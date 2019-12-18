Укрнафта сообщила о победе над Россией в швейцарском суде 🔊 Воспроизвести



Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании 44,4 миллиона долларов в пользу "Укрнафты", сообщает украинская компания на своем сайте, передает



Уточняется, что решение было принято 12 декабря.



Суд также обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков (примерно десять миллионов рублей) судебных издержек.



В начале апреля постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу украинской компании в качестве компенсации за утрату имущества в Крыму.



В решении также говорилось, что Москва должна выплатить проценты в размере 5,5 миллиона долларов, а также арбитражные расходы на 3,5 миллиона долларов.



В мае Россия обжаловала это решение.



Замминистра юстиции Михаил Гальперин в июне сообщил РИА Новости, что украинские компании и физлица оценили свой ущерб от якобы утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов. Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании 44,4 миллиона долларов в пользу "Укрнафты", сообщает украинская компания на своем сайте, передает РИА Новости Уточняется, что решение было принято 12 декабря.Суд также обязал Россию выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков (примерно десять миллионов рублей) судебных издержек.В начале апреля постоянный третейский суд в Гааге постановил взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу украинской компании в качестве компенсации за утрату имущества в Крыму.В решении также говорилось, что Москва должна выплатить проценты в размере 5,5 миллиона долларов, а также арбитражные расходы на 3,5 миллиона долларов.В мае Россия обжаловала это решение.Замминистра юстиции Михаил Гальперин в июне сообщил РИА Новости, что украинские компании и физлица оценили свой ущерб от якобы утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов. РИА Новости Категории: чп и криминал, спорт Ключевые слова: Россия, суд, Укрнафта — статья прочитана 118 раз Комментарии