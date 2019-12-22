Большинство иностранцев – дальнобойщики 🔊 Воспроизвести Каждый пятый работающий житель Литвы сказал, что в числе его коллег по работе есть хотя бы один иностранец. Вместе с литовцами чаще всего работают украинцы, белорусы и россияне. Таковы данные портала CVMarket.lt



«24 600 человек - столько граждан других стран, по данным «Содры», работали в Литве во втором квартале этого года», – сказала представитель CVMarket.lt Раймонда Татарелите.



По её словам, в течение двух лет количество иностранцев на литовском рынке удвоилось – с 0,8% в третьем квартале 2017 г. до 1,8% в апреле - июне 2019 г. Больше всего иностранцев (почти 17 000) работают водителями большегрузных машин, остальные - в сфере строительства и промышленности.



«Около 600 строителей, чуть больше штукатуров, 900 бетонщиков, 1200 сварщиков, больше 300 электриков, 120 поваров. Иностранцы работают не только простыми рабочими, 130 из них возглавляют основанные в Литве компании, учреждения или организации. Появляется также информация об иностранцах, которые работают не только в столице, но и в провинции, не только на стройке или за рулём авто, но и в офисах», – рассказала Татарелите. «24 600 человек - столько граждан других стран, по данным «Содры», работали в Литве во втором квартале этого года», – сказала представитель CVMarket.lt Раймонда Татарелите.По её словам, в течение двух лет количество иностранцев на литовском рынке удвоилось – с 0,8% в третьем квартале 2017 г. до 1,8% в апреле - июне 2019 г. Больше всего иностранцев (почти 17 000) работают водителями большегрузных машин, остальные - в сфере строительства и промышленности.«Около 600 строителей, чуть больше штукатуров, 900 бетонщиков, 1200 сварщиков, больше 300 электриков, 120 поваров. Иностранцы работают не только простыми рабочими, 130 из них возглавляют основанные в Литве компании, учреждения или организации. Появляется также информация об иностранцах, которые работают не только в столице, но и в провинции, не только на стройке или за рулём авто, но и в офисах», – рассказала Татарелите. По данным опроса, проведённого CV Market, в котором участвовали 1196 работников литовских компаний, каждый пятый житель Литвы работает с коллегами-иностранцами. Чаще всего упоминают граждан России, Белоруссии и Украины, наибольшее их число работает в транспортном и строительном секторах.



«В Литве обобщённым символом эмигранта мог бы стать украинец или белорус за рулём фуры в качестве аналога поляка-сантехника, прославившегося на Западе в 2004–2005 гг.», – сказала Татарелите.



11,3% участников опроса, работающих с иностранцами, сказали, что работают с россиянами или белорусами. 10,7% заметили, что работают с украинцами. На третьем месте по количеству упоминаний были эстонцы, латыши и поляки (6,4%), на четвёртом - представители западноевропейских стран, которые обычно занимают руководящие должности (5,5%).



Интересно, что 2,6% жителей указали, что работают с выходцами из Азии, 1,4% - с гражданами США, стран Южной Америки.



Реже в литовских компаниях работают граждане Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии и Румынии (1,2%). 3,2% респондентов сказали, что их коллеги приехали из других стран, которые в опросе не упоминались. 27,2% указали, что у них есть коллеги сразу из нескольких регионов. Правда, почти треть участников опроса ничего не могла сказать о коллегах-иностранцах.



«Несмотря на то, что в последнее время работников из Украины стали переманивать Польша и Германия, можно смело прогнозировать, что количество иностранцев в Литве будет расти. По мере роста зарплат мы становимся привлекательнее и для представителей других стран. Поступает всё больше резюме из Украины, Белоруссии, стран Азии и даже более развитых, чем Литва, стран», – сказала Татарелите. ru.delfi.lt Категории: экономика Ключевые слова: дальнобойщики Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 159 раз Комментарии