапевты, сантехники, водители грузовиков...



Федеральное агентство по труду влияет на решение о трудоустройстве специалистов-иностранцев



Какие возможности сейчас есть у иностранцев



В прошлом году на работу в Германию приехали 60 тысяч человек из стран, не входящих в ЕС. Специалистам с высшим образованием проще занять вакансию на немецком рынке труда - для них ограничений по профессиям нет. Главное - вуз, выдавший диплом, должен быть признан в Германии, квалификация должна быть подтверждена немецким профильным ведомством, а Федеральное агентство по труду должно проверить, не может ли данную вакансию занять специалист из Германии или другой страны ЕС.



В случае особо востребованных кадров - врачей, инженеров, айтишников или ученых - можно получить и "голубую карту" (Blue Card). При этом годовой доход должен быть не менее 53600 тысяч евро (брутто).



А вот у специалистов с профобразованием трудоустроиться в Германии шансов мало, хотя и по рабочим профессиям кадров не хватает. Пока это можно сделать, только если специальность указана в так называемом позитивным списке (Positivliste), который раз в полгода составляет Федеральное агентство по труду.



Как решают проблему с нехваткой кадров



С новым законом в 2020 году возможность трудоустройства появится у всех - без ограничений. Проходить проверку Федерального агентсва по труду на приоритет больше будет не нужно. Кроме того, приехать в Германию на полгода с целью поиска работы смогут не только специалисты с высшим, но и профобразованием.



Федеральное агенство по труду делает ставку на целенаправленное привлечение специалистов прежде всего из Азии и Южной Америки. Уже сейчас у него заключены соглашения с Филиппинами и Мексикой для поиска кадров в сфере медицины. В ремесленной сфере планируются пилотные проекты в Боснии и Герцеговине. Квалифицированных специалистов также будут активно привлекать из Бразилии, Индии, Вьетнама. Стратегия немецкого правительства предполагает сотрудничество с заинтересованными странами, у которых нет проблем с утечкой мозгов и есть много специалистов с хорошей подготовкой.



Федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) предлагает представителям экономики сообщать, каких специалистов и из каких стран они хотели бы привлечь. Он подчеркивает необходимость избавиться от ненужной бюрократии, упростить процедуру признания дипломов, сделать возможной подачу заявки в режиме онлайн. По одному из его требований уже есть сдвиги: из-за большого наплыва заявок в некоторых зарубежных консульствах ФРГ расширили штат сотрудников, которые обрабатывают документы для рабочей визы. Дополнительные сотрудники, занимающиеся, в частности, визовыми вопросами, предусмотрены и бюджетом ФРГ на следующий год, а в 2021 году даже появится отдельное федеральное ведомство по иностранным делам, которое также будет отвечать за визы.



Дополнительные сотрудники, занимающиеся, в частности, визовыми вопросами, предусмотрены и бюджетом ФРГ на следующий год, а в 2021 году даже появится отдельное федеральное ведомство по иностранным делам, которое также будет отвечать за визы.В результате встречи 16 декабря было решено, что правительство поспособствует упрощению визового процесса, кроме того, будет упрощено признание полученного в других странах профобразования и вузовских дипломов. В свою очередь, работодатели должны помогать новым работникам в обучении немецкому языку, поиске жилья и адаптации к реалиям жизни в ФРГ, в том числе ее бюрократической системе.