В России задумались о реформе системы экологической ответственности компаний 🔊 Воспроизвести







2019-й год ознаменовался для отрасли переработки макулатуры модернизацией и вводом новых производственных мощностей по переработке макулатуры на уровне свыше 650 тысяч тонн в год. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев



По его словам, уровень переработки в стране составит в 2019 году 3,9 миллионов тонн, ещё 250 тыс. составит экспорт. При этом рост уровня сбора крайне невелик, особенно в коммунальном секторе, в то время как проблемы обращения именно с твердыми коммунальными отходами приобрели небывалую остроту. Этот год стал также важным этапом поиска и обсуждения решений этих проблем.



"На наш взгляд, самым значимым из них были предложения об исключении норматива утилизации отходов от использования упаковки и возложения обязанностей по расширенной ответственности на производителя упаковки", - также отметил Алексей Сергеев. 2019-й год ознаменовался для отрасли переработки макулатуры модернизацией и вводом новых производственных мощностей по переработке макулатуры на уровне свыше 650 тысяч тонн в год. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей СергеевПо его словам, уровень переработки в стране составит в 2019 году 3,9 миллионов тонн, ещё 250 тыс. составит экспорт. При этом рост уровня сбора крайне невелик, особенно в коммунальном секторе, в то время как проблемы обращения именно с твердыми коммунальными отходами приобрели небывалую остроту. Этот год стал также важным этапом поиска и обсуждения решений этих проблем."На наш взгляд, самым значимым из них были предложения об исключении норматива утилизации отходов от использования упаковки и возложения обязанностей по расширенной ответственности на производителя упаковки", - также отметил Алексей Сергеев. Это, по его мнению, позволит повысить показатели эффективности механизма расширенной ответственности производителя (РОП), усовершенствовать порядок его администрирования, сократить объемы захоронения отходов упаковки в составе твердых коммунальных отходов за счет их утилизации в рамках реализации РОП, гармонизации тарифа на услуги регионального оператора по обращению с отходами и реализацию запрета на захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, подлежащие утилизации, с целью их возврата в хозяйственный оборот и создания таким образом условий для перехода к экономике циклического типа. Что касается исключения нормативов утилизации, мы поддерживаем установление обязанности по оплате экологического сбора, исходя из всей массы выпущенной/ввезенной упаковки, а не установленного норматива утилизации.



Основной целью введения механизма РОП послужило создание экономических стимулов, направленных на снижение объема образования отходов, вовлечение отходов упаковки в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов, а также создание участниками отрасли и субъектами Российской Федерации инфраструктуры и мощностей для сортировки, утилизации и раздельного сбора отходов.



Вовлечение отходов от использования произведенной/ввезенной упаковки в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов призвано существенно снизить количество захораниваемых отходов, решить проблему дефицита сырья для предприятий, осуществляющих переработку вторичных материальных ресурсов. Это отвечает основным направлениям реформирования отрасли обращения с отходами и способствует реализации государственной политики, направленной на решение экологических проблем, реализации Национального проекта «Экология», выполнению поручений Президента РФ в области устойчивого развития и циклической экономики.



Мировой опыт создания источника финансирования работ по созданию и развитию инфраструктуры обращения с отходами упаковки за счет отчислений субъектов РОП доказал свою эффективность.



Внедрение предлагаемых механизмов регулирования позволит создать в России финансовую базу для осуществления работ со всем объемом отходов от использования упаковки, простимулирует наращивание мощностей для её утилизации и изъятие отходов упаковки из состава ТКО и иных отходов производства с целью переработки в товары.



Алексей Сергеев также проинформировал, что сумма поступлений экологического сбора, уплачиваемого в рамках расширенной ответственности производителей упаковки, оценивается в 33,8 млрд руб. в год.



Администрирование непосредственных производителей упаковки в силу их относительной немногочисленности является наиболее реальным и эффективным в сравнении с администрированием производителей товаров, или потребителей упаковки, количество которых исчисляется миллионами, а механизм их идентификации отсутствует.



При этом количество только юридических лиц, без учета индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве продуктов питания и напитков, отрасли, обеспечивающей наиболее значительную долю потребления упаковки, превышает 40 тысяч. К числу потребителей упаковки необходимо также отнести предприятия общественного питания и розничной торговли, осуществляющие фасовку реализуемой продукции. С учетом этого численность потребителей упаковки, вновь без учета индивидуальных предпринимателей, увеличивается, по данным информационно-аналитической системы СПАРК-Интерфакс, до 160 тысяч. Администрирование в рамках РОП непосредственно производителей упаковки позволяет вывести из-под регулирования многочисленных потребителей упаковки и не потребует расширения штата ФНС (по оценкам необходимый дополнительный персонал – до 19 тыс. человек), Росприроднадзора либо иных организаций и не вызовет роста затрат на администрирование.



"В результате на показатели исполнения РОП перестанут влиять факты искажения производственных показателей и псевдо-утилизации, а также уклонения со стороны субъектов РОП.



Реализация предлагаемых механизмов регулирования способна в корне изменить положение в сфере обращения с отходами и сделать механизм РОП в РФ стимулирующим и эффективным",- также отметил Алексей Сергеев. Герман НАПОЛЬСКИЙ , "Обзор" Категории: общество, в России Ключевые слова: экологическая ответственность — статья прочитана 97 раз Комментарии