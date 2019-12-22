«Daumantų»: без соли, без сахара и без Е! 🔊 Воспроизвести DAUMANTAI LT Ул. А. Мицкявичяус, 1, д. Даукшяй, Кедайнское районное самоуправление, LT- 57110 www.daumantai.lt info@daumantai.lt тел. +370 347 67020 «Daumantai» – один из самых крупных в Литве производителей консервированной продукции: соусов, кетчупов, майонеза. Это имя почти тридцать лет пользуется неизменным уважением покупателей, а продукция украшает ежедневные и праздничные столы. На счету «Daumantai» производство экологически чистых продуктов, в частности, здесь первыми начали производить их и без консервантов - всего более 120 наименований.



Что «Dauimantai» готовит сегодня к столу своих потребителей в Литве и Польше, Англии и Латвии, странах Скандинавии, а теперь и Китая – об этом мы беседуем с генеральным директором предприятия Саулюсом ГРИНКЯВИЧЮСОМ (на снимке). Корреспонденты: Когда говоришь «Daumantų», все дружно восклицают: знаем, знаем! Майонез…



Саулюс Гринкявичюс: Конечно, приятно, что нас и нашу продукцию узнают с первого слова. Только наша основная специализация не майонез, а соусы. Это наш фирменный товар.



Собственно, нет смысла представлять «Daumantai», выпускающему продукты под брендом «Daumantų», – широкому покупателю он известен, пожалуй, всем и каждому – без него немыслимо приготовить ни завтрак, ни ужин, это сама жизнь. Это одно из многих предприятий, возникших в далёкие и незабываемые 90–е годы прошлого века, когда все и во всём были бизнесменами. Однако оно счастливо избежало судьбы большинства предприятий того незабвенного времени – выстояло в сумaтохе перестроечных бурь, нашло свою нишу и закрепилось на ней на многие годы. Наверное, в этом есть что-то и мистическое, от той кедайнской земли, что много веков известна как огуречная столица, где каждый что-то выращивает и как-то консервирует.







- Только начали хорошо жить - и деньги кончились, это - о несостоявшихся бизнесменах, о человеческой неспособности сконцентрироваться на деле, жажде жить богато и красиво буквально после первого заработанного доллара, вместо того чтобы вкладывать всё заработанное в дело.



- У Вас в реализации товаров большая доля экспорта, причём покупатели - это высокоразвитые европейские страны, где весь рынок поделён и переделён. Что экспорт даёт литовскому потребителю? Согласитесь, что качественный товар уходит куда-то, а что остаётся у нас…



- Начнём с того, что наш экспортный товар ничем не отличается от того, что идёт на внутренний рынок. А высокие требования к экспорту – это не только современные технологии, но и постоянное высокое качество товара. Хочу подчеркнуть – постоянное. Очевидно, далеко не все потребители нашего товара знают, насколько суровые требования к качеству могут предъявляться в наших отношениях с иностранными покупателями и поставщиками сырья. Каждые два года западные покупатели осуществляют свой независимый аудит всей цепочки нашего производства и присваивают им соответствующие оценки. Эти же правила требуют и от нас проводить такой же аудит поставщиков сырья и используемых ингредиентов. Самой взыскательной оценке подвергается оборудование, используемые технологии, квалификация работников.



Покупая товар «Daumantų», мы не видим всего многообразия повседневного контроля качества, позволяющего не допустить попадания на прилавок низкосортного товара. Взять хотя бы соблюдение санитарных требований – их нарушение нередко является причиной даже не отдельных заболеваний, а целых эпидемий, передаваемых от одного больного работника множеству людей, потреб­ляющих конкретный продукт. Нам пришлось на себе испытать систему санитарного контроля на этом производстве.



Прежде всего, нас попросили заполнить не самую короткую … анкету, где, кроме общих данных, требовалось указать свои заболевания и заболевания близких. Что и понятно: это позволяет не только оценить возможность посещения конкретным человеком производства, но и быстро найти потенциального виновника возможной инфекции. Далее нас ждал целый обряд одевания и обувания, и делалось это не путём набрасывания посеревшего от употребления некогда белого халата, а подлинной индустрии: автомат заключил обувь во что-то герметичное и прочное, одноразовые халаты и шапочки сделали нас совсем непохожими на самих себя.



Нам приходилось бывать на всяких производствах – от судостроения до производства лекарств, от советских заводов до капиталистических фабрик Англии и Швеции. Что радует при посещении «Daumantai»? Ни одного лишнего, не занятого делом человека; нигде человеческая рука не прикасается к продукту – только автоматы. Как не вспомнить консервную фабрику старых времён, где женщины, порой без халатов, рукой заталкивали в банки огромные огурцы… Безупречная чистота сопровождала нас от первого до последнего шага. Удивил и полупустой склад: значит, не на него идёт работа, значит - существует разумная и обоснованная система реализации.



Нельзя не поделиться и ещё одной производственной деталью, замеченной на «Daumantai»: это… полы. Кто из производственников не знает эту проблему: грязные и выщербленные полы казались вечными на заводах и фабриках. Современная промышленность, похоже, решила и её: под ногами была чистая, прочнaя и хорошо выглядевшая поверхность.



- В обществе широко обсуждается проблема качества импортной продукции. Вы, конечно, знаете о весьма распространённой точке зрения о том, что в страны Восточной Европы мировые компании ввозят товар более низкого качества, практически на конце сроков годности. Что Вы, будучи профессионалом высшего класса, можете сказать по этому поводу? Хотя бы в своём сегменте товаров.



- Буду искренним и откровенным, как на исповеди, – другим не могу быть перед нашим потребителем, - заявил господин Гринкявичюс. – Никаких фактических доказательств этих утверждений мне видеть не приходилось. Да и контролирующим эти проблемы государственным институциям добыть их также не удалось. Другое дело, что те цены, которые западные производители выставляют на некоторые свои товары, действительно вызывают сомнение – чтобы их получить, надо что-то или не вкладывать в товар, или заменять на более дешёвые составляющие, тем более что технологии у нас одинаковые. И мы все мы знаем принципы ценообразования и то, как формируется себестоимость продукции. Видимо, слегка хитрят…



- Теперь на прилавках столько товара, столько банок и баночек! Помогите читателю правильно всё оценить и правильно выбрать.



- Не хочу оценивать чужой товар… Давайте, я расскажу о том, как мы делаем свой! Если коротко, одним словом определить то, как мы работаем, – это будет слово экологично. Если же использовать больше слов, то я бы назвал наш сегодняшний лозунг: без соли, без сахара, без Е! Таким я вижу наш продукт. Только заранее хочу подчеркнуть, что к нему мы шли все эти тридцать лет, идём сейчас и будем идти, в этом я уверен, и дальше. Экологически чистый продукт тогда выходит за ворота нашего предприятия, когда экологична вся цепочка поставщиков – от сырья до всех добавок, от тары до сертифицированного оборудования.



Сейчас мы готовимся к ярмарке в Нюрнберге – крупнейшему европейскому смотру достижений и перспектив нашей отрасли. Но это пока коммерческая тайна…



И ещё: продукт тогда экологически чистый и полезный – когда в него вложена душа тех, кто его произвёл. Такими и являются продукты «Daumantų»!



Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей «Обзора» с Рождеством и Новым годом. Надеюсь, что продукты «Daumantų» помогут вам создать праздничную атмосферу за вашим столом.



(Окончание следует) Когда говоришь «Daumantų», все дружно восклицают: знаем, знаем! Майонез…Конечно, приятно, что нас и нашу продукцию узнают с первого слова. Только наша основная специализация не майонез, а соусы. Это наш фирменный товар.Собственно, нет смысла представлять «Daumantai», выпускающему продукты под брендом «Daumantų», – широкому покупателю он известен, пожалуй, всем и каждому – без него немыслимо приготовить ни завтрак, ни ужин, это сама жизнь. Это одно из многих предприятий, возникших в далёкие и незабываемые 90–е годы прошлого века, когда все и во всём были бизнесменами. Однако оно счастливо избежало судьбы большинства предприятий того незабвенного времени – выстояло в сумaтохе перестроечных бурь, нашло свою нишу и закрепилось на ней на многие годы. Наверное, в этом есть что-то и мистическое, от той кедайнской земли, что много веков известна как огуречная столица, где каждый что-то выращивает и как-то консервирует.Саулюс Гринкявичюс – удивительно тонкий рассказчик о тех, теперь уже далёких годах. От него мы узнали множество колоритных и глубоких деталей становления и развития литовского бизнеса. Думается, что пришла пора воплощения этого периода в жизни целых поколений в литературе, а может быть, и в искусстве в целом. Какие характеры вырисовывались из его рассказа, какие человеческие поступки пришлось видеть этим людям… Да и наука, во всем её многообразии, не может не обогатиться, исследуя опыт первопроходцев бизнеса. Не будем говорить о том, что и сегодня волнует народ – можно ли стать богатым и успешным, оставаясь при этом честным и порядочным: в многочисленных книгах и фильмах вроде бы и дан ответ. А вот научного обобщения принципов первичного накопления капитала – пока ещё не приходилось встречать. Господин Гринкявичюс об этом сказал одним предложением:- Только начали хорошо жить - и деньги кончились, это - о несостоявшихся бизнесменах, о человеческой неспособности сконцентрироваться на деле, жажде жить богато и красиво буквально после первого заработанного доллара, вместо того чтобы вкладывать всё заработанное в дело.- Начнём с того, что наш экспортный товар ничем не отличается от того, что идёт на внутренний рынок. А высокие требования к экспорту – это не только современные технологии, но и постоянное высокое качество товара. Хочу подчеркнуть – постоянное. Очевидно, далеко не все потребители нашего товара знают, насколько суровые требования к качеству могут предъявляться в наших отношениях с иностранными покупателями и поставщиками сырья. Каждые два года западные покупатели осуществляют свой независимый аудит всей цепочки нашего производства и присваивают им соответствующие оценки. Эти же правила требуют и от нас проводить такой же аудит поставщиков сырья и используемых ингредиентов. Самой взыскательной оценке подвергается оборудование, используемые технологии, квалификация работников.Покупая товар «Daumantų», мы не видим всего многообразия повседневного контроля качества, позволяющего не допустить попадания на прилавок низкосортного товара. Взять хотя бы соблюдение санитарных требований – их нарушение нередко является причиной даже не отдельных заболеваний, а целых эпидемий, передаваемых от одного больного работника множеству людей, потреб­ляющих конкретный продукт. Нам пришлось на себе испытать систему санитарного контроля на этом производстве.Прежде всего, нас попросили заполнить не самую короткую … анкету, где, кроме общих данных, требовалось указать свои заболевания и заболевания близких. Что и понятно: это позволяет не только оценить возможность посещения конкретным человеком производства, но и быстро найти потенциального виновника возможной инфекции. Далее нас ждал целый обряд одевания и обувания, и делалось это не путём набрасывания посеревшего от употребления некогда белого халата, а подлинной индустрии: автомат заключил обувь во что-то герметичное и прочное, одноразовые халаты и шапочки сделали нас совсем непохожими на самих себя.Нам приходилось бывать на всяких производствах – от судостроения до производства лекарств, от советских заводов до капиталистических фабрик Англии и Швеции. Что радует при посещении «Daumantai»? Ни одного лишнего, не занятого делом человека; нигде человеческая рука не прикасается к продукту – только автоматы. Как не вспомнить консервную фабрику старых времён, где женщины, порой без халатов, рукой заталкивали в банки огромные огурцы… Безупречная чистота сопровождала нас от первого до последнего шага. Удивил и полупустой склад: значит, не на него идёт работа, значит - существует разумная и обоснованная система реализации.Нельзя не поделиться и ещё одной производственной деталью, замеченной на «Daumantai»: это… полы. Кто из производственников не знает эту проблему: грязные и выщербленные полы казались вечными на заводах и фабриках. Современная промышленность, похоже, решила и её: под ногами была чистая, прочнaя и хорошо выглядевшая поверхность.- Буду искренним и откровенным, как на исповеди, – другим не могу быть перед нашим потребителем, - заявил господин Гринкявичюс. – Никаких фактических доказательств этих утверждений мне видеть не приходилось. Да и контролирующим эти проблемы государственным институциям добыть их также не удалось. Другое дело, что те цены, которые западные производители выставляют на некоторые свои товары, действительно вызывают сомнение – чтобы их получить, надо что-то или не вкладывать в товар, или заменять на более дешёвые составляющие, тем более что технологии у нас одинаковые. И мы все мы знаем принципы ценообразования и то, как формируется себестоимость продукции. Видимо, слегка хитрят…- Не хочу оценивать чужой товар… Давайте, я расскажу о том, как мы делаем свой! Если коротко, одним словом определить то, как мы работаем, – это будет слово экологично. Если же использовать больше слов, то я бы назвал наш сегодняшний лозунг: без соли, без сахара, без Е! Таким я вижу наш продукт. Только заранее хочу подчеркнуть, что к нему мы шли все эти тридцать лет, идём сейчас и будем идти, в этом я уверен, и дальше. Экологически чистый продукт тогда выходит за ворота нашего предприятия, когда экологична вся цепочка поставщиков – от сырья до всех добавок, от тары до сертифицированного оборудования.Сейчас мы готовимся к ярмарке в Нюрнберге – крупнейшему европейскому смотру достижений и перспектив нашей отрасли. Но это пока коммерческая тайна…И ещё: продукт тогда экологически чистый и полезный – когда в него вложена душа тех, кто его произвёл. Такими и являются продукты «Daumantų»! Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: Саулюс ГРИНКЯВИЧЮС, «Daumantu», Daumantai Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 География: Литва, Кедайняй — статья прочитана 172 раза Комментарии