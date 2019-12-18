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Через КПП Кибартай-Чернышевское в ночное время не будут пропускать пешеходов
С четверга по инициативе России через погранпереход Кибартай-Чернышевское в ночное время не будут пропускать пешеходов.
Запрет для пешеходов будет действовать с полуночи до 5 часов утра, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Пешеходов не будут пропускать уже в ночь со среды на четверг.
По данным СОГГЛ, в эти часы через этот действующий в Вилкавишкском районе с литовской стороны КПП проходит в обе стороны не более десяти человек.
Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сказал BNS, что Россия приняла такое решение по экономическим мотивам, из-за того, что потребность в персонале в ночное время ниже.
По его словам, ближайшие погранпереходы, через которые границу смогут пересекать пешеходы, находятся в Рамонишкяй (Рамонишкяй-Пограничный) и Панемуне (Панемуне-Советск).
Ключевые слова: Кибартай, КПП, график работы
География: Литва
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