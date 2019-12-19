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Skinest пожаловалась на Литву в Еврокомиссию
Исключенная из конкурсов государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) эстонская группа ж/д услуг Skinest Grupp обжаловала Литву Еврокомиссии (ЕК).
Как утверждает предприятие, литовские ведомства добиваются вытеснения предприятий этой группы Skinest Baltija и Vitras-S с рынка, а это нарушает фундаментальные нормы права Евросоюза (ЕС).
"Такими средствами осуществляется протекционизм в пользу национальных субъектов, поскольку в каждом случае исключение предприятий Skinest из процедур конкурсных закупок обычно выгодно национальным участникам процедур конкурсных закупок, в том числе – дочерним предприятиям Lietuvos gelezinkeliai", – сказал для пресс-релиза глава Skinest Baltija Валдас Расимас.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: в Европе, чп и криминал, экономика
Ключевые слова: суд, скандал, контракт, Skinest Baltija
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