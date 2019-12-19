Skinest пожаловалась на Литву в Еврокомиссию 🔊 Воспроизвести



Исключенная из конкурсов государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) эстонская группа ж/д услуг Skinest Grupp обжаловала Литву Еврокомиссии (ЕК).



Как утверждает предприятие, литовские ведомства добиваются вытеснения предприятий этой группы Skinest Baltija и Vitras-S с рынка, а это нарушает фундаментальные нормы права Евросоюза (ЕС).



"Такими средствами осуществляется протекционизм в пользу национальных субъектов, поскольку в каждом случае исключение предприятий Skinest из процедур конкурсных закупок обычно выгодно национальным участникам процедур конкурсных закупок, в том числе – дочерним предприятиям Lietuvos gelezinkeliai", – сказал для пресс-релиза глава Skinest Baltija Валдас Расимас. Исключенная из конкурсов государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) эстонская группа ж/д услуг Skinest Grupp обжаловала Литву Еврокомиссии (ЕК).Как утверждает предприятие, литовские ведомства добиваются вытеснения предприятий этой группы Skinest Baltija и Vitras-S с рынка, а это нарушает фундаментальные нормы права Евросоюза (ЕС)."Такими средствами осуществляется протекционизм в пользу национальных субъектов, поскольку в каждом случае исключение предприятий Skinest из процедур конкурсных закупок обычно выгодно национальным участникам процедур конкурсных закупок, в том числе – дочерним предприятиям Lietuvos gelezinkeliai", – сказал для пресс-релиза глава Skinest Baltija Валдас Расимас. инф."Обзор" BNS.LT Категории: в Европе, чп и криминал, экономика Ключевые слова: суд, скандал, контракт, Skinest Baltija — статья прочитана 190 раз Комментарии