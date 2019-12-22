Тут пришла тётя Вера... И пожалела депутатов 🔊 Воспроизвести



- Ну, как там наш государственный бюджет? Приняли его? – поинтересовалась тётя Вера, заглянув к нам, чтобы отдать кружку для просеивания муки (оказывается, и такая есть!).



- А вы ставку на это сделали в букмекерской конторе или спрашиваете из чистого любопытства? – уточнил я.



- Я бы не назвала это чистым любопытством: всё-таки от того, каким депутаты спланируют наш общий бюджет, немножко зависит жизнь каждого из нас. А то и совсем даже не немножко, - пояснила соседка.



- Бои внутрипарламентского значения, насколько я знаю, продолжались до самого конца, но бюджет таки приняли, - успокоил я народного политолога.



- Я на днях посидела пару часиков в парикмахерской (мог бы и заметить, между прочим!), и у меня было время, чтобы почитать субботний номер газеты «Lietuvos rytas». Так там не стесняются, критикуя депутатов, которые то и дело меняли свою позицию в отношении того же налога на загрязняющие автомобили и порядка выплаты детских пособий, - заметила собеседница. - Ну, как там наш государственный бюджет? Приняли его? – поинтересовалась тётя Вера, заглянув к нам, чтобы отдать кружку для просеивания муки (оказывается, и такая есть!).- А вы ставку на это сделали в букмекерской конторе или спрашиваете из чистого любопытства? – уточнил я.- Я бы не назвала это чистым любопытством: всё-таки от того, каким депутаты спланируют наш общий бюджет, немножко зависит жизнь каждого из нас. А то и совсем даже не немножко, - пояснила соседка.- Бои внутрипарламентского значения, насколько я знаю, продолжались до самого конца, но бюджет таки приняли, - успокоил я народного политолога.- Я на днях посидела пару часиков в парикмахерской (мог бы и заметить, между прочим!), и у меня было время, чтобы почитать субботний номер газеты «Lietuvos rytas». Так там не стесняются, критикуя депутатов, которые то и дело меняли свою позицию в отношении того же налога на загрязняющие автомобили и порядка выплаты детских пособий, - заметила собеседница. - В газете говорилось, что даже представители правящей коалиции в этом деле не отличались постоянством: сначала они и в комитетах, и во фракциях смешивали с грязью предложения правительства, касающиеся регистрации загрязняющих машин, кроили их, как Тришкин кафтан, а потом взяли и одобрили на пленарном заседании, - продолжила тётя Вера.



- Ага, попутно приняв участие в дискуссии, уменьшит ли новый налог загрязнение окружающей среды или всё пополнением бюджета и закончится, - добавил я с готовностью.



- А что же ты хотел, трудно ведь принять правильное решение, когда никто не знает, во что же именно оно выльется со временем. Вот у меня многие знакомые давно перестали интересоваться, кто и что предлагает, обсуждая «грязный» налог да выплату детских пособий. Говорят, когда всё окончательно определится, тогда мы на собственном кармане всё точно и узнаем, - сказала тётя Вера.



- Значит, тяжёл труд рядового парламентария, не зря ему платят такие деньги, - сказал я, стараясь своё предположение облечь в очень неопределённую форму – то ли утвердительную, то ли вопросительную.



- Вообще-то, любая работа является непростой, если её делать на совесть, - также неопределённо отозвалась соседка.



- Кстати, о бюджете: из-за того, что при его составлении слишком уж много «неизвестных», правительство на прошлой неделе пообещало окончательный его проект представить только накануне решающего голосования. Неудивительно, что парламентариям в Сейме приходится ломать голову, как выстроить «бюджетный домик», когда не все «кубики» в наличии, - добавил я.



- А как ты думаешь, не было бы проще, если бы наши власти как-нибудь договорились, сколько процентов ВВП нужно выделять на «просвещение-медицину-культуру» и прочие самые важные направления? По обороне смогли ведь договориться…



Я задумался. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1197 — статья прочитана 84 раза Комментарии