Через КПП Кибартай-Чернышевское в ночное время не будут пропускать пешеходов 🔊 Воспроизвести



С четверга по инициативе России через погранпереход Кибартай-Чернышевское в ночное время не будут пропускать пешеходов.



Запрет для пешеходов будет действовать с полуночи до 5 часов утра, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



Пешеходов не будут пропускать уже в ночь со среды на четверг.



По данным СОГГЛ, в эти часы через этот действующий в Вилкавишкском районе с литовской стороны КПП проходит в обе стороны не более десяти человек.



Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сказал BNS, что Россия приняла такое решение по экономическим мотивам, из-за того, что потребность в персонале в ночное время ниже.



По его словам, ближайшие погранпереходы, через которые границу смогут пересекать пешеходы, находятся в Рамонишкяй (Рамонишкяй-Пограничный) и Панемуне (Панемуне-Советск). С четверга по инициативе России через погранпереход Кибартай-Чернышевское в ночное время не будут пропускать пешеходов.Запрет для пешеходов будет действовать с полуночи до 5 часов утра, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).Пешеходов не будут пропускать уже в ночь со среды на четверг.По данным СОГГЛ, в эти часы через этот действующий в Вилкавишкском районе с литовской стороны КПП проходит в обе стороны не более десяти человек.Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сказал BNS, что Россия приняла такое решение по экономическим мотивам, из-за того, что потребность в персонале в ночное время ниже.По его словам, ближайшие погранпереходы, через которые границу смогут пересекать пешеходы, находятся в Рамонишкяй (Рамонишкяй-Пограничный) и Панемуне (Панемуне-Советск). BNS Категории: в Европе, общество Ключевые слова: Кибартай, КПП, график работы География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии