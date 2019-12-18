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В Литве зафиксирован рекорд теплой погоды



В среду в Литве фиксируется рекордно теплая погода на 18 декабря.

По данным Гидрометеорологической службы, в полдень в Науйойи Акмяне зафиксировано 10,5 градуса тепла, прежний рекорд 9,9 градуса выше нуля был зафиксирован в 2015 году в Кибартай.

Однако, как сказала BNS старший специалист службы Тересе Каунене, температура еще повышается, так что вполне вероятно, что рекордно высокие ее показатели будут зафиксированы и в других местах.

"Сейчас температура еще только повышается. Что (прежние рекорды – ред.) будут превышены на большей части территории Литвы, это точно, но насколько точно и где, максимальную температуру мы будем знать вечером", – сказала она.

Это самый теплый день 18 декабря в Литве за всю историю фиксации температуры воздуха.

Синоптики сообщают, что рекордно высокая температура фиксируется на большей части метеорологических станций.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество
Ключевые слова: прогноз, погода, температура
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 декабря, 18:30

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