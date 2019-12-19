В Раде посчитали убытки от закупок европейского газа 🔊 Воспроизвести



Отмечается, что в схеме были задействованы также влиятельные силы из США, с которыми делилась часть прибыли, сообщает



Со времён отказа Украины покупать российский газ для внутренних нужд Незалежная переплатила около $1,5 млрд за поставки по реверсным схемам из Европы, которые были присвоены причастными к "Нафтогазу" людьми. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач в эфире телеканала ZIK.



По его словам, с 2015 по 2018 год газ в Европе стоил 211 долларов за тысячу кубометров, однако Киеву он доставался по 245 долларов. Затем с июля 2018-го по апрель 2019-го средняя цена в ЕС выросла на 238,5 доллара, тогда как Украина покупала его за 288,5 — разница в 50 долларов. Отмечается, что в схеме были задействованы также влиятельные силы из США, с которыми делилась часть прибыли, сообщает ЛАЙФ Со времён отказа Украины покупать российский газ для внутренних нужд Незалежная переплатила около $1,5 млрд за поставки по реверсным схемам из Европы, которые были присвоены причастными к "Нафтогазу" людьми. Об этом заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач в эфире телеканала ZIK.По его словам, с 2015 по 2018 год газ в Европе стоил 211 долларов за тысячу кубометров, однако Киеву он доставался по 245 долларов. Затем с июля 2018-го по апрель 2019-го средняя цена в ЕС выросла на 238,5 доллара, тогда как Украина покупала его за 288,5 — разница в 50 долларов. — Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза". Полтора миллиарда долларов денег простых наших сограждан "снефтегазили", — уверен депутат.



Деркач отмечает, что под покупкой европейского газа "Нафтогаз" имеет в виду закупки того же российского сырья, которое уходит транзитом в Словакию, а затем возвращается обратно, причём с приличной наценкой.



Эту схему, по версии депутата, "покрывали" компании родом из США, связанные с вице-президентом Джо Байденом, который, как и входящий в наблюдательный совет "Нафтогаза" Амос Хохштайн, получал часть прибыли. Часть заработанных на газе денег выводилась в офшоры, заявляет Деркач. life.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: газ, цена, повышение, реверс, Нафтогаз География: Украина — статья прочитана 208 раз Комментарии